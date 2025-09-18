У Латвии новый правозащитник. Кто она?

За Палкову проголосовал 71 депутат коалиционных партий, "Объединенного списка" и Национального объединения. Против были 15 депутатов и два депутата воздержались. Среди голосовавших "против" были депутаты от партий "Латвия на первом месте" и "За стабильность!".

Палкова была единственным кандидатом, заявленным на этот пост.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц сказал, что перед Палковой стоит сложная задача, так как предыдущий омбудсмен Юрис Янсонс нанес существенный вред репутации омбудсмена. Юревиц уверен, что решение Сейма отозвать Янсонса было правильным, так как оно предотвратило подрыв репутации Бюро омбудсмена.

По мнению Юревица, следует положительно оценить то, что Палкову на посту поддерживают не только формирующие коалицию партии, но и политические силы из оппозиции, а это означает, что Палковой оказан серьезный кредит доверия.

Депутат Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") отметил, что после длительного периода смятения и недоверия у Латвии появится новый омбудсмен. По его мнению, переговоры с Палковой подтвердили, что у нее есть необходимые навыки, представление о том, каким должен быть омбудсмен и каковы ее первоочередные задачи на этом посту.

Смилтенс подчеркнул: важно, чтобы Бюро омбудсмена не стало рупором какой-либо идеологии и чтобы были выслушаны все, а не только те, о ком говорят, например, политики.

По словам руководителя парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийса Рокпелниса, после переговоров с Палковой ясно, что она способна работать над вопросом укрепления прав человека.

"Госпожа Палкова в своей работе решала серьезные хозяйственные вопросы", - сказал Рокпелнис, отметив, что такой деятельности сейчас в госуправлении не хватает, и выразил надежду, что под руководством Палковой бюро омбудсмена станет эффективным учреждением.

Депутат Линда Лиепиня (ЛПМ) заявила, что ЛПМ не сможет поддержать кандидатуру Палковой, но это было сложное решение, так как разговор с Палковой был "очень позитивным". По словам Лиепини, печально то, что была выдвинута только одна кандидатура. Политик упомянула, что есть много плюсов, по которым ЛПМ могла бы поддержать Палкову, например, одним из них является ее мнение о существовании всего двух полов. Однако позже прозвучали высказывания Палковой, которые обеспокоили фракцию ЛПМ. Например, о том, как какими были действия омбудсмена во время пандемии в отношении людей, отстраненных от работы.

Политик партии "За стабильность!" Вилис Сруогис отметил, что фракция не сможет поддержать кандидатуру Палковой, так как когда на встрече с Палковой ей было задано несколько неудобных вопросов, точных ответов не последовало. Поэтому во фракции не появилось уверенности, что Палкова будет независима от разных политических настроений.

Спруогис также упомянул, что омбудсмен должен охранять права всех имеющих принадлежность к Латвии людей, закрепленные в Конституции, но Палкова не смогла ответить, будут ли защищены права всех людей, независимо от национальности и повседневного разговорного языка.

Антонина Ненашева ("Прогрессивные") заявила, что структура омбудсмена является совестью государственной демократии. Она отметила, что сейчас Латвии нужен сильный, современный и смелый омбудсмен. Именно это Ненашева видит в Палковой, готовой заняться вопросами, которые важны сегодня: защитой прав детей, прав пациентов, а также вопросами гендерного равенства.

Депутат подчеркнула, что сегодня Сейм имеет возможность избрать первую женщину-омбудсмена. Это как символический, так и практический шаг в развитии гендерного равенства.

Депутат Янис Грасбергс (Нацобъединение) сказал, что омбудсмен способствует реализации принципов надлежащего управления и напомнил о важности духа закона.

Нацобъединение решило поддержать кандидатуру Палковой после оценки ее предложений и ответов на встрече во фракции, поскольку они были созвучны многим важным для партии вопросам и ценностям, таким как утверждение Палковой о том, что латышский язык как единственный государственный является основой национального самоопределения Латвии, сплоченности общества, соблюдения прав человека и безопасности государства.

Грасбергс отметил, что защита прав детей тоже является фундаментальным вопросом, к которому нужно подойти с правильным пониманием, а не выдавать "какие-то отклонения за "нормальное"", и именно в такой позиции кандидата получила уверенность фракция.

Как сообщалось, Палкова является присяжным адвокатом, специализирующимся на медицинском праве. Она также является деканом и ведущим исследователем факультета социальных наук РУС и работает внештатным советником министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов.

Ранее она возглавляла общественный совет Юрмальской думы. Целью совета является содействие развитию негосударственного сектора и гражданского участия в городе.

Ранее Палкова заявила агентству ЛЕТА, что считает целесообразным пересмотреть задачи омбудсмена и структуру бюро омбудсмена.

Говоря о приоритетах на посту омбудсмена, Палкова отметила, что одним из главных является восстановление репутации омбудсмена.

Кандидатов на пост омбудсмена депутаты могли выдвинуть до 4 сентября в связи с тем, что Сейм освободил от должности омбудсмена Юриса Янсонса, который сам принял решение об уходе в отставку.

Согласно закону, омбудсмен утверждается в должности Сеймом по предложению не менее десяти депутатов и срок его полномочий составляет пять лет.