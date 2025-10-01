Сегодня вечером ведущий программы "Kas notiek Latvijā?" на ЛТВ-1 Янис Домбурс пытался узнать у правящих политиков, готовы ли они работать дальше в одной команде и как они собираются преодолевать кризис, возникший после того, как "зеленые крестьяне" присоединились к оппозиции по вопросу выхода Латвии из Стамбульской конвенции.

В итоге в прямом эфире началась перебранка. Глава сеймовской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс продолжал обвинять "зеленых крестьян" в нарушении коалиционного договора и настаивал на том, что действия Союза зеленых и крестьян (СЗК) не могут остаться без последствий. Министр экономики Виктор Валайнис из СЗК в ответ упрекал партнеров в нежелании уважать ценности (принципы) данной политической силы.

Руководитель парламентской фракции "Новое Единство"Эдмундс Юревиц фактически в вопросе о конвенции встал на сторону "прогрессивных" и призвал "вернуть здравый смысл". Депутат категорически не согласился с тем, что Стамбульская конвенция каким-либо образом связана с вопросами сексуального воспитания детей и поддержкой прав трансперсон.

Поскольку А. Шуваевс продолжал говорить о необходимости "наказать" "зеленых крестьян", намекая на увольнение министра благосостояния, то В. Валайнис пригрозил "симметричным ответом", то бишь требованием уволить какого-то министра и от "прогрессивных" и от "Нового Единства". Вот в такой "душевной" атмосфере и прошла дискуссия партнеров по правительству.