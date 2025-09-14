Ринкевич едет на обед к Трампу

Президент Латвии Эдгар Ринкевич 20-25 сентября будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки (США), где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Выступление президента на Генассамблее ООН запланировано 24 сентября около 17:45 по латвийскому времени. Темами речи Ринкевича будут агрессия России против Украины и ее угрозы для международного сообщества, ситуация на Ближнем Востоке и предстоящее участие Латвии в Совете Безопасности ООН.

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского президент Латвии примет участие в саммите международной Крымской платформы. В ходе Генассамблеи ООН также состоится ежегодная встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Польши Каролем Навроцким. У Ринкевича предусмотрено несколько двусторонних встреч с лидерами других стран.

Президент Латвии приглашен также на прием президента США Дональда Трампа.

В рамках визита в США у Ринкевича запланированы встречи с представителями латышской диаспоры.