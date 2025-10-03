Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

От Силини и Козловскиса требуют разъяснений по поводу гражданства Авена 6 277

Политика
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: От Силини и Козловскиса требуют разъяснений по поводу гражданства Авена
ФОТО: LETA

Фракция партии «Прогрессивные» в Сейме направила письмо премьер-министру Эвике Силине (Новое единство) и министру внутренних дел Рихарду Козловскису (Новое единство) с требованием предоставить подробную информацию об обстоятельствах получения латвийского гражданства Петром Авеном, сообщили в партии, пишет ЛЕТА.

Политическую силу также интересует, было ли и каким образом в этом процессе оценено основание, предусмотренное пунктом 5 первой части 24-й статьи Закона о гражданстве, для лишения Авена гражданства Латвии.

«Прогрессивные» подчёркивают, что сохранение статуса гражданина для лица, законность гражданства которого вызывает сомнения — особенно в связи с возможным сотрудничеством с российскими властями — в текущей геополитической ситуации представляет серьёзный риск для государственной безопасности Латвии.

В письме, подписанном председателем фракции Андрисом Шуваевым, подчёркивается, что в латвийском обществе уже несколько лет существуют сомнения в правомерности статуса гражданства Авена: было ли оно изначально получено законно и нет ли сейчас оснований для его лишения, учитывая поддержку, оказанную агрессору — России, и то, что он, возможно, продолжает её оказывать — через свои экономические ресурсы или иным образом.

По мнению партии, сложившаяся ситуация вызывает подозрения, во-первых, в возможной коррумпированности должностных лиц, предоставлявших гражданство, а также в неспособности впоследствии выявить и устранить незаконные решения, принятые в результате коррупционных действий. Во-вторых, это создаёт длительную и общую угрозу безопасности Латвии, которую службы госбезопасности не в состоянии выявить. Поэтому, подчёркивают в партии, важно установить все юридические и фактические обстоятельства — имеет ли Авен право сохранять гражданство Латвии — и открыто разъяснить это обществу.

С аналогичным призывом выступило и Национальное объединение.

Агентство ЛЕТА ещё в феврале 2023 года сообщало, что службы госбезопасности Латвии оценивают, имеются ли основания для лишения гражданства российского миллиардера Авена, что тогда подтвердили в Министерстве внутренних дел.

Этот вопрос стал особенно актуальным после начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Весной 2024 года директор Бюро защиты Сатверсме (БЗС) Эгил Звидрис в эфире передачи «900 секунд» (TV3) сообщил, что при рассмотрении вопроса о возможном лишении Авена гражданства БЗС ожидает информацию от украинских партнёров. На этой неделе, по запросу агентства ЛЕТА, в бюро ответили, что не публикуют информацию о своей коммуникации и обмене данными с латвийскими или международными учреждениями.

Согласно Закону о гражданстве, в случае, если государственная служба безопасности соберёт информацию и юридически проверяемые факты, она обратится в Управление по делам гражданства и миграции, которое и будет оценивать возможность дальнейшего продвижения этого вопроса.

«Если в распоряжении БЗС будет информация, разрешённая к разглашению, бюро её обнародует», — сообщили в подведомственной Кабинету министров службе безопасности.

Авен получил гражданство Латвии в 2016 году. В 2012 году он был награждён орденом Трёх звёзд. После начала масштабного вторжения России в Украину Капитул орденов принял решение о лишении его награды. Вскоре после этого Сенат Латвийского университета также решил лишить Авена звания почётного доктора ЛУ.

Дед миллиардера был латышским стрелком, который после Гражданской войны остался жить в России.

В 2023 году Сейм принял поправки к Закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишения латвийского гражданства лиц, которые, в частности, оказали значительную поддержку войне, развязанной Россией в Украине.

Читайте нас также:
#гражданство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
3
1
0
2

Оставить комментарий

(6)
  • З
    Злой
    3-го октября

    Ride ptac послал на 3 буквы, молодцы! А то т.н. мэр риги думал что тонет ножкой и его испугаются,

    7
    2
  • З
    Злой
    Злой
    3-го октября

    Топнет....

    3
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го октября

    Предлагаю закон: лишить гражданства всех! Восстановить гражданство смогут "не только лишь все", а только те, кто сдаст экзамен на высшую категорию латыщского, повернувшись на Восток, плюнет 300 раз в сторону России и поцелует туфлю Силини.

    13
    1
  • З
    Злой
    3-го октября

    Примите ,наконец ,закон о возможности вернуть статус негражданина!

    17
    3
  • A
    Aleks
    3-го октября

    Комиссаром латышских стрелков был Сема Натансонс.Латыш как и дед Авена 😀😀😀

    19
    4
  • A
    Aleks
    3-го октября

    Вот тут то беда подкралась незаметно... Но сам же сказал ,что он латыш😀😀😀 Был бы евреем,никто б тему не раскачивал.Антисемитмзмом попахивает.😀,да и много бы кто впрягся... Ну латыш так латыш ..Ничему жизнь не учит.Не зря ж Сталина в антисемитизме не обвиняют-расстрелял то он уже русских...😋😀😀😀

    15
    8
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Правительство со стороны развалить нельзя»
Изображение к статье: «Правительство со стороны развалить нельзя»
Опять понаехали тут!
Изображение к статье: Опять понаехали тут!
Ринкевич заявил о вкладе Латвии и Албании в НАТО
Изображение к статье: Ринкевич заявил о вкладе Латвии и Албании в НАТО
Меньшевики у власти в Латвии: почему Силиня не подает в отставку?
Изображение к статье: Меньшевики у власти в Латвии: почему Силиня не подает в отставку? Эксклюзив!
Изображение к статье: Уберите доплаты и премии! Работодатели ужасно недовольны бюджетом!
Уберите доплаты и премии! Работодатели ужасно недовольны бюджетом! 227
Изображение к статье: «Стыдно даже говорить»: Рубикс раскрыл размер своей пенсии
«Стыдно даже говорить»: Рубикс раскрыл размер своей пенсии 4 1090
Изображение к статье: Власти успокоили: газа мало, но на отопление хватит
Власти успокоили: газа мало, но на отопление хватит 3 329
Изображение к статье: Вместо междугородних автобусов: пассажирам Латвии предложили 57 электромобилей с низкооплачиваемыми шоферами Эксклюзив!
Вместо междугородних автобусов: пассажирам Латвии предложили 57 электромобилей с низкооплачиваемыми шоферами 3 779

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 20
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 87
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 92
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 84
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 20
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео