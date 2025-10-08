Министерство экономики (МЭ) как второй по величине акционер АО «Rīgas siltums» предлагает немедленно созвать новое внеочередное собрание акционеров, чтобы рассмотреть предложение МЭ об отзыве всего совета предприятия, сообщили агентству LETA в министерстве.

В МЭ указывают, что в повестке дня собрания акционеров «Rīgas siltums» 6 октября по вопросу совета и его задач был вынесен на голосование и принятие решения только один проект – предложение МЭ об отзыве председателя совета «Rīgas siltums» Евгения Белезяка и заместителя председателя Гатиса Сниедзиньша. Однако это предложение не было поддержано.

Другие акционеры не выдвинули альтернативных предложений по вопросу совета и его задач, которые можно было бы вынести на голосование.

МЭ как один из держателей акций «Rīgas siltums» уже 3 сентября выступило с предложением созвать внеочередное собрание акционеров, на котором призвало всех акционеров рассмотреть вопрос о совете компании. По оценке МЭ, совет «Rīgas siltums» был недостаточно амбициозным и не проявил начальной инициативы к активному участию в вопросе недопущения повышения тарифа «Rīgas siltums».

МЭ подчеркивает, что руководство совета «Rīgas siltums» организует его работу и должно нести основную ответственность за запоздалую реакцию совета по вопросу тарифа, в результате чего изначально был подан завышенный тариф. Поэтому потребовалось прямое участие МЭ как акционера в организации работы правления и совета «Rīgas siltums» с целью подготовки предложения о пересмотре поданного тарифа, в результате чего рост тарифа был уменьшен.

Ранее сообщалось, что на собрании акционеров «Rīgas siltums» в понедельник предложение МЭ об освобождении руководства совета компании не было поддержано. Министерство предлагало освободить от должностей председателя совета Белезяка и его заместителя Гатиса Сниедзиньша.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) в понедельник указал, что МЭ снова предложит освободить от должностей весь совет компании.

В состав совета компании также входят его члены Мартиньш Лаздовскис, Артур Вейц и Матисс Паэгле.

В передаче Латвийского телевидения «Šodienas jautājums» председатель Рижской думы Виестур Клейнбергс (Прогрессивные) подтвердил, что достигнута договоренность о замене всего совета «Rīgas siltums» в ближайшее время. По его словам, Рижская дума призвала рассматривать вопрос солидарно, поскольку до сих пор решения в совете принимались совместно. Рижская сторона призвала отстранить весь совет, а не только двух его членов.

Ранее сообщалось, что этим летом подверглись критике планы «Rīgas siltums» повысить осенью тарифы на тепло в столице.

Совет «Rīgas siltums» 4 сентября выразил недоверие председателю правления Илвару Петерсонсу за отсутствие проактивных действий в процессе подготовки и утверждения тарифа. С 5 сентября пост председателя правления занял прежний член правления Калвис Калниньш, который, помимо своих прежних обязанностей, также взял на себя сферы ответственности Петерсонса.

Изначально поданный регулятору тариф на тепловую энергию «Rīgas siltums», включавший компонент непредвиденных расходов в размере 2,05 евро за МВт·ч, предусматривал рост на 21,5% – до 90,15 евро за мегаватт-час. Однако после пересмотра тарифов с 1 октября этого года тариф увеличится на 11,9%, составив 83,01 евро за МВт·ч.

В настоящее время окончательный тариф на тепловую энергию «Rīgas siltums» с компонентом непредвиденных доходов в размере 3,6 евро за МВт·ч составляет 74,17 евро за МВт·ч.

Оборот концерна «Rīgas siltums» в первом полугодии финансового года, с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года, составил 189,28 миллиона евро, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако прибыль концерна выросла на 31,7%, достигнув 33,38 миллиона евро.

«Rīgas siltums» является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% – государству (держатель акций – МЭ), 2% – ООО «Enerģijas risinājumi. RIX», а АО «Latvenergo» владеет 0,005% акций.