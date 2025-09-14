На ближайшем коалиционном совете в понедельник премьер Эвика Силиня наверняка предпримет попытку "помирить" "зеленых крестьян" с "прогрессивными", которые, напомним, поссорились из-за... леса. "Прогрессивные" категорически возражают против попыток контролируемого "зелеными крестьянами" минземледелия добиться разрешения вырубать более молодые деревья в государственных и не только лесах.

Премьер крайне обеспокоена ухудшением атмосферы в правящей коалиции в преддверии обсуждения очень сложного бюджета-2026. Вопросы бюджета или точнее - бюджетного пакета тоже станут предметом обсуждения в понедельник. А именно: возможность выполнить требование "зеленых крестьян" и снизить ставку НДС на базовые продукты питания. Политики надеются таким образом снизить цены на продукты и притормозить инфляцию.

"Новое Единство" готово пойти на "уступки" партнерам в этом вопросе, но при условии, что будут введены какие-то меры компенсации неминуемых значительных потерь в бюджете.

Также партнеры планируют обменяться мнениями по поводу якобы развязанной против главы МИДа Байбы Браже кампании очернения. Сама министр не исключает, что запрос Объединенного списка по поводу "комсомольского" прошлого Байбы Браже является частью этой кампании. Напомним: депутаты Сейма от Объединенного списка подали запрос, в котором требуют от главы внешнеполитического ведомства раскрыть детали своей биографии, а именно - периода конца 80-ых-начала 90-ых годов, намекая на тр, что в тот период госпожа Браже активно работала в местных комсомольских структурах.