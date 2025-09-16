Время ультиматумов: жители Латвии выстроились в очередь за деньгами

Кто еще потребует дополнительные средства из бюджета?

Как известно, правящие сперва согласились с предложенными Эвикой Силиней приоритетами в бюджете-2026 - внешней и внутренней безопасностью, демографией и образованием. Но ближе к парламентским выборам правящие политики... передумали или точнее - решили, что нельзя вот так даже не попытаться обозначить свою заботу о народе.

"Зеленые крестьяне" потребовали снизить ставки НДС на продукты питания и на услуги общепита. Также эта политическая сила выступила категорически против закрытия маленьких сельских школ, а это тоже дополнительные ассигнования из бюджета-2026.

Тут же о своих приоритетах заявили и "прогрессивные", потребовав изыскать дополнительные финансы на медпомощь.

В итоге премьеру пришлось убрать проект бюджета-2026 с повестки дня сегодняшнего заседания правительства.

Возникшей паузой воспользовались и те, кто тоже хотят получить больше денег из казны. Так самоуправления потребовали или большей доли бюджетного пирога, или... разрешение уменьшить объем и качество предоставляемых жителям услуг.

Ну а коммерсанты, занимающиеся организацией автобусных пассажирских перевозок даже сегодня провели акцию протеста - были отменены десятки рейсов... Перевозчики тоже хотят больше денег.

В свою очередь, профсоюз медработников потребовал от правительства в течении трех дней дать четкий ответ - будет ли выполнено требование повысить оклады медиков на 13,5%, что потребует дополнительно из казны 130 миллионов.

Очевидно, что процесс "денежных" ультиматумов только начинается. Вопрос лишь в том, откуда на все это брать деньги.