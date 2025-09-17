Сейм поддержал выдвижение Палковой на должность омбудсмена

Комиссия по правам человека и общественным делам Сейма в среду поддержала выдвижение профессора Рижского университета им.Страдиньша (РУС), адвоката Карины Палковой на должность омбудсмена. Палкова является единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост, пишет LETA.

Вопрос об утверждении Палковой на должность омбудсмена депутаты Сейма рассмотрят в четверг, 18 сентября.

На заседании комиссии Палкова заявила, что решение баллотироваться было обдуманным, так как она осознаёт высокую степень ответственности этой должности. "Осознаю, какая огромная ответственность меня ждёт", – сказала Палкова, подчеркнув, что вопросы прав человека сложны, их аспекты меняются: например, раньше не поднималась тема прав человека в цифровой среде, а сейчас это актуальный вопрос.

"Круг проблем расширяется. Я чётко вижу, что омбудсмен — это тот, кто помогает государственным учреждениям услышать голос граждан", – отметила Палкова.

По её мнению, структура офиса омбудсмена сейчас выглядит узкой и раздробленной. "Учреждение должно стать более междисциплинарным", – заявила она, добавив, что необходимо также повысить его эффективность.

Палкова указала, что, по её информации, в настоящее время офис омбудсмена в основном работает удалённо, что иногда затрудняет доступность для жителей. Поэтому учреждение должно стать более доступным для людей.

"Очный формат работы — это нормальная практика, так и должно быть", – подчеркнула она.

Говоря о приоритетах, Палкова выделила работу с правами детей и необходимость тщательного рассмотрения каждого обращения граждан. Также, по её словам, важна совместная работа, а не только деятельность "в рамках компетенций".

Она подчеркнула значимость международного сотрудничества в работе офиса омбудсмена и способность перенимать лучшие практики.

"Омбудсмен должен уметь предвидеть проблемы будущего", – добавила Палкова, говоря о том, каким должен быть омбудсмен.

Поддержку Палковой ранее пообещали партии правящей коалиции, а также оппозиционный "Объединённый список". Кроме того, Палкова может рассчитывать на голоса как минимум части депутатов Национального объединения.

Как сообщалось ранее, Палкова — присяжный адвокат, специализирующийся в области медицинского права. Она также является деканом факультета социальных наук РУС и ведущим научным сотрудником. Палкова работает внештатным советником министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов.

Ранее она возглавляла Общественный совет Юрмальской думы. Цель совета — способствовать развитию неправительственного сектора и гражданского участия в жизни города.

Палкова ранее в беседе с агентством LETA указала, что необходимо пересмотреть задачи и структуру омбудсмена и офиса омбудсмена.

Говоря о приоритетах в должности омбудсмена, Палкова отметила, что одной из главных задач считает восстановление репутации омбудсмена. Она допустила, что ранее омбудсмен не в полной мере исполнял возложенные на него обязанности, вследствие чего уровень доверия со стороны общества оказался не самым высоким.

Профессор РСУ также отметила, что задачи и структура офиса омбудсмена нуждаются в пересмотре. По её словам, деятельность омбудсмена должна стать более эффективной, и на данный момент необходимо расставить иные акценты.

На вопрос о связях с партией "Единство" профессор РУС ответила, что ранее была связана с политической силой "Общество за другую политику", которая, объединившись с партиями "Новое время" и "Гражданский союз", стала партией "Единство". Палкова подчеркнула, что вышла из партии и более десяти лет не участвует в активной политике.

Кандидатов на должность омбудсмена депутаты могли выдвигать до 4 сентября. Новые кандидатуры выдвигаются после того, как Сейм освободил от должности омбудсмена Юриса Янсонса, который сам принял решение уйти с поста.

Согласно закону, омбудсмен утверждается Сеймом по предложению не менее десяти депутатов, срок его полномочий составляет пять лет.

В настоящее время в Сейме также рассматриваются поправки к закону, которые предусматривают предоставление права выдвигать кандидатов на пост омбудсмена также Президенту государства. Эти поправки уже одобрены Сеймом в первом чтении.

После освобождения Янсонса от должности работу офиса омбудсмена продолжает его заместитель Инета Пиляне.