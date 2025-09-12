Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Заместители госсекретарей в Латвии зарабатывают больше, чем премьер-министр Силиня 5 913

Политика
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Со своими доходами Лига Клявиня может стать миллионершей всего за 7 лет.

Со своими доходами Лига Клявиня может стать миллионершей всего за 7 лет.

ФОТО: пресс-фото

Растет благосостояние трудящихся. Точнее — тех, кто трудится на высоких позициях в министерской иерархии.

Журналисты программы Яниса Домбурса «Kas notiek Latvijā?” на Латвийском ТВ подсчитали, что один из заместителей госсекретарей заработал за год свыше 146 тысяч евро или — по 12 тысяч евро в месяц!

В целом у шести заместителей госсекретарей в прошлом году вознаграждение было больше, чем у премьер-министра, в том числе значительная часть оплаты составляла различные доплаты, денежные награды, премии и оплата за сверхурочные часы.

Правительство при формировании бюджета на 2026 год все еще не принимало решений об изменениях условий выплаты различных дополнительных льгот в госуправлении. Сравнение вознаграждений заместителей госсекретарей показывает, насколько отличаются и неравны вознаграждения работающих на должностях одинакового уровня в различных ведомствах — восемь получателей крупнейших вознаграждений работают только в двух министерствах.

Согласно обнародованным Службой госдоходов декларациям должностных лиц, наибольшее вознаграждение из всех замов госсекретарей в прошлом году получила Лига Клявиня — 146 269,23 евро, в том числе 113,3 тыс. в министерстве и 32,9 тыс. в финансовом учреждении развития Altum.

Немного отстали две ее коллеги по Минфину — Йоланта Плуме со 145 094,98 евро и работающая в министерстве климата и энергетики Ольга Богданова - 142 353,75 евро.

Плуме параллельно с работой в министерстве в прошлом году входила в совет ГАО «Государственная недвижимость», получив там 26,3 тыс. В этом году у нее новая должность — в правлении Лиепайской СЭЗ.

Читайте нас также:
#зарплата #чиновник
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
1
0
5
0
10

Оставить комментарий

(5)
  • SS
    Skad Skad
    12-го сентября

    25 евро за ребенка получаю, 270 жена инвалид 2 группы получает...6 лет не индексировалось ничего. Ах да чего им боятся...как сказал Наполеон, разделяй и влавствуй.

    36
    1
  • JB
    Janis Berzin
    12-го сентября

    150 тысяч евро в год это оплата за ту пользу, которую данная скундзе нанесла Латвии. Но лучше об этом не думать а всем сплотиться (тем кто получает 500 евро в месяц) и затянут потуже пояса, для победы в войне. Чтобы подобные скундзе получали 500 тысяч в год.

    32
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го сентября

    В здоровых отношениях баба не давится салатом, а радостно жрёт мясо, запивая его пивом.

    6
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го сентября

    А не "проституток" нет?

    7
    3
  • A
    Aleks
    12-го сентября

    Латвия-страна величайших возможностей,если продаешь Родину . 30 шекелей не идут ни в какое сравнение с многотысячными зарплатами. Так и живём: нацисты ,коллаборанты и население,которому на все пох,что очень радует нацистов и коллаборантов

    26
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 642
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 11
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 37
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 44
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 39
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 39
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 64
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 11
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 37
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 44

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео