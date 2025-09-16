«Час без автобусов»: пассажиры в день протеста остались без 53 рейсов

Перевозчики пассажиров сегодня отменили 53 рейса автобусов региональных маршрутов, сославшись на нехватку водителей, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД), пишет ЛЕТА.

Ранее сообщалось, что сегодня с 10:00 до 11:00 перевозчики проводят акцию протеста "Один час без общественного транспорта", чтобы привлечь внимание к недостаточному финансированию отрасли общественного транспорта.

Хотя официально отмена рейсов не связана с акцией, большинство отменённых рейсов должны были быть выполнены именно в час проведения протеста.

Сегодня рейсы отменили такие перевозчики, как АО «Nordeka», ООО «Даугавпилсский автобусный парк», АО «Резекненский автобусный парк», АО «Лиепайский автобусный парк» и ООО «Norma-A», предоставляющее услуги под брендом Ecolines.

Все эти компании участвуют в акции протеста, к которой присоединились также АО «Талсинский автотранспорт», ООО «Тукума авто», ООО «VTU Valmiera» и муниципальное ООО «Вентспилс рейсс».

«Nordeka» сегодня отменила рейсы Бауcка–Рига в 5:25, 6:40, 10:20, 14:00, 16:00, 17:40 и 20:00, Рига–Бауcка в 7:30, 9:00, 10:10, 13:00, 16:00 и 18:20, Рига–Бауcка–Пилсрундале в 9:20, Бауcка–Гренцтале в 10:00 и Гренцтале–Бауcка в 10:25, Добеле–Кроняуце–Пилсрундале–Бауcка в 10:00, Бауcка–Янейкас–Бауcка в 10:15 и Пилсрундале–Бауcка в 10:30.

«Даугавпилсский автобусный парк» отменил рейсы Даугавпилс–Шпоги–Вишки–Шкельтово в 9:30, Даугавпилс–Дегтярка в 9:50, Литовская граница–Демене–Матуланишки–Даугавпилс в 9:50, Даугавпилс–товарищество «Целтниекс» в 10:00, Даугавпилс–Рандене–Илуксте в 10:15, Даугавпилс–Скрудалиена–Салиена в 10:20, Дегтярка–Даугавпилс в 10:20, «Целтниекс»–Даугавпилс в 10:30 и Шкельтово–Вишки–Шпоги–Даугавпилс в 10:45.

«Резекненский автобусный парк» отменил рейсы Лудза–Карсава в 9:30, «Ребир»–Ритини–Озолмуйжа в 9:58, «Ребир»–Ритини–Озолмуйжа–Цискади в 11:41, Озолмуйжа–Ритини–«Ребир» в 10:30, Цискади–Озолмуйжа–Ритини–«Ребир» в 12:25, Карсава–Лудза в 10:30 и 12:50.

«Norma-A» (Ecolines) отменила рейсы Дарзини–автовокзал–больница–Лаздона в 10:00, Дарзини–автовокзал–больница–Балтини в 11:00, Рацени–Мадона–Рульли–спортивная база в 10:00 и 12:00, Лаздона-2–больница–автовокзал–Дарзини в 10:30 и Балтини–больница–автовокзал–Дарзини в 11:29.

«Лиепайский автобусный парк» отменил рейсы Эргли–Земиеши–Айзкраукле в 10:05, Айзкраукле–станция в 10:05, станция Яуногре–Дом культуры–Дарзини в 10:10, Рига–Огре в 10:10, Лиепая–Рига в 10:15, Стадион–ЦСДД в 10:19, Лиепая–центр Ницы–Бернати–Отаньки в 10:20, Огре–Сунтажи–Кастране в 10:20, Айзкраукле–волость Айзкраукле в 10:20, волость Айзкраукле–Айзкраукле в 10:30, Рига–Салдус–Лиепая в 10:30, Дарзини–Библиотека–станция Яуногре–Дауга–Культура в 10:35, ЦСДД–Стадион в 10:40, Озоли–Вецибебри–Кокнесе–Айзкраукле в 10:40, Лиепая (Сенной рынок)–Павилоста в 10:40, Приекуле–Виениба в 10:45, станция Айзкраукле–автостанция Айзкраукле в 10:45 и Огре–Огрсгалс в 10:50.

Согласно нормативным актам, пассажир имеет право обратиться к перевозчику с просьбой возместить прямые убытки, если они возникли из-за задержки или отмены рейса общественного транспорта и если билет на этот рейс был приобретён.

Ранее сообщалось, что перевозчики требуют компенсировать 10% убытков, понесённых в результате действия долгосрочных договоров в условиях чрезвычайных обстоятельств с 1 июля 2022 года по 31 августа 2025 года.

Как отмечают представители «VTU Valmiera», рост договорной цены на 10% является минимально необходимым, чтобы сократить убытки и обеспечить возможность продолжать предоставление услуг по перевозке пассажиров. Такое изменение допускается в соответствии с Законом о государственных закупках.

Суммарный объём убытков всех перевозчиков, работающих на региональных маршрутах, в 2025 году может достичь 6,95 млн евро. Это прогноз, основанный на текущем уровне цен при условии отсутствия существенных колебаний во второй половине года, например, в ценах на топливо или оплате труда.

В «VTU Valmiera» подчёркивают, что без дополнительного финансирования предприятия не смогут покрыть этот дефицит, что напрямую угрожает их платёжеспособности и возможности обеспечить бесперебойность перевозок.

Тем временем АТД во время акции протеста намерена применять к перевозчикам договорные штрафы за неисполненные или частично исполненные рейсы и не выплачивать государственную компенсацию за отменённые рейсы.

АТД подчёркивает, что как организатор региональных услуг общественного транспорта в Латвии она не поддерживает акцию перевозчиков, так как от неё не должны страдать пассажиры, рассчитывающие на общественный транспорт.

Пассажиров, планировавших поездки в указанное время, АТД призывает заранее выбрать альтернативные способы передвижения, например, поезд, если такая возможность есть.

В то же время у АТД есть информация, что не все перевозчики поддерживают акцию, и в ряде маршрутов в окрестностях Риги, а также в Салдусе, Кулдиге, Цесисе, Сигулде и Лимбажи, где работают перевозчики АО «CATA» и ООО «Latvijas sabiedriskais autobuss», услуги общественного транспорта будут предоставляться в полном объёме.

Ранее сообщалось, что 12 августа представители пассажирских перевозчиков провели акцию протеста у здания Кабинета министров, призывая правительство компенсировать рост расходов, вызванный непредвиденными чрезвычайными обстоятельствами.

Совет по общественному транспорту 4 сентября принял решение, что в следующем году объём субсидируемой сети региональных автобусных маршрутов составит 56,145 млн километров, что на 11,06 млн километров или 16% меньше по сравнению с прогнозом на 2025 год.

Планируется, что в каждой части сети маршрутов будут сокращены рейсы или их части с низкой рентабельностью и низким числом перевезённых пассажиров.