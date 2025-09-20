Baltijas balss logotype
Как в Латвии украинцев принимали: Рига делает неожиданные подарки посольству Украины 4 2119

Политика
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
В августе мэр Риги Виестурс Клейнбергс — слева — был одним из лидеров шествия «Путь подсолнуха».

В августе мэр Риги Виестурс Клейнбергс — слева — был одним из лидеров шествия «Путь подсолнуха».

ФОТО: LETA

Тематика пусть официально не входящего в ЕС и НАТО, но, без сомнения, союзного с Латвией государства, продолжает оставаться горячей в общественном сознании. На днях Сейм вновь взялся за помощь гражданским жителям Украины.

Максимальное количество украинских беженцев было зарегистрировано в нашей республике почти три года назад — 31.10.2022 количество иммигрантов составило 35 703. В Латвии они имеют право на 12 видов социальной помощи.

Получить статус безработного

Согласно исследованию, представленному обществом PROVIDUS при поддержке Британского Совета, парламентской Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, муниципалитеты ЛР проявили свои способности в целом хорошо, и при финансовых вливаниях государства «охватили обеспечение основными надобностями». Однако, сейчас необходимы «направленные на интеграцию мероприятия, которые системно не наблюдаются».

«Возрос удельный вес гражданских жителей Украины, которые способны обеспечить себе жилье, однако высокие цены аренды являются существенным препятствием для повышения самостоятельности. Дополнительно сохраняется большая группа, которая содержится в местах кратковременного пребывания».

Кроме различных соцпакетов, украинцы в ЛР имеют возможность получить и пособие по безработице — ведь, как правило, они были ранее легально трудоустроены в стране прибытия. Так, в 2024 году в целом по республике «стоял на бирже» 1301 человек из данной категории, более всего в Риге (660), в Елгаве (82), Резекне (80), Юрмале (43). «Наблюдается недостаток сотрудничества между самоуправлениями и Государственным агентством занятости», — констатировали исследователи.

Местами же работы иммигрантов могут быть самые что ни на есть статусные учреждения — от Сейма до Музея оккупации. На чисто технических позициях, естественно. В последнем Ваш автор лично стал свидетелем, как, образно выражаясь, менеджер по клинингу, высказывалась относительно текущего крана на чистом русском языке...

Иногда прямо в здании самоуправления украинские гости могут развернуть свой маленький бизнес — к примеру, в столовой, которую предприниматели арендуют у Рижской Думы, выделен своего рода украинский уголок. В нем масса роскошно изданных томов и книжечек, в частности, отдельная полка у авторки Оксаны Забужко, сочинившей произведение «I знов я влiзаю в танк...». Есть и полевые исследования украинского секса. Молодой человек, реализующий книги, поясняет, что их цена выше рынка мотивирована тем, что часть средств отправляется на нужды ВСУ.

Из страны вывозят детей

Определенным индикатором ожиданий украинцев относительно развития событий в собственном государстве является динамика числа детей из этой страны в школах Латвии. На май 2025 года наибольшим было количество школьников 1-9 классов — около 2500, что более чем на четверть выше, чем в начале прошлого года. Несколько выросло и количество воспитанников дошкольного обучения — от 1000 до 1200. Менее всего учащихся средней школы (10-12-й классы), порядка 200.

Самоуправления несут основную нагрузку в просвещении прибывающих украинцев, дополнительно предусматривая консультации и языковые курсы (27 из 35 муниципалитетов, включенных в исследование), компенсирующих образование по интересам (21 из 35). Однако, как заключили эксперты, «совокупность мероприятий поддержки среди самоуправлений является неравномерной». «Различаются способности обеспечить...»

«Главные вызовы связаны с языковым барьером, недостатком человеческих ресурсов в области образования — в большинстве случаев школы создают свои системы в области интеграции». Общество PROVIDUS, опросив в июне 2025 года 23 самоуправления, выяснило, что только в 7 административных территориях местные власти «координируют сотрудничество всех образовательных учреждений, где учатся украинские дети».

Конечно же, чем богаче муниципалитет, тем разнообразней помощь — к примеру, Ваш автор может засвидетельствовать, что школьники-беженцы в сопровождении своих учительниц и местных молодых людей-менторов, посещают ведущие спортивные бассейны. Единоразовый вход в эти комплексы стоит порядка 15 евро.

