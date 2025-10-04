МВД предложит правительству перераспределить 10,95 млн евро для технологической инфраструктуры на латвийско-российской границе.

Министерство внутренних дел (МВД) предложит правительству перераспределить 10 949 369 евро для продолжения строительства технологической инфраструктуры на латвийско-российской границе.

Эти средства необходимы для реализации шестой и седьмой очередей строительства на участке границы общей протяженностью около 141 км.

Строительство и внедрение технологической инфраструктуры на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах обеспечивает Латвийский государственный центр радио и телевидения.

В целом строительство технологической инфраструктуры на внешней сухопутной границе Латвии разделено на семь очередей на участках общей протяженностью 456,5 км.

Законом о бюджете в 2024-2026 гг. для создания технологической инфраструктуры на внешней границе предусмотрено финансирование в размере 165 млн евро.