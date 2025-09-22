Baltijas balss logotype
Сельская доля Латвии: в битве за урожай полегли сотни бюрократов 4 2230

Политика
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Сельская доля Латвии: в битве за урожай полегли сотни бюрократов
ФОТО: LETA

Нынешняя осень сопровождается обоснованной тревогой за урожай: скверные погодные условия вкупе с продолжающейся неблагоприятной конъюнктурой на внешних рынках, поставили отечественных производителей на грань выживания.

Представители Министерства земледелия, возглавляемого Армандсом Краузе (Союз «зеленых» и крестьян) явились на Комиссию Сейма по бюджету и финансам (налогам), дабы отчитаться об усилиях – и попросить денюжку.

Больше продукции, меньше бюрократии

Насколько важно для нас сельское хозяйство, кто и что производит? По статистике, молочка дает только 6%, тогда как зерновые – в полтора раза больше. По 2% – рапс и совместно все прочее растениеводство, включая картофель, фрукты и ягоды. А более всего – конечно же – лес, около 40%. Он тоже у нас под сенью Минземледелия.

Общераспространенным стереотипом является господство чиновников: но это не про Минземледелия, которое за последние годы сократило 249 штатных единиц (-9,2% персонала), а только в 2025 году убрало 95 лишних бюрократов. С начала сего года функции Центра сельскохозяйственных данных переданы в Службу поддержки села. Ее компетенция сегодня охватывает, в частности, «все выращивание сельскохозяйственных животных». Для пользователей это означает:

  • Фермерам и рыбакам не нужно повторно вводить различные данные, учет своей продукции можно вести в удобной системе или файле, проведен переход от бумажной к электронной системе;

  • Сокращено количество документов, подаваемых в случаях инфекционных заболеваний птицы (сальмонеллез, туберкулез) и лошадей (инфекционная анемия);

  • Введен цифровой оборот информации для охотников.

Иными словами, Минземледелия стремится к «содействию развития отраслевой предпринимательской деятельности, дабы способствовать долгосрочной конкурентоспособности – экономически эффективной и ориентированной на рынок». Ну и одновременно – «сохранению ресурсов природы, дабы обеспечить ее мудрое использование и долгосрочное хозяйствование соответственно целям Зеленого курса».

С ограниченным ресурсом

А вот что касается ближайшего будущего, то для ведомства А.Краузе его светлым никак не назовешь: в 2026 году общие расходы Минземледелия составят 719 миллионов евро, из оных 111 на обеспечение основных функций ведомства, и 607 миллионов финансирование ЕС. То есть, коли бы не Евросоюз – голодали бы! Для сравнения – в текущем году, по плану, сельское, лесное и рыбное хозяйство ЛР должны получить от министерства 875 млн евро. Где-то по дороге ведомство потеряло финансирование на 156 млн евро. Слабенький рост возобновится только в 2027 году, но и тогда общая сумма будет меньше, чем в 2024 году.

Самым распространенным видом поддержки от Минземледелия являются все те же знаменитые погектарные выплаты в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС. За временной период 2023-27 г.г., Латвии полагается на эти цели 1,7 млрд евро. Плюс 1,1 млрд евро на развитие села. Всего в стране – 51 068 получателей помощи на развитие сельского хозяйства и сопутствующих отраслей. Вот он, ядерный электорат «зеленых крестьян»! Министерством земледелия за 4-летний период проведены также 45 интервенций – так именуются мероприятия по поддержке каких-либо секторов.

Нельзя не обратить внимание на повышенное внимание ведомства к пчеловодству – целых 7 интервенций. Ранее сообщалось, что в этой сфере лежат хозяйственные интересы самого министра Краузе. Специальность «пчеловод» он приобрел еще по окончании сельхозтехникума в Вецбебри в далеком 1988 году.

В настоящее время в декларации должностного лица для Службы государственных доходов министром были декларированы, среди 7 объектов недвижимости, 3 земельных участка в Кримулдской волости Сигулдского края. Также он обозначил 10 000 евро «иных доходов» от ООО BB Solutions, занятого консалтинговой деятельностью.

Дадим стране зерна

Министерство земледелия считает, что аграрная отрасль Латвии развивается в целом, более чем успешно: так, благодаря предыдущей Программе развития села удалось повысить выпуск крестьянской продукции на 60%, причем наибольший прирост продемонстрировали именно малые фермерские хозяйства – 61%. В среднем 1 евро помощи селянам дал увеличение на выходе в 1,36 евро, и повышение на 0,78 евро нетто-доходов. Несколько ниже, но тоже впечатляющим, был повышенный оборот пищевой индустрии – на 30%.

В лесной отрасли вырастили 6,6 тыс гектаров новых насаждений. Обучили 31 320 сельских тружеников, проконсультировали 50 680.

Однако все эти достойные показатели обрываются 2022 годом, после коего для ЛР оказались оборваны хозяйственные связи с Востоком – как по части сбыта аграрного сектора, так и в получении из РФ и РБ энергоносителей, удобрений, кормов.

Поэтому в настоящее время для Минземледелия стало актуальным – привлекать в отрасль деньги Евросоюза откуда только можно, по любым поводам. Например, для рыбного хозяйства актуальной вдруг стала «долгосрочность среды». По этой линии рыбакам закачали 35% всех проектов, но позволит ли это компенсировать политически мотивированный отказ от рынков на Востоке?

