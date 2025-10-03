Baltijas balss logotype
Опять понаехали тут!

Политика
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Опять понаехали тут!

Хотят ужесточить контроль за гражданами третьих стран.

Число граждан третьих стран, приезжающих в Латвию, ежегодно растет. Так в прошлом году право на трудоустройство было предоставлено почти 20 000 граждан третьих стран, а также в конце прошлого года здесь находились 7000 граждан третьих стран, приехавших на учебу.

Хотя официальные цели прибытия для значительной части граждан третьих стран одни и те же, далеко не все занимаются тем, чем намеревались. К примеру, некоторые студенты настолько плохо знают английский, что учиться просто не в состоянии. Кроме того, Госинспекция труда пришла к выводу, что растет и нелегальная занятость. Больше всего гастарбайтеров заняты в строительство.

Программа новостей Panorāma на Латвийском ТВ сегодня вечером сообщила, что МВД разработало ряд предложений, направленных на то, чтобы сделать более жесткими механизмы контроля, дабы не допустить, чтобы приезжающие нарушали закон.

"Каждое из этих предложений в итоге направлено на сокращение числа тех приезжих, которые прибывают сюда вовсе не с той целью, которую указали - например, под прикрытием обучения, скажем, работать нелегально или просто попасть в Евросоюз. И поэтому, конечно, есть риски безопасности, риски теневой экономики, риски нелегальной занятости, на что мы как отрасль обращаем внимание", - обосновал подготовленные изменения госсекретарь МВД Димитрий Трофимов.

Что касается обучения, то одно из предложений предполагает, что студент не сможет приглашать с собой членов семьи, как это сейчас. Исключением станут только студенты докторантуры для содействия привлечению высококвалифицированных работников.

Кроме того, предложения предусматривают и пересмотр тестирования английского языка, и просмотр наличия у студентов соответствующего материального обеспечения.

Также планируется оценить и пересмотреть порядок приглашения граждан третьих стран для работы по простым профессиям.

#миграция
Эдуард Эльдаров
