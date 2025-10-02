Внедрение облачных вычислений в государственном управлении Латвии до сих пор не было достаточно целенаправленным, а предпринятые меры не обеспечили единого и координированного подхода во всей государственной системе, говорится в аудите, проведённом Государственным контролем, пишет ЛЕТА.

Облачные технологии позволяют оптимизировать ресурсы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), повысить безопасность и сократить затраты. Член правления Госконтроля Илзе Бадере подчёркивает, что облачные решения являются важной частью цифровой трансформации госуправления. Вложения в эту сферу могут создать безопасную, эффективную и экономически выгодную среду для оказания государственных услуг. Однако, чтобы получить ощутимую отдачу, необходима единая стратегия, чёткие действия и практическая поддержка учреждений. Ключевая роль в этом принадлежит как профильному ведомству — Министерству охраны среды и регионального развития (VARAM), так и отдельным учреждениям.

Аудит показал, что за последние пять лет расходы госучреждений на ИКТ выросли более чем в два раза — с 147 млн евро в 2020 году до 352 млн евро в 2024 году. Расходы на ИТ-услуги и технику, напрямую связанные с облачными решениями, утроились, достигнув 258 млн евро. В других странах Европы внедрение облачных решений позволило компаниям сократить расходы на 10–20%, однако в Латвии подобные расчёты не проводятся. Поэтому учреждения больше ориентируются на повышение безопасности и оптимизацию ресурсов, чем на возможную экономию.

Хотя уже более десяти лет в разных документах подчёркивается необходимость объединения ИКТ-ресурсов государства, VARAM до сих пор не обеспечило достаточно целенаправленные и скоординированные действия. Лишь четыре учреждения подали планы миграции ИКТ-ресурсов и данных, из которых согласован только один. В ходе опроса почти половина учреждений (48%) указала, что оценивали возможности внедрения облачных решений или подготовили планы, но не передали их в VARAM. В результате цифровая трансформация проходит фрагментарно, без единого государственного видения и надзора.

Создание государственной облачной инфраструктуры сейчас опирается на четыре центра — Латвийский государственный радиотелевизионный центр, Латвийскую национальную библиотеку, Информационный центр Министерства внутренних дел и Министерство земледелия (в частности, Службу поддержки села). По оценке аудиторов, в этих центрах размещена половина используемых в госуправлении информационных систем. Однако с нынешней мощностью и финансированием (12,5 млн евро до 2026 года) только государственной облачной инфраструктуры недостаточно для удовлетворения всех нужд. Например, учреждения прогнозируют, что объём дисковых массивов за два года должен увеличиться на 48%, тогда как в проектах заложен только 20%-ный прирост. Возможным решением может быть привлечение частных поставщиков облачных услуг.

VARAM в своих документах со временем меняло подход к использованию облачных услуг от частных поставщиков — иногда это разрешалось, иногда запрещалось. При этом чётких критериев, в каких случаях можно использовать иностранных или местных провайдеров, до сих пор нет. Между тем 44% учреждений уже используют услуги иностранных, а 11% — латвийских частных облачных провайдеров, что создаёт риски для безопасности и прозрачности.

Аудит показал, что 86% учреждений уже используют какие-либо облачные услуги, а более половины планируют расширять их использование. Серьёзным препятствием является неясность вопросов безопасности. Соответствующее регулирование должно было быть разработано до апреля 2025 года. Минобороны ещё продолжает разрабатывать единые требования по безопасности для центров обработки данных. Эти требования являются важным условием для создания надёжной и безопасной государственной ИТ-инфраструктуры, а также для выбора облачных провайдеров, соответствующих требованиям безопасности. Только 57% учреждений знают, какие именно аспекты безопасности нужно оценивать при выборе услуг. Также не определены показатели качества услуг и распределение ответственности в случае инцидентов, что мешает создать надёжную и прозрачную среду.

Результаты опроса также показали, что многим учреждениям не хватает знаний и практической поддержки. Только 36% полностью ознакомлены с рекомендациями VARAM по выбору облачных услуг, ещё 36% — частично, а 28% вовсе не знали о них. Кроме того, пятая часть учреждений (19%) не знает, где искать информацию о провайдерах и условиях их использования, а ещё 29% признали, что знают об этом лишь частично. По мнению аудиторов, эти результаты указывают на необходимость создания единого информационного пространства и предоставления практической помощи учреждениям, чтобы они могли принимать обоснованные решения.

Госконтроль рекомендует усилить роль VARAM как координатора реформ, обеспечив чёткую стратегию и скоординированный переход к облачным технологиям. Бадере подчёркивает, что учреждения имеют разный уровень ресурсов и опыта в ИКТ, поэтому единая операционная среда — это необходимое условие сбалансированного развития ИКТ в госуправлении, позволяющее устранить разрыв в возможностях между учреждениями. Такая среда необходима для обеспечения совместимости, качества и безопасности, а также для того, чтобы учреждения имели доступ к информации и поддержке — в том числе к методическим материалам и шаблонам договоров — в одном месте.

VARAM были даны четыре рекомендации, реализация которых поможет усовершенствовать внедрение облачных услуг в госуправлении. Министерству предложено оценить необходимые ресурсы и способствовать целенаправленному и координированному переходу на облачные решения во всей системе управления. Необходимо обеспечить согласованность в государственной облачной платформе и предоставлении услуг, а также единое понимание политики внедрения и доступной поддержки. Учреждения должны иметь доступ к информации о политике, нормативных актах и практических рекомендациях по выбору и внедрению услуг в одном месте. Также необходимо обеспечить мониторинг качества услуг и расходов, чтобы облачные решения соответствовали целям государства.