Ответ России: Ринкевич призвал США развернуть силы на восточном фланге 7 2108

Политика
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Ответ России: Ринкевич призвал США развернуть силы на восточном фланге
ФОТО: LETA

"Лучший ответ (России - прим.) - укрепление наших собственных и всех сил сдерживания и обороны альянса и растущее военное присутствие НАТО на восточном фланге", - заявил латвийский президент Эдгар Ринкевич. В ходе встречи стороны также обсудили стратегическое значение присутствия сил США на восточном фланге. Президент подчеркнул возможности поддержки Латвией как принимающим государством развернутого присутствия как США, так и многонациональных сил.

НАТО необходимо ускоренно приступить к реализации миссии по охране воздушного пространства Балтии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в пятницу в Рижском замке встретился с главнокомандующим союзническими силами НАТО в Европе и командующим силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис, в ходе беседы стороны обсудили актуальную ситуацию с безопасностью, развертывание сил и потенциал НАТО и планируемые военные действия на восточном фланге альянса, особенно в противовоздушной обороне.

Президент отметил, что Россия с растущей интенсивностью тестирует дееспособность и единство НАТО и союзников, пытаясь удержать их от поддержки Украины и целенаправленно создавать ощущение нестабильности и неуверенности в обществе.

"Лучший ответ - укрепление наших собственных и всех сил сдерживания и обороны альянса и растущее военное присутствие НАТО на восточном фланге", - сказал Ринкевич.

В ходе встречи стороны также обсудили стратегическое значение присутствия сил США на восточном фланге. Президент подчеркнул возможности поддержки Латвией как принимающим государством развернутого присутствия как США, так и многонациональных сил.

Ринкевич отметил, что Латвия ответственно вкладывается в развитие своего оборонного потенциала, чтобы совместно с союзниками укреплять восточную границу НАТО и Евросоюза, повышать безопасность в Балтийском море и воздушном пространстве стран Балтии, способствовать устойчивости общества, в том числе к гибридным военным действиям России и Беларуси.

Главнокомандующий союзническими силами НАТО в Европе высоко оценил ясное намерение Латвии вложить 5% от внутреннего валового продукта (ВВП) в обороноспособность и выполнить цели потенциала НАТО.

Обе стороны сошлись во мнении о необходимости обеспечения приоритетного потенциала украинской обороны, в том числе путем финансового вклада союзников в поставки военной помощи США и проведения обучения вооруженных сил Украины.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия по-прежнему намеревается оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% ВВП ежегодно и сделать дополнительно утвержденные взносы в приоритетную программу НАТО для Украины в размере 5 млн евро в этом году.

Президент подчеркнул важность визита главнокомандующего союзническими силами НАТО в Европе и одновременно командующего силами США в Европе Гринкевича в то время, когда Россия и Беларусь проводят активную фазу военных учений "Запад". Стороны обсудили принятые Латвией меры повышенной готовности, в том числе закрытие воздушного пространства в приграничной зоне, а также планируемые действия НАТО.

#эдгар ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • П
    Процион
    12-го сентября

    Президент подчеркнул возможности поддержки Латвией как принимающим государством развернутого присутствия как США, так и многонациональных сил. Ну и какие возможности есть у Латвии для прокорма десятков тысяч импортных вояк дармоедов на постоянной основе? Урезание средств на медицину, образование, социальную помощь? Повышение цен на все виды товаров, тарифов госмонополистов на тепло, электричество, газ, воду, мусор? Ничего иного нет. И не будет. Эмиграция идëт полным ходом, 38℅ населения за чертой бедности. Правящие спешат поднять себе заработки, набить карманы, пока ещё есть возможность. Впереди светлое будущее.

    58
    1
  • П
    Процион
    12-го сентября

    Президент подчеркнул возможности поддержки Латвией как принимающим государством развернутого присутствия как США, так и многонациональных сил. Ну и какие возможности есть у Латвии для прокорма десятков тысяч импортных вояк дармоедов на постоянной основе? Урезание средств на медицину, образование, социальную помощь? Повышение цен

    25
    1
  • A
    Aleks
    12-го сентября

    Сначала прочитал:Ринкевич приказал США..Ну,думаю,развал психиатрии добрался и до верхов...Хотя так оно и есть... Очень беспокоюсь о их психическом состоянии,потому как оно отражается на всех латвийцах,которые родину не собираются покидать,в отличии от гражданина Израиля ,,R,, Чуть что и его ветром сдует и не в Израиль,потому что,как Галкин,он за евреев умирать не собирается ..😀👽

    29
    3
  • Д
    Дед
    12-го сентября

    Трамп уже все объяснил- Прибалтика отдана Путину.

    27
    3
  • Е
    Ехидный
    12-го сентября

    наш президент и швец , и жнец , и на дуде игрец - теперь он еще и великий геополитический стратег !!! со страхом жду какие еще таланты у него проснутся завтра !!!

    60
    1
  • З
    Злой
    12-го сентября

    Тут в ответ на действия латвийских наци, на запрет образования, языка, сносы памятников- была мысль купить новую машину, уже в салоне были, типа, хватит б.у. брать, но наци- домбравы .внесли коррективы очередным русофобским высером, в результате, никаких покупок новых машин, менеджера автосалона послали подальше, купили как раньше б.у. и за налик, в результате действий русофобов- из-за нашей не покупки нет несколько тысяч налога НДС на покупку новой машины, европейский производитель не получил мои деньги, продавец распорядится наликом, я думаю, правильно, давай, латвия, в том же духе.

    42
    5
  • З
    Злой
    12-го сентября

    Точно, я теперь все деньги зарплатные снимаю, чтобы на счету ничего не было, ведь мои деньги на счету банк может использовать для финансирования всякой бредни. Теперь плачу только наличными везде, никаких смартфонов, карточек и т.д., все деньги снимаю и как раньше, наликом, зарплата пришла, всю под ноль снял.

    67
    5
Читать все комментарии

