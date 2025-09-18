Бюджет почти поделили?

Итак, сегодня вечером партнерам по власти удалось продвинуться вперед по вопросам, связанным с приоритетами бюджета на следующий год. Правда, часть требований тех же "зеленых крестьян" так и не будет выполнена. А именно: пока отложено требование ввести пониженную ставку НДС на услуги общепита. Вместо снижения НДС с 21% до 5% на основные продукты питания договорились о снижении НДС с 21% до 12% на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы.

Зато удалось договориться, что отменят плату (75 центов) за обслуживание рецепта, если стоимость лекарства не превышает 10 евро.

Пока партнеры не решили, из каких средств будут компенсировать недополученный доход в бюджет. Но зато сам проект бюджета-2026 партнеры уже смогут начать обсуждать на ближайшем заседании правительства, то есть премьеру удалось убедить партнеров снять ультиматумы и приступить к принятию бюджета.