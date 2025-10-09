При подготовке государственного бюджета на следующий год необходимо рассматривать возможность снижения заработной платы в общественном секторе, заявил на канале TV24 депутат Сейма от Союза зелёных и крестьян (СЗК), бывший министр сообщения и благосостояния Улдис Аугулис.

Аугулис пояснил, что к заработной плате в этом секторе дополнительно прибавляются подарки и различные виды надбавок. По его мнению, именно это и следует сократить, поскольку за последние пять лет зарплаты в общественном секторе значительно выросли.

"Если посмотреть по отдельным сегментам, то получается, что зарплату мы получаем здесь, но живём по уровню доходов выше, чем в Германии. Есть отдельные отрасли, в которых в Германии, в процентном отношении к валовому внутреннему продукту, зарплаты значительно ниже. Конечно, нельзя напрямую сравнивать общие показатели с Германией или странами Скандинавии, но в государственном секторе сейчас зарплаты выше, чем в частном", — отметил экс-министр.

"Поэтому, на мой взгляд, в государственном секторе ещё есть возможности для сокращения расходов", — подытожил Аугулис.

nra.lv