Хотели собирать больше, но велели продавать меньше; противоречивые действия властей вызывают недоумение 0 1387

Политика
Дата публикации: 14.09.2025
Neatkarīgā
Хотели собирать больше, но велели продавать меньше; противоречивые действия властей вызывают недоумение

Cогласно последним данным Государственной налоговой службы (VID), за первые восемь месяцев этого года от акцизов на алкоголь было собрано всего 143 миллиона евро, что на 9% или 13 миллионов евро меньше, чем первоначально планировалось на этот период (156 миллионов евро), сообщает экономист Янис Херманис в своем X.

В этом году в целом от акциза на алкоголь планируется получить 235 миллионов, что на 20 миллионов больше, чем в 2024 году.

Однако с 1 августа в Латвии вступили в силу новые ограничения на продажу алкоголя, в том числе сокращение времени продажи и запрет на предложение алкогольных напитков в местах азартных игр. Эти меры являются частью стратегии правительства по сокращению потребления алкоголя и борьбе с алкоголизмом, однако эксперты предупреждают о потенциальных рисках для бюджетных доходов.

«Мы хотим сократить алкоголизм, но в бюджете планируем все больше доходов от акцизов — разве это логично?» — риторически спрашивает пользователь X Каспарс Эн, подчеркивая противоречие между целями и планируемой фискальной политикой.

Комментаторы отмечают, что снижение потребления алкоголя может быть связано с новыми ограничениями и более высокими ставками акцизов, которые вступили в силу в 2024 году, однако часть потребителей, возможно, перешла на нелегальные альтернативы, такие как одеколон или самодельный алкоголь.

Нильс Блумс: «Планировали собрать больше, но запретили продавать больше... классическая ирония. Такое ощущение, что у нас левая рука представителей государственной власти не знает, что делает правая".

Читайте нас также:
#налоги #алкоголь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео