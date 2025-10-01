Baltijas balss logotype
Скандал не помешает депутатам... покончить со Стамбульской конвенцией

Политика
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Прогноз министра благосостояния вскоре может подтвердиться.

Напомним, что скандал с попыткой оппозиции при поддержке "зеленых крестьян" добиться выхода Латвии из Стамбульской конвенции чуть не привел к правительственному кризису. И хотя партнерам по власти якобы удалось добиться временного перемирия (до принятия бюджета), уже на следующий день после этого перемирия, то бишь во вторник, 30-го сентября, министр благосостояния Рейнис Узулниекс (Союз зеленых и крестьян) высказал прогноз, что Латвия выйдет из Стамбульской конвенции. При этом глава минблага напомнил о том, что в комиссии Сейма по иностранным делам, в которую и поступил проект закона о выходе из конвенции, у оппозиции большинство! Примечательно, что самому Узулниексу премьер поручила представить доклад об исполнении положений конвенции уже к заседанию правительства 7-го октября. И вот "по случайному" совпадению 8-го октября, то есть на следующий день после отчета министра, комиссия Сейма по иностранным делам начнет рассмотрение законопроекта правой оппозиции о выходе (денонсации) Стамбульской конвенции. Комиссию возглавляет депутат Инара Мурниеце, представляющая оппозиционную фракцию Нацобъединения. Эта фракция является одним из авторов законопроекта. В комиссии работают 9 депутатов и только трое - два от "Нового Единства" и один от "прогрессивных", - выступают против выхода Латвии из конвенции. Исход голосования в комиссии понятен.

Впрочем, сторонникам денонсации конвенции пока еще рано откупоривать шампанское - еще впереди обсуждение законопроекта во втором и третьем чтениях, причем как в комиссии парламента, так и на пленарном заседании. На весь процесс обсуждения уйдет минимум месяц.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

