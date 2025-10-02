Самые долгие дебаты, разумеется, ожидаются по инициативе Национального объединения и Объединенного списка о выражении недоверия премьеру Эвике Силине и, стало быть, всему правительству. Понятно, что правящие этот оппозиционный демарш не поддержат. «Бунтари во власти» в лице «зеленых крестьян» пока не готовы разваливать существующее правительство.

Зато будет интересно понаблюдать за тем, как те же «зеленые крестьяне» проголосуют по предложению оппозиционной фракции «Латвия на первом месте» об отмене льготной ставки НДС на издания и публикации, посвященной теме поддержки ЛГБТ-сообщества. Понятно, что оппозиция продолжает гнуть свою линию против позиции и активностей сексуальных меньшинств.

Представители правой оппозиции — Нацобъединение и Объединенный список, при поддержке депутата от Союза зеленых и крестьян Аугуста Бригманиса, будут добиваться начала рассмотрения в Сейме поправок, которые бы обязывали владельцев всех ретранслируемых в Латвии телеканалов 50% содержания своего телеконтента готовить на латышском языке. Если в итоге это предложение будет поддержано, то из сетки вещания кабельных операторов исчезнут все иностранные каналы.

Депутаты Нацобъединения подготовили и запрос министру внутренних дел Рихарду Козловскису («Новое Единство») по поводу ситуации с гражданством Латвии Петра Авена. То есть депутаты хотят узнать, когда власти планируют запустить процесс лишения Авена латвийского подданства.

Опять-таки депутаты фракции «Латвия на первом месте» хотят принять закон, устанавливающий большее расстояние от ветряных генераторов до ближайших жилых домов. Наверняка эта инициатива будет отклонена, равно как и подготовленный Нацобъединением проект постановления о закрытии на неопределенное время воздушного пространства над границей Латвии с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

А вот законопроект о создании инфраструктуры противомобильности будет сегодня принят в срочном порядке, то есть в двух чтениях. Напомним, что речь в специальном законе идет о строительстве оборонительных сооружений и установке препятствий вдоль границы и в приграничной полосе. Против отдельных положений законопроекта выступали представители самоуправлений, которые находятся вблизи наших восточных границ. Они опасались тем, что создание 30-ти километровой защитной (оборонительной полосы) отпугнет инвесторов, к тому же неясно, смогут ли владельцы земли и других объектов недвижимости в этой «зоне отчуждения» получить достойную компенсацию от государства за отчуждение их собственности.

Пока еще в повестку дня для принятия в нулевом чтении (передача в комиссии) не включены поправки депутатов «Нового Единства» в Уголовный закон, предусматривающие уголовную ответственность за распространение материалов интимного характера без согласия того, кому эти материалы принадлежат. За такое преступное деяние депутаты предлагают предусмотреть в том числе тюремное заключение сроком на год, а если распространяются материалы интимного характера с несовершеннолетними - то и заключение до трех лет.