Армандсу Краузе не позавидуешь – министерству приходится балансировать между априори консервативным крестьянством, носителем традиционного уклада, и господствующим в Евросоюзе подходом к сохранению природных ресурсов. Стратегия биологического разнообразия ЕС в Латвии уже выполнена – на 30% территории страны существуют ограничения разного рода. В 2024 году биоразнообразие заняло 2-е место в расходной части Минземледелия, сразу после развития отраслевого предпринимательства. Последнее, кстати, недовыполнили на 4,1 миллиона евро…

Впрочем, крестьян ЛР продолжают поддерживать по направлениям: племенной работы в животноводстве (30%); частичного погашения кредитов (26%); страхования (13%). По части последнего, в республике были приобретены в 2024 году с госучастием – 1945 полисов, застрахованы 53% площадей зерновых, 70% продукции садоводческих хозяйств и 33% скота и птицы.

Чтобы не затопило

Пресловутые климатические изменения результируются для Латвии в резком увеличении осадков. На этом тревожном фоне важным является сохранение за счет Министерства земледелия 57 гидрометрических постов на 47 реках и 6 озерах, а также 4 дренажных постов.

По данным прошлого года, государство поддерживало 3763 км канав для стока воды и 177 защитных дамб общей протяженностью 230 км. «Объемы содержания систем мелиорации, – сообщило Министерство земледелия, – прирастают, основываясь на софинансировании ЕС».

В любом случае, Латвия остается, так сказать, зоной рискованного земледелия. Но именно в таковых странах Европы – тех же Нидерландах – имеется самое передовое сельское хозяйство. Пока же, в данных 2024 года заметно превосходство аграрного сектора над экспортом прочих отраслей Латвии, соответственно +2% и -10%.

Для справки: крестьянский вклад

В 2024 году сельское, лесное и рыбное хозяйство ЛР произвели продукции на 6,58 млрд евро – или, 9,9% общего выпуска товаров и услуг в стране. При этом в отрасли занято только 5% трудящихся.

Также по теме: «Это катастрофа!»: латвийский министр шокирован ударом Брюсселя по латышскому крестьянству

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #правительство
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • Ш
    Шурик
    22-го сентября

    КОРОЧЕ ! ************** ChatGPT Копировать Данный текст представляет собой аналитический обзор ситуации в сельском хозяйстве Латвии, его текущих проблем, поддержки со стороны государства и перспектив развития. Ниже приведено краткое содержание и ключевые моменты:

    Текущие вызовы:

    Неблагоприятные погодные условия и неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура поставили производителей на грани выживания. Финансовое сокращение поддержки, особенно в 2026 году, при сохранении значительной зависимости от средств ЕС. Потеря рынков на Востоке (РФ и РБ) после 2022 года усложнила сбыт продукции и поставила под угрозу цепочки поставок. Стратегия и меры поддержки:

    Министерство земледелия (возглавляемое Армандсом Краузе) активно внедряет цифровые системы для учета и поддержки фермеров, сокращая бюрократию. Основные источники финансирования — средства ЕС, на которые приходится большая часть бюджета (607 млн евро из 719 млн евро в 2026 году). Поддержка фермеров включает погектарные выплаты, развитие сельских территорий, интервенции по секторам (в том числе пчеловодству, которое лично связано с министром). В целом, развитие отраслей показывает положительные показатели: рост производства, увеличение площади лесных насаждений, обучение сельских работников. Экономические показатели:

    В 2024 году сельское хозяйство обеспечивает около 10% ВВП страны, при этом занято всего 5% трудящихся. Производство продукции на сумму около 6,58 млрд евро. Экологические и климатические вызовы:

    Увеличение осадков и риск наводнений требуют активного мониторинга и содержания гидрометрических постов, дамб и дренажных систем. Стратегия ЕС по биоразнообразию уже реализована на 30% территории, что создает дополнительные ограничения для хозяйственной деятельности. Политические и личные интересы:

    Министр Краузе лично заинтересован в пчеловодстве, что отражается в поддержке этой сферы. В декларации указаны его личные активы и доходы, связанные с консалтинговым бизнесом. Общий вывод: несмотря на сложности, Латвийское сельское хозяйство демонстрирует устойчивый рост и развитие, активно использует европейские средства, но сталкивается с вызовами, связанными с климатическими изменениями, геополитической ситуацией и ограниченными ресурсами. Важной задачей остается баланс между сохранением природных ресурсов и развитием аграрного сектора.

    4
    5
  • Ш
    Шурик
    Шурик
    22-го сентября

    ВСЁ !!!!

    4
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го сентября

    но позволит ли это компенсировать политически мотивированный отказ от рынков на Востоке? -- Нет, ни в коем случае не позволит, значит закачка 35% будет спущена в унитаз!

    18
    3
  • Д
    Дед
    Mr.FGJCNJK
    22-го сентября

    Так по этому и отчетов нет, даже латыши со своими приписками не могут уже вытянуть какую то благоприятную картинку. А ту как снег на голову снижение европейских платежей на 23%. Не иначе, будет ..опа.

    23
    2
Читать все комментарии

