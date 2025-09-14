Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цены, налоги, леса и бюджет... Что обсудят правящие? 3 416

Политика
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Произойдет ли "примирение" "зеленых крестьян" и "прогрессивных"?

На ближайшем коалиционном совете в понедельник премьер Эвика Силиня наверняка предпримет попытку "помирить" "зеленых крестьян" с "прогрессивными", которые, напомним, поссорились из-за... леса. "Прогрессивные" категорически возражают против попыток контролируемого "зелеными крестьянами" минземледелия добиться разрешения вырубать более молодые деревья в государственных и не только лесах.

Премьер крайне обеспокоена ухудшением атмосферы в правящей коалиции в преддверии обсуждения очень сложного бюджета-2026. Вопросы бюджета или точнее - бюджетного пакета тоже станут предметом обсуждения в понедельник. А именно: возможность выполнить требование "зеленых крестьян" и снизить ставку НДС на базовые продукты питания. Политики надеются таким образом снизить цены на продукты и притормозить инфляцию.

"Новое Единство" готово пойти на "уступки" партнерам в этом вопросе, но при условии, что будут введены какие-то меры компенсации неминуемых значительных потерь в бюджете.

Также партнеры планируют обменяться мнениями по поводу якобы развязанной против главы МИДа Байбы Браже кампании очернения. Сама министр не исключает, что запрос Объединенного списка по поводу "комсомольского" прошлого Байбы Браже является частью этой кампании. Напомним: депутаты Сейма от Объединенного списка подали запрос, в котором требуют от главы внешнеполитического ведомства раскрыть детали своей биографии, а именно - периода конца 80-ых-начала 90-ых годов, намекая на тр, что в тот период госпожа Браже активно работала в местных комсомольских структурах.

Читайте нас также:
#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го сентября

    Цитата:

    "Цены, налоги, леса и бюджет.."

    А как русским напакостить, в очередной раз? Или забыли? Не хорошо как-то, не по латвиски.

    2
    1
  • Д
    Дед
    15-го сентября

    Зеленые за вырубку лесов. Прикольные зеленые.

    1
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го сентября

    Руководить умными людьми интересно но опасно, руководить хуторскими дураками тоже интересно, но в принципе - безопасно.

    5
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 642
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 0
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 15
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 38
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 45
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 39
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 39
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 0
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 15
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео