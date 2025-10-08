Как сообщал bb.lv, Эдгар Ринкевич предлагает Силине и ее министрам определиться - или работать вместе, или разбежаться. Но вряд ли политики будет действовать по сценарию президента.

"Если существующее правительство не может работать, то, возможно, нужно дать место кому-то другому", - заявил сегодня после традиционной еженедельной встречи с премьером глава государства. Понятно, что это был такой намек опытного Эдгара Ринкевича правящим политикам - мол, ребята, определяйтесь - если вас больше не устраивает нынешний формат правительства, то быстренько это правительство меняйте, создавайте новое, чтобы можно было до конца года принять бюджет-2026. Если же вы пока не готовы на радикальные шаги, то... заканчивайте политические игры и обеспечьте для начала стабильное большинство в Сейме для принятия опять-таки бюджета-2026.

Позиция президента понятна, но у политиков свои интересы и своя повестка дня. Ведь это у них экзамен уже менее чем через год (парламентские выборы), а вот Эдгару Ринкевичу спешить пока некуда - выборы главы государства только в конце мая-начале июня 2027-го - уже в условиях нового Сейма.

Поэтому господин Ринкевич может пока не волноваться, в отличии от депутатов Сейма. По слухам из кулуаров парламента, "бунтовщики во власти" - Союз зеленых и крестьян, - вовсе не собирается рушить правительство, поскольку это обычно очень не нравится консервативному избирателю.

Даже если избиратели недовольны правительством, они все равно психологически плохо реагируют на хаос, безвластие и неопределенность. А значит "зеленые крестьяне" продолжат "браниться", двигать свою повестку дня, но сами из правительства не выйдут. Скорее всего, из него не выйдут и "прогрессивные" - даже если сеймовское большинство и проголосует за выход Латвии из столь дорогой сердцу "прогрессивных" Стамбульской конвенции. "Прогрессивные" не хотят терять возможность поучаствовать в дележе бюджетного пирога, к тому же очевидно: те, кто станут могильщиками этого правительства, наверняка в следующее правительство не попадут.

По неофициальной информации, все три коалиционных партии уже решили, что до бюджета-2026 будут держаться вместе и постараются обеспечить во время обсуждения и принятия бюджета-2026 в Сейме "большинство с запасом" - то есть не менее 52 голосов. Бюджет в первом и затем втором чтении планируется принять в конце ноября-начале декабря.