Работающим в госекторе следует готовиться к снижению зарплат - экс-министр 4 570

Политика
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Работающим в госекторе следует готовиться к снижению зарплат - экс-министр

При подготовке государственного бюджета на следующий год необходимо рассматривать возможность снижения заработной платы в общественном секторе, заявил на канале TV24 депутат Сейма от Союза зелёных и крестьян (СЗК), бывший министр сообщения и благосостояния Улдис Аугулис.

Аугулис пояснил, что к заработной плате в этом секторе дополнительно прибавляются подарки и различные виды надбавок. По его мнению, именно это и следует сократить, поскольку за последние пять лет зарплаты в общественном секторе значительно выросли.

"Если посмотреть по отдельным сегментам, то получается, что зарплату мы получаем здесь, но живём по уровню доходов выше, чем в Германии. Есть отдельные отрасли, в которых в Германии, в процентном отношении к валовому внутреннему продукту, зарплаты значительно ниже. Конечно, нельзя напрямую сравнивать общие показатели с Германией или странами Скандинавии, но в государственном секторе сейчас зарплаты выше, чем в частном", — отметил экс-министр.

"Поэтому, на мой взгляд, в государственном секторе ещё есть возможности для сокращения расходов", — подытожил Аугулис.

nra.lv

#зарплата
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го октября

    Скорее небо упадёт на землю, чем латышский чиновник урежет себе зарплату. Вот увидите, ничего из этой затеи не выйдет.

    13
    0
  • VU
    Vards Uzvards
    9-го октября

    "мы получаем здесь, но живём по уровню доходов выше, чем в Германии" - скунгс министр, о себе, высокооплачиваемых чинушах, политиканах говорит? Пусть им зарплаты режут, ибо большинство трудящихся доходов не имеет, а живёт на зарплату, которая ниже немецкой.

    21
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го октября

    поскольку за последние пять лет зарплаты в общественном секторе значительно выросли. -- Конечно, основательно выросли, и на такую величину, о которой раньше хуторские сидельцы и мечтать не могли!

    17
    1
  • A
    Aleks
    Mr.FGJCNJK
    9-го октября

    Очень высокие зарплаты получают как раз не хуторские сидельцы,а сидельцы кибуц и только снижением им зарплат и очень сильно поможет им покинуть Латвию и как можно дальше от нее.😈🔯😀

    1
    1
Читать все комментарии

