Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В латвийском Сейме выступит президент Финляндии 1 623

Политика
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
В латвийском Сейме выступит президент Финляндии
ФОТО: Global Look Press

Во вторник, 16 октября, состоится внеочередное заседание Сейма, на котором с речью выступит президент Финляндии Александр Стубб.

Заседание парламента начнется в 14:25.

Как сообщалось, президент Финляндии с супругой Сюзанной Иннес-Стубб посетят Латвию с официальным визитом 16-17 сентября.

В ходе переговоров президента Латвии Эдгара Ринкевича и президента Финляндии будут обсуждаться двусторонние отношения между странами, сотрудничество в области обороны, вопросы безопасности в регионе Балтийского моря, поддержка Украины в ее борьбе с российской агрессией и ситуация на Ближнем Востоке.

После переговоров в 11:20 состоится пресс-конференция президентов, а в 12:00 они возложат цветы к памятнику Свободы.

Позже президент Финляндии встретится также с премьер-министром Эвикой Силиней и председателем Сейма Дайгой Миериней.

В программе визита также посещение Музея оккупации, Лиепаи и участие в дискуссии об искусственном интеллекте, которую будет вести директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегической коммуникации Янис Сартс.

Супруга президента Финляндии также посетит Детскую больницу и выступит в Рижской юридической школе.

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
5

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го сентября

    Похоже, по данной фотографии, что финнов реально кто-то проклял.

    16
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 642
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 0
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 13
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 38
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 45
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 39
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 39
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 0
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 13
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео