Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отставка Силини, гражданство Авена, игры с НДС, секс-компромат: в Сейме сегодня будет горячо 1 778

Политика
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Отставка Силини, гражданство Авена, игры с НДС, секс-компромат: в Сейме сегодня будет горячо
ФОТО: Valsts kanceleja

Дыхание выборов теперь будет ощущаться на каждом заседании парламента. Сегодняшняя «пленарка» - не исключение.

Самые долгие дебаты, разумеется, ожидаются по инициативе Национального объединения и Объединенного списка о выражении недоверия премьеру Эвике Силине и, стало быть, всему правительству. Понятно, что правящие этот оппозиционный демарш не поддержат. «Бунтари во власти» в лице «зеленых крестьян» пока не готовы разваливать существующее правительство.

Зато будет интересно понаблюдать за тем, как те же «зеленые крестьяне» проголосуют по предложению оппозиционной фракции «Латвия на первом месте» об отмене льготной ставки НДС на издания и публикации, посвященной теме поддержки ЛГБТ-сообщества. Понятно, что оппозиция продолжает гнуть свою линию против позиции и активностей сексуальных меньшинств.

Представители правой оппозиции — Нацобъединение и Объединенный список, при поддержке депутата от Союза зеленых и крестьян Аугуста Бригманиса, будут добиваться начала рассмотрения в Сейме поправок, которые бы обязывали владельцев всех ретранслируемых в Латвии телеканалов 50% содержания своего телеконтента готовить на латышском языке. Если в итоге это предложение будет поддержано, то из сетки вещания кабельных операторов исчезнут все иностранные каналы.

Депутаты Нацобъединения подготовили и запрос министру внутренних дел Рихарду Козловскису («Новое Единство») по поводу ситуации с гражданством Латвии Петра Авена. То есть депутаты хотят узнать, когда власти планируют запустить процесс лишения Авена латвийского подданства.

Опять-таки депутаты фракции «Латвия на первом месте» хотят принять закон, устанавливающий большее расстояние от ветряных генераторов до ближайших жилых домов. Наверняка эта инициатива будет отклонена, равно как и подготовленный Нацобъединением проект постановления о закрытии на неопределенное время воздушного пространства над границей Латвии с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

А вот законопроект о создании инфраструктуры противомобильности будет сегодня принят в срочном порядке, то есть в двух чтениях. Напомним, что речь в специальном законе идет о строительстве оборонительных сооружений и установке препятствий вдоль границы и в приграничной полосе. Против отдельных положений законопроекта выступали представители самоуправлений, которые находятся вблизи наших восточных границ. Они опасались тем, что создание 30-ти километровой защитной (оборонительной полосы) отпугнет инвесторов, к тому же неясно, смогут ли владельцы земли и других объектов недвижимости в этой «зоне отчуждения» получить достойную компенсацию от государства за отчуждение их собственности.

Пока еще в повестку дня для принятия в нулевом чтении (передача в комиссии) не включены поправки депутатов «Нового Единства» в Уголовный закон, предусматривающие уголовную ответственность за распространение материалов интимного характера без согласия того, кому эти материалы принадлежат. За такое преступное деяние депутаты предлагают предусмотреть в том числе тюремное заключение сроком на год, а если распространяются материалы интимного характера с несовершеннолетними - то и заключение до трех лет.

Читайте нас также:
#сейм латвии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
3
2
0
1
1
2

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    Индексировали мне пенсию на 22 евро! Интересно, мне на одну пачку таблеток хватит? Интересно, а на какую сумму индексировали пенсию латышскому пенсионеру, который получает пенсию в 42 000 евро в месяц?

    11
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Четыре тысяч евро и больше: сколько зарабатывают в самоуправлениях Латвии, и на что тратят деньги
Изображение к статье: И пляжная инфраструктура Вецаки, и коляски для инвалидов, и услуги ассистентов – все оплачено из подоходного налога рижан. Эксклюзив!
Сенсация: правительство встало на сторону пациентов
Изображение к статье: Сенсация: правительство встало на сторону пациентов
Министр культуры за повышение НДС на русские книги, газеты и журналы
Изображение к статье: Министр культуры за повышение НДС на русские книги, газеты и журналы Эксклюзив!
Правительство обсудит прект бюджета с профсоюзами и работодателями
Изображение к статье: Правительство обсудит прект бюджета с профсоюзами и работодателями
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Долгий путь к примирению.... Что обсудит коалиция? 1 162
Изображение к статье: Частный сектор ухода строит пансионат в Вецмилгрависе. Фото автора. Эксклюзив!
Рига потратит на социальные программы более 180 млн евро: где их можно получить? 2 392
Изображение к статье: У Рижской думы появятся свои облигации? Эксклюзив!
У Рижской думы появятся свои облигации? 2 359
Изображение к статье: Лиана Ланга наехала на посольство... США
Лиана Ланга наехала на посольство... США 13 3935

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 11
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 20
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 27
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 24
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 26
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
В мире
США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России 30
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 11
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 20
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео