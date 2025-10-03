Фракция партии «Прогрессивные» в Сейме направила письмо премьер-министру Эвике Силине (Новое единство) и министру внутренних дел Рихарду Козловскису (Новое единство) с требованием предоставить подробную информацию об обстоятельствах получения латвийского гражданства Петром Авеном, сообщили в партии, пишет ЛЕТА.

Политическую силу также интересует, было ли и каким образом в этом процессе оценено основание, предусмотренное пунктом 5 первой части 24-й статьи Закона о гражданстве, для лишения Авена гражданства Латвии.

«Прогрессивные» подчёркивают, что сохранение статуса гражданина для лица, законность гражданства которого вызывает сомнения — особенно в связи с возможным сотрудничеством с российскими властями — в текущей геополитической ситуации представляет серьёзный риск для государственной безопасности Латвии.

В письме, подписанном председателем фракции Андрисом Шуваевым, подчёркивается, что в латвийском обществе уже несколько лет существуют сомнения в правомерности статуса гражданства Авена: было ли оно изначально получено законно и нет ли сейчас оснований для его лишения, учитывая поддержку, оказанную агрессору — России, и то, что он, возможно, продолжает её оказывать — через свои экономические ресурсы или иным образом.

По мнению партии, сложившаяся ситуация вызывает подозрения, во-первых, в возможной коррумпированности должностных лиц, предоставлявших гражданство, а также в неспособности впоследствии выявить и устранить незаконные решения, принятые в результате коррупционных действий. Во-вторых, это создаёт длительную и общую угрозу безопасности Латвии, которую службы госбезопасности не в состоянии выявить. Поэтому, подчёркивают в партии, важно установить все юридические и фактические обстоятельства — имеет ли Авен право сохранять гражданство Латвии — и открыто разъяснить это обществу.

С аналогичным призывом выступило и Национальное объединение.

Агентство ЛЕТА ещё в феврале 2023 года сообщало, что службы госбезопасности Латвии оценивают, имеются ли основания для лишения гражданства российского миллиардера Авена, что тогда подтвердили в Министерстве внутренних дел.

Этот вопрос стал особенно актуальным после начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Весной 2024 года директор Бюро защиты Сатверсме (БЗС) Эгил Звидрис в эфире передачи «900 секунд» (TV3) сообщил, что при рассмотрении вопроса о возможном лишении Авена гражданства БЗС ожидает информацию от украинских партнёров. На этой неделе, по запросу агентства ЛЕТА, в бюро ответили, что не публикуют информацию о своей коммуникации и обмене данными с латвийскими или международными учреждениями.

Согласно Закону о гражданстве, в случае, если государственная служба безопасности соберёт информацию и юридически проверяемые факты, она обратится в Управление по делам гражданства и миграции, которое и будет оценивать возможность дальнейшего продвижения этого вопроса.

«Если в распоряжении БЗС будет информация, разрешённая к разглашению, бюро её обнародует», — сообщили в подведомственной Кабинету министров службе безопасности.

Авен получил гражданство Латвии в 2016 году. В 2012 году он был награждён орденом Трёх звёзд. После начала масштабного вторжения России в Украину Капитул орденов принял решение о лишении его награды. Вскоре после этого Сенат Латвийского университета также решил лишить Авена звания почётного доктора ЛУ.

Дед миллиардера был латышским стрелком, который после Гражданской войны остался жить в России.

В 2023 году Сейм принял поправки к Закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишения латвийского гражданства лиц, которые, в частности, оказали значительную поддержку войне, развязанной Россией в Украине.