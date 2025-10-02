Ряд неправительственных организаций (НПО) сегодня в 12:00 у здания Сейма проведёт мирную акцию протеста с призывом к депутатам сохранить международные обязательства Латвии в области прав человека и незамедлительно отклонить законопроект о выходе из Стамбульской конвенции, пишет ЛЕТА.

Как сообщили агентству LETA в молодежной организации «Protests», в знак выражения своей позиции в акции объединятся «Protests», центр «Marta», кризисный и консультационный центр «Skalbes», центр «Dardedze», молодежное отделение партии «Attīstībai/Par!» — «Jaunieši attīstībai», молодежная организация партии «Vienotība», молодежное крыло движения «Par!» — «Par Jauniešiem!», «Молодые европейские федералисты», объединение лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей (ЛГБТ) и их друзей «Mozaīka», движение «Neons», общество «Active Rainbow», общество «Sievietei Paveicās» и фонд «Ilgtspējas fonds».

По словам организации «Protests», Стамбульская конвенция является практическим инструментом в сфере защиты прав человека. С момента её ратификации в стране были введены более строгие наказания для насильников, обеспечены кризисные квартиры для пострадавших и внедрён электронный надзор за наиболее опасными правонарушителями.

Эти механизмы обеспечивают реальную защиту для женщин и детей, способствуя созданию более безопасного общества в целом, подчёркивают в «Protests». Организации отмечают, что отказ от конвенции ослабит систему и оставит пострадавших без защиты.

«Выход из конвенции противоречил бы международным обязательствам Латвии и принципам демократии, ослабил бы безопасность и единство общества. Место Латвии — быть активной частью международного демократического сообщества, защищая самых уязвимых», — заявляют организаторы.

Организаторы подчёркивают, что их цель — сохранить и укрепить правовую государственность, демократию и безопасность, обеспечив возможность каждому человеку в стране жить без страха перед насилием и дискриминацией.

По мнению организации «Protests», правительство должно работать над обеспечением реальной безопасности и защитой всех членов общества, соблюдая международные обязательства и принципы прав человека.

Как уже сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня («Новое единство») поручила министру благосостояния Рейнису Узулниексу от Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) пояснить, что Министерство благосостояния сделало для реализации обязательств Стамбульской конвенции в борьбе с насилием.

В резолюции премьер-министра указано, что Узулниексу необходимо отчитаться о проделанной работе в комиссиях Сейма, а также на заседании правительства 7 октября.

Премьер-министр также поручила министру представлять Кабинет министров на заседаниях Комиссии по иностранным делам Сейма, где будет рассматриваться законопроект «О выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье», а также предоставить информацию Комиссии по правам человека и общественным делам, Комиссии по социальным и трудовым вопросам и Юридической комиссии о выполненных и запланированных шагах по реализации конвенции, а также встретиться с представителями гражданского общества с учётом их открытого письма.

Силиня отметила, что Министерство благосостояния было инициатором продвижения конвенции и отвечает за координацию и реализацию плана по предотвращению насилия в отношении женщин и детей.

Поручение Узулниексу премьер-министр вручила в присутствии СМИ, добавив, что, по всей видимости, возглавляемое им министерство недостаточно информировало депутатов своей партии о сути Стамбульской конвенции.

Благодаря поддержке входящего в правящую коалицию СЗК, Сейм 25 сентября передал в Комиссию по иностранным делам Сейма инициативу оппозиционных депутатов о денонсации так называемой Стамбульской конвенции, что означало бы выход из неё.

За передачу законопроекта проголосовали 55 депутатов, против — 33 парламентария. Депутаты от коалиционных партий «Новое единство» и «Прогрессивные» проголосовали против, в то время как представители СЗК поддержали законопроект.

Коалиционные партнёры заявили, что голосование СЗК в Сейме является нарушением коалиционного соглашения. В понедельник представители СЗК были приглашены к Силине для объяснений.

СЗК утверждает, что изменил своё отношение к конвенции, поскольку, по их мнению, была нарушена присоединённая к ней декларация — например, Министерства культуры и образования якобы продвигают гендерную идеологию, которая, как утверждает партия, не соответствует пониманию пола, закреплённому в декларации (только мужчина и женщина). Однако в заявлении СЗК не уточняется, где, когда и как министерства продвигали так называемую гендерную идеологию.

СЗК призвало Силиню оценить, почему цели конвенции — снижение уровня насилия в отношении женщин и в семье — не реализуются в полной мере. Партия раскритиковала министерства, находящиеся под руководством «Нового единства»: Министерство здравоохранения не смогло создать центры поддержки жертв сексуального насилия, Министерство образования и науки задерживает обучение педагогов и внедрение программ по снижению насилия, а Министерство внутренних дел недостаточно активно работает над изоляцией насильников. В то же время Министерство благосостояния, находящееся под контролем СЗК, якобы работает над снижением насилия независимо от наличия конвенции.