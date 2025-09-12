Baltijas balss logotype
Здравоохранение в Латвии превратилось в лечение - Абу Мери 3 2683

Политика
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Здравоохранение в Латвии превратилось в лечение - Абу Мери
ФОТО: LETA

По словам министра здравоохранения Абу Мери, в Латвии значительная часть средств здравоохранения расходуется на лечение. «Министерство здравоохранения превращается в министерство лечения», — отметил он.

В здравоохранении очень важным является и вопрос просвещения населения, заявил сегодня на проходящей в Риге конференции «Здравоохранение на перекрёстке бюджета: политика, ресурсы, пациент» министр здравоохранения Абу Мери.

Министр отметил, что в настоящее время в сфере здравоохранения не всё так плохо, как может показаться. «Это тоже следует сказать», — подчеркнул Абу Мери. По его словам, наряду с многочисленными историями неудач, которые можно увидеть в социальных сетях или услышать в других местах, есть и истории успеха, когда людям удалось излечиться благодаря поддержке государства.

В то же время он подчеркнул, что за любой системой необходимо следить ежедневно, обновлять и улучшать её. Абу Мери признал, что в здравоохранении есть процессы, которые необходимо сделать более эффективными и сократить бюрократию, но есть и сферы, которым требуется дополнительное финансирование. Министр согласился, что независимо от того, каким большим было бы финансирование, его всегда будет недостаточно. Подобные наблюдения он сделал и в странах с гораздо более высоким уровнем финансирования здравоохранения.

«Поэтому нужно искать решения в рамках существующего бюджета», — сказал Абу Мери. Он добавил, что также необходимо ясно понимать, каких целей хотят достичь с имеющимся бюджетом.

По словам министра, в Латвии значительная часть средств здравоохранения расходуется на лечение. «Министерство здравоохранения превращается в министерство лечения», — отметил он.

По этой причине, как подчеркнул Абу Мери, необходимо менять модель управления в отношении скрининга и профилактики заболеваний, чтобы людям не приходилось доходить до этапа лечения. Сейчас население активно приглашается на различные скрининговые обследования, а медицинский персонал разных категорий участвует в просветительской работе с обществом.

Министр подчеркнул, что просвещение населения имеет ключевое значение, чтобы люди сами понимали необходимость обращения к врачам, а не ждали специального приглашения от государства.

#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    12-го сентября

    Гоните абу в шею

    35
    2
  • A
    Aleks
    12-го сентября

    Чтобы попасть к какому либо врачу по направлению от семейного врача,надо ждать полгода. За это время раза три помрёшь,если денег нет на частную клинику,где тебя разуют и разденут за раз,а за два раза-пустят по миру и не факт,что здоровым 👽

    65
    1
  • ks
    kokorins sergejs
    12-го сентября

    Чтото.опять.подорожает.в.системе.злахронения

    20
    1
Читать все комментарии

Видео