Кому в столице Латвии жить хорошо: премьеру Латвии задали неприличный вопрос

Политика
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Кому в столице Латвии жить хорошо: премьеру Латвии задали неприличный вопрос
ФОТО: dreamstime

На днях премьеру ЛР задали ну очень провокационный вопрос — не стоит ли в условиях провозглашенного Эвикой Силиней принципа солидарности уменьшить зарплаты министров.

Глава правительства заявила, что это было бы популизмом и мы бы дали неправильный сигнал обществу — «показали бы, что мы не уважаем людей, которые делают свою работу». 

Заморозить или уменьшить?

Премьер отметила, что, например, огромный объем работы выполняет министр здоровья. «Какая у него будет мотивация работать, если я ему скажу, что его зарплата уменьшится?!» - сокрушалась глава правительства.

Напомним, что зарплата министра до уплаты налогов составляет 7475 евро, а зарплата самой главы правительства составляет 8440 евро до уплаты налогов. Но обычно — с учетом доплат и репрезентационных расходов, — министры и премьер получает ежемесячно больше данной суммы. Примерно в диапазоне до 9 тысяч евро «на бумаге» получает и президент страны.

Конечно, высшие должностные лица вполне бы могли прожить и на меньшую зарплату, однако будем реалистами: максимум на что политически можно рассчитывать, так это на замораживание роста зарплат высших должностных лиц и в госуправлении вообще.

Как известно, по инициативе президента в свое время были приняты поправки, которые заморозили рост зарплат членов правлений и советов госпредприятий. Эти управленцы тоже не бедствуют, получая в правлениях от 5 до 10 тысяч евро, а то и больше в месяц.

Столичные «богачи»

Но оказалось, что еще более прекрасно живут… столичные начальники, то есть председатели и члены правлений муниципальных предприятий Риги! Об этом в минувший четверг сообщили коллеги из программы ТВ-3 Nekā personīga.

Так председатель правления «Ригас наму парвалдниекс» Марис Озолиньш за год непосильного труда на этом предприятии заработал 111 тысяч евро. Это означает, что в месяц главный домоуправляющий Риги получал более 9 тысяч евро! Вероятно, в этом году - еще больше.

Жильцы столичных многоквартирных домов продолжают возмущаться качеством оказываемых предприятием "Ригас наму парвалдниекс" услуг по обслуживанию этих самых домов. Негативную оценку работе РНП дал и Департамент жилья и среды Рижской думы. Однако все эти "мелочи" вовсе не мешают председателю правления РНП Марису Озолиньшу с каждым годом получать все больше и больше.

Помните, как все последние недели «Ригас силтумс» пыталось резко поднять тарифы на отопление в грядущем отопительном сезоне? Лишь после вмешательства правительства «аппетиты» этого муниципального предприятия несколько уменьшились и в итоге тариф повысится на меньший процент. Между тем, только что снятый с должности председателя правления "Ригас силтумс" Илварс Петерсонс в минувшем году заработал 121 тысячу евро, то есть в месяц он получал более 10 тысяч евро! Вот у кого никогда не было проблем с оплатой коммунальных платежей, в том числе в зимний период…

Уже упомянутая ТВ-программа сообщила, что если член правления «Ригас силтумс» Райвис Эллиньш еще в 2022-м году заработал на данном предприятии 69 тысяч евро, то спустя два года годовой доход господина Эллиньша составил 109 тысяч, то есть он в месяц получал порядка 9 тысяч евро «чистыми»!

Растет благосостояние и руководителей других столичных предприятий - "Ригас уденс", "Ригас сатиксме", "Ригас межи", "Ригас нами".

Так член правления «Ригас межи» Янис Германис в минувшем году в месяц на этой должности получал 7,3 тысячи евро «чистыми». А его коллега по правлению Анита Скудра за год заработала на этом посту 97656 евро, то есть более 8 тысяч евро после уплаты налогов.

