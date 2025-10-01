Уже четвертый раз за последние полгода оппозиция пытается выразить недоверие премьеру и, стало быть, всему правительству.

Только если прежде главным инициатором подобных требований отставки премьера была фракция «Латвия на первом месте», то теперь эстафетную палочку подхватили депутаты Национального объединения и Объединенного списка. Их проект и будет рассматриваться на завтрашнем пленарном заседании.

«Бунтари во власти» в лице «зеленых крестьян» пока не готовы разваливать существующее правительство. То есть предложение оппозиции об отставке Эвики Силини будет отклонено.

Зато будет интересно понаблюдать за тем, как те же «зеленые крестьяне» проголосуют по предложению оппозиционной фракции «Латвия на первом месте» об отмене льготной ставки НДС на издания и публикации, посвященной теме поддержки… ЛГБТ-сообщества! Понятно, что оппозиция продолжает гнуть свою линию против позиции и активностей сексуальных меньшинств.

Депутаты Нацобъединения подготовили и запрос министру внутренних дел Рихарду Козловскису («Новое Единство») по поводу ситуации с гражданством Латвии Петра Авена. То есть депутаты хотят узнать, когда власти планируют запустить процесс лишения Авена латвийского подданства.