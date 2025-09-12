Ответ России: Ринкевич призвал США развернуть силы на восточном фланге

"Лучший ответ (России - прим.) - укрепление наших собственных и всех сил сдерживания и обороны альянса и растущее военное присутствие НАТО на восточном фланге", - заявил латвийский президент Эдгар Ринкевич. В ходе встречи стороны также обсудили стратегическое значение присутствия сил США на восточном фланге. Президент подчеркнул возможности поддержки Латвией как принимающим государством развернутого присутствия как США, так и многонациональных сил.

НАТО необходимо ускоренно приступить к реализации миссии по охране воздушного пространства Балтии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в пятницу в Рижском замке встретился с главнокомандующим союзническими силами НАТО в Европе и командующим силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис, в ходе беседы стороны обсудили актуальную ситуацию с безопасностью, развертывание сил и потенциал НАТО и планируемые военные действия на восточном фланге альянса, особенно в противовоздушной обороне.

Президент отметил, что Россия с растущей интенсивностью тестирует дееспособность и единство НАТО и союзников, пытаясь удержать их от поддержки Украины и целенаправленно создавать ощущение нестабильности и неуверенности в обществе.

"Лучший ответ - укрепление наших собственных и всех сил сдерживания и обороны альянса и растущее военное присутствие НАТО на восточном фланге", - сказал Ринкевич.

В ходе встречи стороны также обсудили стратегическое значение присутствия сил США на восточном фланге. Президент подчеркнул возможности поддержки Латвией как принимающим государством развернутого присутствия как США, так и многонациональных сил.

Ринкевич отметил, что Латвия ответственно вкладывается в развитие своего оборонного потенциала, чтобы совместно с союзниками укреплять восточную границу НАТО и Евросоюза, повышать безопасность в Балтийском море и воздушном пространстве стран Балтии, способствовать устойчивости общества, в том числе к гибридным военным действиям России и Беларуси.

Главнокомандующий союзническими силами НАТО в Европе высоко оценил ясное намерение Латвии вложить 5% от внутреннего валового продукта (ВВП) в обороноспособность и выполнить цели потенциала НАТО.

Обе стороны сошлись во мнении о необходимости обеспечения приоритетного потенциала украинской обороны, в том числе путем финансового вклада союзников в поставки военной помощи США и проведения обучения вооруженных сил Украины.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия по-прежнему намеревается оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% ВВП ежегодно и сделать дополнительно утвержденные взносы в приоритетную программу НАТО для Украины в размере 5 млн евро в этом году.

Президент подчеркнул важность визита главнокомандующего союзническими силами НАТО в Европе и одновременно командующего силами США в Европе Гринкевича в то время, когда Россия и Беларусь проводят активную фазу военных учений "Запад". Стороны обсудили принятые Латвией меры повышенной готовности, в том числе закрытие воздушного пространства в приграничной зоне, а также планируемые действия НАТО.