В целом же, указывает исследование, «самоуправления пока действуют в режиме реакции, а не по плану; краткосрочное планирование не приспособлено к долгосрочным надобностям (образование, язык, занятость и т.д.»). «Интеграция новоприбывших не была типичной функцией...» Тем не менее «опыт приема украинских беженцев в Латвии – это история успеха». Именно негосударственные организации, созданные приезжими, сделались своего рода феноменом этой миграционной волны.

Rīgas Siltums поможет фронту

Творческий подход муниципалитетов на днях ярчайшим образом продемонстрировало и правящее большинство Рижской Думы, проголосовавшее за проект решения «О разрешении акционерному обществу Rīgas Siltums (RS) подарить (пожертвовать) обществу Украины». Докладчиками по данному вопросу были обозначены руководительница Комитета по жилищу и среде Элина Трейя (Национальное объединение) и только что назначенный глава RS Калвис Калниньш.

Ваш автор, когда увидел это название в повестке дня, сначала, грешным делом, подумал, что, столичные теплосети намерены осуществить донат коллегам — какие-нибудь технические устройства, залежавшиеся на складах. Пожертвовали же Rīgas meži свои автомобили «Нива» для нужд украинского войска.

Но суть предложения была иной — освободить от платы за тепло в отопительный сезон, два украинских общества в Риге, а также... посольство Украины! Цена вопроса — порядка 100 000 евро. Вроде бы немного, по сравнению хотя бы с оборотом концерна за минувший отопительный сезон (228 млн евро).

Выступая в дебатах, депутат Рудолфс Бреманис («Суверенная власть/Нелатыши»), заметил, что, несмотря на то, что Украина испытывает объяснимые экономические трудности, ее внешнеполитическая деятельность финансируется в достаточном объеме — к примеру, на посольства за рубежом Киев израсходует в 2026 году в 1,5 раза больше Риги. К тому же, об освобождении посольства от отопительных расходов вообще никто не просил! На фоне презента для загранучреждения Украины выделяется 12-процентный рост тарифов RS для собственно рижских пользователей...

На это браво высказался думец от Национального объединения Ансис Пуполс: дескать, на сэкономленные отоплением деньги, Украина сможет купить пули, которыми будет «стрелять в русских оккупантов».

#украинские беженцы #война в украине
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го сентября

    В Латвии они имеют право на 12 видов социальной помощи -- Интересно, а за рецепты им в аптеках тоже надо платить или в латышские финансовые интересы это не входит? Проезд бесплатный во всех видах транспорта - сиди и кайфуй по всей территории Латвии, нога на ногу закинув. Латышские старухи по углам, глядят на них и вставными челюстями скрипят, глаза в сторону отводят, а поделать ничего не могут.

    11
    2
  • Е
    Ехидный
    20-го сентября

    Сэйм не волнуют собственные жители - все лишь для бэжэнцев !!! по Риге мног таких лишенцев ходит , на которых без слез не взглянешь - шеки из-за спины видны !!!лучше бы своим бабулькам помогли , чем посольсту Украины - в незалежную уже столько бабла влито , что они моут не только за себя комуналку платить , но за всю Ригу !!!!

    92
    3
  • A
    Aleks
    20-го сентября

    Это такие же украинцы как и те,кто их принимал. На Украине в открытую начали говорить ,что страной управляет Секта,которая дружна и спаяна ,а чем Латвия от Украины отличается,если даже в Сейме латвийский филиал Этой секты соросистов или есть у них другое название -синагога Хабад Шнеерсона,не стесняясь вывешивает флаг своих подельников? Но в Латвии,пока,ни блоггеры ,ни кто другой в открытую об этом не говорят. Видимо,тут правильных евреев совсем не осталось или продались за 40 млн.евро. А на Украине,как понимаю,купили не всех.Да и близость с Польшей,где сектантов сильно не любят,даёт свои плоды. Но ,надеюсь,что Сектантам типа Клейнберга,однофамильца хабадного раввина из России,приехавшего из США,все таки придется покинуть Латвию,потому что,если откроется,что они натворили в стране за 30 лет,то они не выживут 👽🔯😈

    67
    9
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    21-го сентября

    Украинский не самостоятельный язык – а всего лишь наречие: 70 % - русские слова, 12 % - польские, 12 % - румынские. Остальное – заимствования из венгерского, литовского, австрийского, словацкого. Вывод: - « Украинский – это не язык, а обычный диалект».

    3
    0
Читать все комментарии