Председатель правления предприятия «Ригас уденс» Кришьянис Круминьш за прошлый год задекларировал зарплату «на руки» за год 107 889 евро, а значит в месяц этот топ-менеджер зарабатывает почти 9 тысяч евро чистыми!

Растет благосостояние и другого члена правления этого же предприятия Нормундса Звауниса: если в 2022-м году он за год заработал на данной должности 82478 евро, то в минувшем году — уже 97129 евро.

Дотируемое Рижской думой, то есть из кармана налогоплательщиков, предприятие «Ригас сатиксме» тоже не обижает своих руководителей, заботится о том, чтобы они получали больше и премьера, и президента, уже не говоря о таких «нищих», как мэр или его зам! Так председатель правления «Ригас сатиксме» Джинета Иннуса в 2023-м году получала на этой должности 117 829 евро, а в минувшем году — уже 121 176 евро или более 10 тысяч евро в месяц чистыми!

Член правления «Ригас нами» Марцис Будлевскис заметно отстал от своих коллег из других столичных предприятий, однако и ему удалось опередить хотя бы мэра Риги — в месяц господин Будлевскис в минувшем году получал порядка 6,4 тысячи евро чистыми.

Больше и еще больше

А что же непосредственный начальник всех этих начальников — исполнительный директор Риги Янис Ланге, который является держателем долей капитала Рижской думы в этих муниципальных предприятиях?

В 2023-м году он на данной должности заработал в год 86 341 евро. Но при этом еще и подрабатывал в совете «Латвияс дзелзцельш» - это еще 26674 евро. Однако в минувшем году он покинул совет Лдз, сосредоточившись целиком на работе в столичном самоуправлении. За год его доход в должности исполнительного директора составил 108 607 евро, то есть он заработал на 22 266 больше, чем годом ранее. Не трудно подсчитать, что в месяц его зарплата в 2024-м по сравнению с 2023-м выросла на 1855 евро! Это полностью покрыло всю инфляцию и главное — компенсировало господину Ланге потерю должности председателя совета Латвийской железной дороги!

Помнится, несколько недель назад министр финансов Арвилс Ашераденс «нагло» призвал самоуправления тоже немного умерить аппетиты и проявить солидарность — и с госуправлением, и с простыми латвийцами. В самоуправлениях категорически отвергли это «непристойное предложение».

С чего бы это уменьшать зарплаты?!

Вот и уже упомянутый председатель правления муниципального предприятия «Ригас наму парвалдниекс» Марис Озолиньш в интервью очень удивлялся самой постановке вопроса: мол, а не пора ли Вам уменьшить зарплату?

"Как правление может уменьшить свои зарплаты? Если держатель капитала решит, что это нужно делать, то придется делать. А что это даст?" - сказал М. Озолиньш.

Интересно, как предприятие это будет существовать, если после 1-го января значительная часть многоквартирных домов решит отказаться от услуг РНП и заключит договор с другими (частными) обслуживающими компаниями? Впрочем, это уже отдельная тема.

Эдуард Эльдаров
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    14-го сентября

    А , если ополовинить, они все уволятся?

    52
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го сентября

    Иногда думаешь, что всё идёт как по маслу, и только потом понимаешь, что это был вазелин, ибо никто не умрёт девственником, жизнь всех поимеет. Если в отличии от выше перечисленных не хотите тырить по карманам пенсионеров и нищих инвалидов, а хотите нормально поднять бабла, то положите деньги на пол, а потом поднимите.

    56
    3
  • A
    Aleks
    14-го сентября

    ,,Я бы раньше пошел воевать,но нас очень красиво надули,,поет одна казахская группа Помните,что обещали ,когда организовывали балтийскую цепь,где дружно держались за руки все,включая русских? Будем жить как в Европе,забудем СССР как страшный сон ,завалим беконом всю Европу .. Теперь как в Европе живут немногие,но нет лоха и жизнь плоха,до сих пор считают бывшие голодранцы,которые думают,что чем они богаче,тем уважаемее.. Чмо оно и есть чмо,сколько б денег у него не было.

    105
    2
Читать все комментарии

