Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Чтобы не допустить угрозу глобального террора» 2 775

Политика
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
«Чтобы не допустить угрозу глобального террора»

Депутат Сейма отреагировал на массовую демонстрацию в Лондоне против засилия мигрантов.

Многотысячнная демонстрация в Лондоне против существующей либеральной миграционной политики воодушевила и латвийских консервативных политиков. Вот как громкое событие в английской столице в социальной сети Х прокомментировал лидер парламентской фракции Объединенного списка Эдгарс Таварс:

"В Европу возвращается консерватизм - здравый смысл. Преувеличенный либерализм последних лет отдал европейские земли людям, которым европейская культура и религия чужды, и столкновение взглядов стало очевидным и невыносимым.

Важнейшая задача - найти разумные решения, как постепенно вывести эти миллионы из Европы (в том числе из Латвии), чтобы не допустить угрозы глобального террора. Европа может существовать только как союз национальных государств, где уважается разнообразие культур, языков и традиций. Идея федерализма просто разрушает этот континент."

Политик убежден:только союз суверенных национальных государств может укрепить Евросоюз и сохранить европейские ценности.

Читайте нас также:
#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
9
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    15-го сентября

    «Европа может существовать только как союз национальных государств, где уважается разнообразие культур, языков и традиций». Таварс, ты в своём уме? Где в Латвии уважается разнообразие культур, языков и традиций? Ты же депутат Сейма (саэймы по-вашему), законодатель. чёрт бы тебя побрал. И что вы там на своих пленарных посиделках состряпали, кроме того же самого «разнообразия культур, языков и традиций»?

    6
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го сентября

    Мечты сбываются в определённый момент. И чаще всего этот момент наступает, когда он и на хрен никому не нужен!

    11
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 642
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 0
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 15
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 38
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 45
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 39
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 39
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 0
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 15
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео