В лице нынешнего министра образования и науки «Новым Единством» найден правильный человек для осуществления государственной лингвистической политики: Даце Мелбарде (1971) 6 лет служила министром культуры от Национального объединения; еще пятилетку сражалась на баррикадах Европарламента.

На днях правительство получило от нее информационное сообщение «О сделанном и намеченном в политике государственного языка. Сообщение Сейму о проделанной и намеченной деятельности по сохранению, защите, развитию и повышению влияния государственного языка».

Сверхзадача до 2027 года

«Государственный язык является одним из важнейших ресурсов для развития членов общества и государства, – гласит документ. – Это основа идентичности и нации, национальной культуры страны и безопасности страны, а значит – существования демократического государства».

Иными словами, госязык ныне выполняет функцию религии, а государство у нас – отчетливо теократическое. Потому, как значится в сообщении, «сверхзадачей» государственной языковой политики до 2027 г., является: «обеспечить долгосрочность латышского языка как единственного конституционно установленного государственного языка, его использование во всех сферах деятельности общества, способствуя изучению языка и развитию и цифровизации языковых ресурсов, укрепляя участие общества и индивидуальную ответственность в реализации политики государственного языка».

В эпоху глобализации, подчеркивает Министерство образования и науки (МОН), следует «оценивать лигвистическое наследство своего государства как ресурс». А также – латгальского и ливского языков.

«Важно помнить, что в каждой латышской исторической земле есть свои уникальные и разные черты латышскости, традиции, разновидности языка, а также своеобразная культурно-историческая среда. Многообразие черт латышскости, две традиции латышского письменного языка, культурно-историческая среда исторических латышских земель и поддерживаемые местными общинами культурные пространства способствуют их долгосрочности, являются общим богатством латышской нации, поддерживаются и развиваются государством».

В Европе русский не нужен

Разумеется, у такого великого языка должны быть противники. Несколько глуховато упоминаются, в числе рисков, все та же глобализация, миграция… А вот и конкретный враг найден:

«Поправки в Закон об образовании (15.05.2025.) устанавливают возможность в степени среднего, среднего профессионального и ремесленного образования отказаться от изучения русского как второго иностранного языка. Эти перемены обусловлены желанием выразить свое гражданское отношение и позицию к геополитической ситуации в мире, вызванной началом войны РФ на Украине. Цель проводимой политики — с 2026/2027 учебного года полностью в школе в качестве второго иностранного языка (первым иностранным языком является английский) осваивать какой-либо из официальных языков Евросоюза или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования. Принятые решения укрепят принадлежность Латвии к Европе и поспособствуют полноценному вхождению молодежи в европейское образовательное и культурное пространство».

МОН опросил учебные заведения, и выяснил, что с 1 сентября 2026 года они планируют предложить вместо русского – освоить немецкий язык (89% или 401 школа), французский (22% или 91 школа) и испанский (20% или 79 школ).

«На латвийском рынке труда долговременное желание, чтобы претендент владел тремя языками — латышским, английским и русским — сужает бизнес-контакты и не способствует их развитию, например, с Испанией и др. регионами», – обнаружили в МОН.

Закон что дышло

Разумеется, свой вклад в подавление русского языка внесли и новые редакции Закона о предвыборной агитации, Закона о труде, Закона об электронных СМИ и их управлении, Закона об иммиграции (в отношении граждан РФ). Кстати, об иммигрантах из другой страны – Украины: некоторые приезжие трудятся в сфере медицины. Минздрав выдал им 138 разрешений с обязательством сдать госязык по меньшей мере на категорию B1. В настоящее время на этот уровень и выше сдало – 13. Что несколько не стыкуется с официальной цифрой граждан Украины, «успешно закончивших» языковые курсы в 2023-24 гг. – 9181 человек.

Повышению роли латышского языка послужил, по мнению МОН, и отредактированный Закон о пациентах: «Если пациент не владеет государственным языком и говорит на таком языке, который лечащее лицо не понимает, пациент обеспечивает перевод, за исключением случаев, когда это невозможно по объективным причинам». Подрихтовали под ужесточенные лингвистические требования Закон о кредитных учреждениях, Закон о платежных услугах и электронных деньгах…

Искусственный интеллект вам в помощь

В отчетный период, обрадовала Д.Мелбарде, силами национальной науки поддерживался и пополнялся Латвийский Национальный портал терминологии и ресурс termini.gov.lv. Центр госязыка в 2023 году разработал 5026, в 2024 году - 4376, а в I квартале 2025 года разработан 2091 термин!

Мощно потрудились Агентство латышского языка: более 50 000 устных и электронных консультаций, выдано 828 справок, разработано 27 лингвистических заключений. Усердно работают и в Центре государственного языка: 778 консультаций.

В Латвийском университете существует и специальный Ливский институт – созданы словарь, картографический материал, руководства в помощь осваивающим язык.

«Разработано средство проверки орфографии на ливском языке свободного доступа... Для обеспечения возможности использования ливского языка в смарт-устройствах созданы драйверы клавиатуры ливского языка для систем iOS и Android. Разработан морфологический анализатор ливского языка, создается синтезатор речи ливского языка, который используется для мультипликации данных. Таким образом, обеспечено постоянное нормирование ливского языка, регулярно пополняется словарный запас ливского языка…»

Понятное дело, спрос на наречие древнего народа – растет день ото дня. Это вам не то, что неконкурентоспособный русский…

Возвращаясь к основной своей функции – образованию – госпожа Мелбарде подчеркивает, что с 2025/26 учебного года осуществлен окончательный переход только на латышский язык в обучении 3-х, 6-х и 9-х классов бывших программ нацменьшинств.

«Финансируемая государством и самоуправлением программа образования по языку и культурно-историческим интересам национальных меньшинств доступна каждому ребенку», – утверждается в послании министра парламенту. Но никакой конкретики, статистики – нет.

Зато МОН разработал предложения по единому стандарту обучению латышскому языку – взрослых. Доселе у нас в стране таковой отсутствовал. Хотя вот с некоторых депутатов Сейма уже спрашивали…