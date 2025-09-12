Растет благосостояние трудящихся. Точнее — тех, кто трудится на высоких позициях в министерской иерархии.

Журналисты программы Яниса Домбурса «Kas notiek Latvijā?” на Латвийском ТВ подсчитали, что один из заместителей госсекретарей заработал за год свыше 146 тысяч евро или — по 12 тысяч евро в месяц!

В целом у шести заместителей госсекретарей в прошлом году вознаграждение было больше, чем у премьер-министра, в том числе значительная часть оплаты составляла различные доплаты, денежные награды, премии и оплата за сверхурочные часы.

Правительство при формировании бюджета на 2026 год все еще не принимало решений об изменениях условий выплаты различных дополнительных льгот в госуправлении. Сравнение вознаграждений заместителей госсекретарей показывает, насколько отличаются и неравны вознаграждения работающих на должностях одинакового уровня в различных ведомствах — восемь получателей крупнейших вознаграждений работают только в двух министерствах.

Согласно обнародованным Службой госдоходов декларациям должностных лиц, наибольшее вознаграждение из всех замов госсекретарей в прошлом году получила Лига Клявиня — 146 269,23 евро, в том числе 113,3 тыс. в министерстве и 32,9 тыс. в финансовом учреждении развития Altum.

Немного отстали две ее коллеги по Минфину — Йоланта Плуме со 145 094,98 евро и работающая в министерстве климата и энергетики Ольга Богданова - 142 353,75 евро.

Плуме параллельно с работой в министерстве в прошлом году входила в совет ГАО «Государственная недвижимость», получив там 26,3 тыс. В этом году у нее новая должность — в правлении Лиепайской СЭЗ.