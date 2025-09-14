«Чтобы не допустить угрозу глобального террора»

Депутат Сейма отреагировал на массовую демонстрацию в Лондоне против засилия мигрантов.

Многотысячнная демонстрация в Лондоне против существующей либеральной миграционной политики воодушевила и латвийских консервативных политиков. Вот как громкое событие в английской столице в социальной сети Х прокомментировал лидер парламентской фракции Объединенного списка Эдгарс Таварс:

"В Европу возвращается консерватизм - здравый смысл. Преувеличенный либерализм последних лет отдал европейские земли людям, которым европейская культура и религия чужды, и столкновение взглядов стало очевидным и невыносимым.

Важнейшая задача - найти разумные решения, как постепенно вывести эти миллионы из Европы (в том числе из Латвии), чтобы не допустить угрозы глобального террора. Европа может существовать только как союз национальных государств, где уважается разнообразие культур, языков и традиций. Идея федерализма просто разрушает этот континент."

Политик убежден:только союз суверенных национальных государств может укрепить Евросоюз и сохранить европейские ценности.