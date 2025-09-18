Пошла вода горячая: в системе отопления Риги меняют трубы и начальство

В начале сентября в качестве председателя правления АО «Ригас силтумс» стартовал Калвис Калниньш, получивший в Рижском техническом университете квалификацию профессионального магистра управления и магистра инженерных систем тепла, газа и воды.

Карьера шла в вышеуказанном предприятии, где он занимал позиции начальника централей «Даугавгрива» и «Зиепниеккалнс», а с прошлого года трудился в правлении, отвечая за содержание, ремонт и развитие систем подачи и распределения.

Откуда растут тарифы

70 и 30 процентов – таково разделение между переменными и постоянными затратами «Ригас силтумс». Компания в лице члена правления Винеты Куткевичи, ответственной за ценовой вопрос, постаралась объяснить свою тарифную политику рижским депутатам следующим образом:

«Инвестиции возвращаются через компенсацию амортизации в тарифе, потому последовательность есть следующая:

Привлекается финансирование и выстраивается актив; Актив начинает работу; В следующем проекте тарифов меняются затраты на амортизацию».

— Постоянные тарифы не меняются, — подчеркнула госпожа Куткевича. Впрочем, потребитель на выходе увидит 10-процетное повышение тарифов…

Как уже сообщалось, с 1 октября Комиссия по регулированию общественных услуг установила новый тариф отопления в столице – 83,01 евро за мегаватт/час, без НДС. При этом воздействие сырьевых цен было минимальным – стоимость щепы уменьшилась на 0,39 евро за МВч, газа выросла на 0,03 евро.

«Переменные затраты являются колеблющимися и меняются год от года», — заявили в компании. «Ригас силтумс» – «работает над дальнейшими улучшениями… диверсифицирует топливо, улучшая рынок теплоэнергии с большим вхождением участников рынка».

Частично принадлежащее столичному самоуправлению акционерное общество «Ригас силтумс» утверждало на заседании думского Комитета по жилью и среде, что добилось «уменьшенной цены закупаемой теплоэнергии» – государственное акционерное общество Latvenergo поставит 120 мегаватт в течение 4 месяцев по фиксированной цене 60 евро.

— Улучшены условия для остаточной теплоэнергии, — указала госпожа Куткевича на поставки из дружественного концерна Latvenergo.

Возрастная наша инфраструктура

Несмотря на то, что поставки тепла конечному потребителю становятся все более диверсифицированными, основное хозяйство по-прежнему остается на балансе «Ригас силтумс». Предприятию принадлежит 773 км теплосетей Риги, из коих модернизированы и перестроены – 65%.

Средний возраст трубопровода – 28,4 лет, т.е. они проложены, преимущественно, уже в годы независимой Латвии! Поэтому приоритетной задачей является модернизация сетей старше 40 лет.

Самыми новыми (до 10 лет) в столице являются 125 км теплосетей (в среднем 0 дефектов на км), затем идут 11-20-летние (146 км, 1 дефект на км), 21-30-летние (189 км, 1 дефект), 31-40-летние (58 км, 3 дефекта), 41-50-летние (162 км, 5 дефектов), 51-60-летние (78 км, 4 дефекта), 61-70-летние (15 км, 11 дефектов). Между прочим, 49 км теплотрасс проходят по поверхности – не очень эстетично, но зато более ремонтопригодно.

Предприятие гордится тем, что сумело сократить потери тепла на 12 000 МВ/ч в год, что равноценно двухлетнему общему потреблению торговыми центрами Akropole и Alfa.

Балансируют спрос и предложение

Райвис Элиньш, член правления «Ригас силтумс», рассказал, что уже с прошлого года компания перешла на ежедневные закупки энергии – они осуществляются в зависимости от того, кто предложит лучшую цену: работающие на биотопливе котельные или ТЭЦ, принадлежащие Latvenergo.

— Чтобы мы могли больше заполучить в систему остаточной теплоэнергии.

Так как цены на электричество сейчас более динамичны, чем ранее, то необходима каждодневная коррекция. Прошлый отопительный сезон показал, что Lavenergo продает тепло примерно на половину срока, в то же время независимые производители подтягивают свою цену к показателям госконцерна.

В любом случае, «Ригас силтумс» уже зарезервировало у Latvenergo экономически значимый объем тепла по фиксированной цене в 60 евро, и общая стоимость его не поменяется в зависимости от колебаний газовых тарифов, на которые могут воздействовать и природные, и геополитические факторы. Для Latvenergo данный объем тоже особого труда не составит: «Это нагрузка одного когенерационного блока ТЭЦ-2». Блок на газе работает в течение 4 месяцев, и «тянет вниз» цену.

А причем тут метробус?

Господин Элиньш продемонстрировал на экране график колебания фактической суточной тепловой нагрузки в сезон 2024/25 гг. – он представлял собой, буквально, Гималаи – с взлетающими пиками и тут же ниспадающими провалами. Все зависит от нашей, рижской, непредсказуемой, погоды.

— Мы тесно сотрудничаем с самоуправлением Риги, — заявил новый глава «Ригас силтумс» К.Калниньш, — Чтобы устроить новый пункт мобильности, сейчас реконструируются теплосети у Земитанского путепровода.

Здесь речь идет о трубах диаметром 70 и 90 см, возрастом 47 лет. Планируется, что в этом месяце работы на протяжении 200 метров будут завершены. Еще более объемный проект – теплоцентрали, ведущие в Иманту по улице Дзирциема, тут уже возраст 56 лет, и длина более 900 метров.

По улице Дзелзавас, между тем, реконструировалась линия трубопровода диаметром 1,2 м. «Мы переместили теплосети с проезжей части в зеленую зону». Причем конечная цель – «постройка линии метробуса»!

Так и хотелось сказать господину Калниньшу – с этого места поподробней. Но так как он не начальник транспортного цеха, а директор котельной, то главный спрос с него за температуру по столице. Ну и за цены, которые, как и на все, продолжат расти.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

В текущем году плановый ремонт трубопроводов теплоснабжения обойдется в 13 млн евро, за эту сумму заменят 6 км. Через 4 года потратят уже 31 млн евро, отремонтируют же 8,7 км. То есть, стоимость ремонта 1 км возрастет с 2,16 млн до 3,5 млн евро.