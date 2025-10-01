Коалиционный Союз зеленых и крестьян (СЗК) не планирует на заседании Сейма в четверг, 2 октября, поддерживать инициативу оппозиции об отставке премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), сообщил председатель фракции СЗК Харийс Рокпелнис.

Председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев также заявил, что депутаты партии не поддержат проект решения оппозиции.

"Исход голосования определит фракция СЗК", - добавил депутат.

Как сообщалось, выразить недоверие премьер-министру предлагают оппозиционные партии Национальное объединение и "Объединенный список".

Они утверждают, что "правительство длительное время не в состоянии принимать решительные меры для прекращения экономического сотрудничества с Россией и Беларусью", поэтому необходима отставка премьера.

Благодаря поддержке СЗК на прошлой неделе Сейм передал на рассмотрение законопроект о денонсации Стамбульской конвенции, что вызвало трения в коалиции. Тем не менее коалиционные партии обещают вместе работать над тем, чтобы утвердить "бюджет безопасности" на следующий год.