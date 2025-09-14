Baltijas balss logotype
Ринкевич едет на обед к Трампу

Дата публикации: 14.09.2025
LETA
Ринкевич едет на обед к Трампу
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич 20-25 сентября будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки (США), где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Выступление президента на Генассамблее ООН запланировано 24 сентября около 17:45 по латвийскому времени. Темами речи Ринкевича будут агрессия России против Украины и ее угрозы для международного сообщества, ситуация на Ближнем Востоке и предстоящее участие Латвии в Совете Безопасности ООН.

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского президент Латвии примет участие в саммите международной Крымской платформы. В ходе Генассамблеи ООН также состоится ежегодная встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Польши Каролем Навроцким. У Ринкевича предусмотрено несколько двусторонних встреч с лидерами других стран.

Президент Латвии приглашен также на прием президента США Дональда Трампа.

В рамках визита в США у Ринкевича запланированы встречи с представителями латышской диаспоры.

#дональд трамп #эдгар ринкевич #совет безопасности оон
(9)
  • MiU
    Made in USSR
    15-го сентября

    "К нам на утренний рассол прибыл англицкий посол" (с) Л. Филатов

    4
    0
  • A
    Aleks
    14-го сентября

    Руку Трамп подаст Ринкевичу?Запарафинится же враз ,ведь Трамп за традиционные ценности . Думаю,непростой разговор предстоит псевдолатышу Ринкевичу,которому популярно объяснят,что хозяин Ринкевича Сорос совсем теперь не хозяин и у правящей ,,элитки,,есть право выбора и шанс остаться здоровыми .А со временем и без наворованного бабла . История ж идёт по кругу-может уже пришло время!? Сколько бесплатных рабочих рук . Не надо никаких мигрантов,да и не раввины они.Будут работать только пыль коромыслом.200 тыс.дармредов многое могут сделать на стройках народного хозяйства Новой Латвии ..👽

    9
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    14-го сентября

    Новость дня?

    8
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го сентября

    Это как в том анекдоте: - "Решил приготовить глинтвейн, но из спиртного была только водка. Из специй только чёрный перец, а из цитрусовых только репчатый лук". На обед он поедет?

    22
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    14-го сентября

    В качестве блюда?

    22
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го сентября

    Цитата: "Темами речи Ринкевича будут агрессия России против Украины"

    Пусть едет и расскажет, а то ведь там про это никто не знает.

    37
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    А как же хочется что бы он там остался навечно!

    25
    2
  • П
    Процион
    14-го сентября

    Трамп, наверно, уже готовит для Ринкевичса ковровую дорожку.

    33
    1
  • A
    Aleks
    Процион
    14-го сентября

    И накачанного негра...

    26
    2
Читать все комментарии

Видео