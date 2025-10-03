Ёмкость Инчукалнского подземного газохранилища (ПГХ) значительно превышает потребление газа в Латвии, и его нынешняя заполненность — около 56% от технической вместимости — не указывает на повышенные риски газоснабжения в отопительный сезон, сообщили агентству LETA в Министерстве климата и энергетики (МКЭ).

В министерстве пояснили, что при оценке показателей заполнения Инчукалнского ПГХ необходимо учитывать, что часть его пользователей — иностранные компании, которые накапливают газ в хранилище для обеспечения своих клиентов или для последующей перепродажи зимой. Поэтому текущий уровень заполнения, составляющий около 56% от технической ёмкости, не может считаться показателем, указывающим на возможные перебои в газоснабжении в отопительный период.

Кроме того, как отметили представители МКЭ, в сезоне закачки 2025 года оператор системы газохранилищ установил более высокую максимальную мощность хранилища, чем в ряде предыдущих лет — например, в 2020 году техническая мощность составляла 21,52 тераватт-часа (ТВтч), что на 3,3 ТВтч меньше текущей. На максимальную вместимость хранилища в основном влияют режимы эксплуатации в предыдущие годы, а также график и ход ремонтных и реконструкционных работ в хранилище и передающей системе.

Сезон закачки природного газа в этом году начался 1 мая и близится к завершению, но закачка всё ещё продолжается.

По состоянию на 29 сентября в Инчукалнском ПГХ находилось 14,03 ТВтч природного газа, что составляет около 80% от запланированного объёма. Сезон закачки планируется завершить при достижении 17,6 ТВтч.

В министерстве также пояснили, что закачанные объёмы природного газа в последние пять лет были нестабильными. В этом году объём закачанного газа уже превышает итоговый показатель 2022 года, когда в хранилище было закачано 13 ТВтч.

Несмотря на значительные колебания в объёмах закачки за последние пять лет, накопленный в ПГХ природный газ существенно превышает потребление Латвии в отопительный сезон.

За последние три года потребление газа в Латвии составляло от 6,6 до 7,8 ТВтч. Это означает, что уже сейчас запасы в Инчукалнском хранилище полностью покрывают прогнозируемое потребление Латвии и обеспечивают поставки для пользователей в соседних странах.

МКЭ также указало, что одной из причин более низких резервированных объёмов в этом году по сравнению с прошлым может быть наличие крупных остатков газа в предыдущие годы. Это свидетельствует о том, что прогнозы трейдеров по потреблению в Латвии были более оптимистичны, чем фактическое потребление. В результате прогнозы были пересмотрены в сторону понижения.

Как отметили в министерстве, наблюдается изменение поведения пользователей системы хранения и передачи газа. Так, в первой половине 2025 года объём транспортируемого через Латвию газа вырос на 8% (до 13,9 ТВтч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в самой Латвии потребление газа снизилось на 3%.

Это свидетельствует о снижении зависимости Латвии от поставок природного газа, в том числе за счёт перехода на другие источники энергии, например, электричество. Кроме того, соседние страны, такие как Эстония и Финляндия, активно используют латвийскую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что к концу сентября в Инчукалнское ПГХ было закачано 13,8 ТВтч газа — на 25% меньше, чем в середине сентября прошлого года (18,6 ТВтч).

Согласно информации на сайте Conexus, по состоянию на конец дня 23 сентября 2025 года в Инчукалнское ПГХ было закачано 13,8 ТВтч природного газа, что составляет 54,4% от вместимости хранилища.

Для сравнения: в середине сентября прошлого года в хранилище было закачано 18,6 ТВтч (75%), а в 2023 году — 19,8 ТВтч (80%).

Оборот Conexus в прошлом году составил 94,77 млн евро, прибыль — 38,4 млн евро.

Conexus является единым оператором системы транспортировки и хранения природного газа в Латвии. Компания занимается обслуживанием и развитием инфраструктуры хранилища, контролирует его стабильность и отвечает за резервирование и продажу ёмкостей.

Крупнейший акционер Conexus — государственное предприятие "Augstsprieguma tīkls" (68,46%), 29,06% акций принадлежат фонду "MM Infrastructure Investments Europe Limited", управляемому японской компанией Marubeni, а 2,48% — другим акционерам.