В минувшем месяце в республике имело место воистину раритетное явление – «итальянская забастовка» междугородных автобусов. Правда, злые таксисты говорили, что это была акция, организованная собственниками компании-перевозчика, дабы повлиять на формирование общественного заказа.

Так или иначе, расписание поломалось. И вот, комиссия Сейма под руководством Гатиса Лиепиньша («Новое Единство») взялась за рассмотрение назревшей проблемы...

Попилили пассажиро-километры

То, что в сфере общественного транспорта наличествуют коррупционные риски, отмечалось уже давно. Еще в 2023 году Совет по конкуренции (СК) констатировал, что AS Liepājas autobusu parks, SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss и AS Nordeka заключили «запрещенное соглашение» по участию в организованных государственной Автотранспортной дирекцией (АТД) закупках об оказании услуг. Участники договорились о разделе лотов, каждый приравнен к 15 млн км в год. Но вместо коммерческой выгоды участникам «конвенции» был начислен денежный штраф в размере 1 974 923,81 евро.

Ситуация на сегодняшний день: Совет по конкуренции заключил мировое соглашение с лиепайчанами, их доля штрафа — уплачена. Остальные фигуранты оспорили решение СК, и продолжают административное производство.

Однако уже 12 сентября сего года СК получил заявление Дирекции автотранспорта о том, что сразу 9 компаний-перевозчиков «возможно, обмениваются коммерчески чувствительной информацией, договорившись о едином размере запроса компенсации убытков (ретроспективно и в будущем) и общем бойкоте (кратковременном невыполнении обязательств с АТД)». Пока что Совет по конкуренции ограничился рассылкой предупреждающих писем, «указав на недопустимость...», а также «ведет углубленное изучение полученной информации».

Как указал председатель комиссии Сейма Г.Лиепиньш, «мы видим, что в Латвии система общественного транспорта зашла в известный тупик».

– Необходимо концептуальное решение. Вопросы очень тяжелые: что делать с теми несоответственно исполненными договорами, особо, если констатированы нарушения конкуренции. Государство в известной роли заложника, ибо, разорвав договор, может остаться без пассажирских перевозок. Второе — как обеспечить общественный транспорт в очень редко населенных местах, где прогнозы на падение числа жителей, к сожалению, не очень обнадеживающие.

Такси к подъезду... хутора

Тенденция налицо: с размыванием структуры населения в провинции, количество пассажиров снижается до критического уровня, когда содержать регулярные рейсы становится нерентабельным. С другой стороны, остающиеся жители должны же как-то передвигаться, если у них нет собственных машин? Министерство сообщений креативно подошло к решению ситуации: директор департамента услуг общественного транспорта Анния Новикова представила концепцию «Автотранспорт по требованию».

На помощь пришел вступивший в действие 2 июля 2025 года План Социального климатического фонда. Минсообщений в нем предусматриваются инвестиции в 36,6 млн евро, из коих 75% оплачивает Евросоюз. Одна из статей плана — обеспечение связности с «отдаленными сельскими регионами». Для этого должны быть приобретены 57 безэмиссионных (электрических) или малоэмиссионных (гибридных) транспортных средств, категорий M1 (легковые пассажирские автомобили) и M2 (автобусы полной массой до 5 т).

Предполагается, что Автотранспортная дирекция (структура Минсообщений) будет «администрировать услуги автотранспорта по требованию, разработает план нерегулярных маршрутов»; она же будет эксплуатировать транспортные средства, отвечать за их обслуживание и автоводителей; обеспечит поддержание мобильной аппликации, при помощи которой новая услуга будет вызываться на дом.

Следовательно, для потенциального пользователя потребуется как минимум смартфон — кнопочная трубка, что по-прежнему имеется у тысяч пенсионеров, не подойдет. Как альтернатива для тех, кто с интернетом на «вы», предполагается функция звонка оператору.

Сколько стоит?

В Минсообщений уже подсчитали, что разработка приложения для заказа обойдется в 403 255,31 евро; поддержание страницы в 44 244,52 евро в год; создание колл-центра и планирование маршрутов — в 1 151 976,44 евро.

Собственно на автотранспорт предполагается потратить 4 965 840евро, т.е. единица закупаемой техники обойдется бюджету в 87 120 евро. Это цена автомобиля премиального класса в автосалоне. Дополнительно к этому стоимость электричества и топлива, ремонта, технического осмотра, замены шин, техобслуживания, мойки и чистки, а также страховок OCTA и KASKO – в 1 211 238 евро в год.

Для реализации плана Минсообщений намерено нанять 100 водителей, коим в год положат общий фонд зарплаты в 1 543 315,72 евро. В среднем на человека получается 1286 евро в месяц, «грязными». Не особенно щедро, прямо скажем — вряд ли та же госпожа Новикова пошла бы крутить баранку за такую денюжку.

Хотя, может быть, шоферов надеются нанять в неких слаборазвитых государствах? Очень может быть — ведь именно эта категория тружеников чаще всего заполняется гастарбайтерами. Однако в этом случае несомненно возникнут трудности с коммуникацией между персоналом и пассажирами. Так что Минсообщению нужно было бы подверстать в сумму еще и стоимость обучения госязыку!

Кстати, директор департамента по данным Службы госдоходов получала в 2024 году – 4265,57 евро в месяц.

А вот те, кто будет обеспечивать процесс, получат гораздо больше автоводителей. Судите сами — фонд зарплаты «технического персонала» обозначен в 838 551,81 евро в месяц, т.е. более чем половина от шоферского. Зато служить по этой части будет всего 17 человек — по «планированию услуги», а также бухгалтерии, снабжению и прочему. А в месяц получается на человека — 4110 евро, таки можно жить! Зато всех сотрудников равно застрахуют по здоровью, в год это будет по 587,01 евро на человека.

Вишенка на торте

Занятной позицией у нас еще является строительство сети электрических зарядок — хотя их в стране сейчас, как грязи, но нововведению требуется своя система. Потому потратят 662 323 евро на 10 единиц. Сюда входят, как положено – «проектирование, приспособление территории, строительство, балансировка электрической нагрузки и т.д.».

Помещения для администрации и колл-центра предполагается арендовать — за 53 222,08 евро в год. Также технические средства для контроля за транспортными средствами и компьютерное оборудование — по 3025 евро за 1 штуку. Это для компьютеров тоже вполне себе космические цифры.

Ну и как вишенка на торте — 121 000 евро за «Коммуникационные расходы». То есть «проведение мероприятий, чтобы информировать общество об услуге и ее применении».

— Это совершенно другая модель, чем до того, – констатировал Г.Лиепиньш.

Однако, если учесть, что территория Латвии — 64 589 кв. км, то каждому транспортному средству, закупаемому по вышеописанному проекту, придется обслуживать ареал примерно в 1133 кв. км, то есть втрое больше площади города Рига. Не многовато ли будет?