Депутаты Национального объединения (НА), Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Объединённого списка" (ОС) подписали и подали в Сейм декларацию, подтверждающую стремление государства целенаправленно действовать для защиты каждого от насилия — особенно женщин и детей — и предусматривающую внедрение соответствующих решений на законодательном уровне, пишет ЛЕТА.

В четверг депутаты Сейма приняли решение включить в повестку заседания 16 октября подготовленный депутатами проект постановления. За это проголосовали 79 депутатов, против выступила только фракция «Прогрессивные».

Перед голосованием депутат от «Прогрессивных» Андрис Шуваев указал, что в парламенте наступил «момент политической амнезии». Он напомнил, что возможно, депутаты, подавшие этот законопроект, забыли, что два года назад Сейм уже проголосовал за ратификацию Стамбульской конвенции.

По словам Шуваева, возможно, эти депутаты даже не знают, что сейчас в парламентской Комиссии по иностранным делам уже проводится оценка влияния этой конвенции.

Депутат подчеркнул, что в Латвии Стамбульская конвенция уже действует, и на её основе разработан пятилетний план по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и в семье.

«На мой взгляд, мы оказались в абсурдной ситуации, — заявил Шуваев. — Из-за нарушенных обещаний СЗК парламент начал оценку влияния Стамбульской конвенции на сокращение насилия в стране. Сейчас каждое министерство отчитывается о проделанной работе».

По его мнению, никакие новые предложения не смогут «отмыть» репутацию Латвии, если будет принято решение денонсировать Стамбульскую конвенцию.

Он также подчеркнул, что часто упоминаемое понятие «социальный пол» не повлияло ни на одного политического деятеля, о чём свидетельствует отсутствие этого «мифологического термина» в обсуждениях при оценке конвенции.

«Единственные, кто не может спокойно спать, — это некоторые депутаты Сейма, которых, по-видимому, волнует, как определить свой пол», — добавил Шуваев.

Депутат Сейма Наурис Пунтулис (НА) отметил, что Национальное объединение всегда последовательно выступало за реальную и эффективную борьбу с насилием.

"Мы не должны допустить, чтобы вопрос предотвращения насилия стал идеологической борьбой и чтобы проблемы насилия не решались по сути", — пояснил депутат, добавив, что цель политиков — добиться практических действий: помощи пострадавшим и строгой ответственности для виновных. По его словам, Латвии необходимо разработать эффективное правовое регулирование, которое бы защищало людей в духе и ценностях Сатверсме.

Поданная в Сейм декларация предусматривает разработку до 1 марта 2026 года нового всеобъемлющего закона о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин, детей, насилия в семье, а также насилия в целом. Закон должен установить обязанность государства активно решать проблемы насилия, обеспечить защиту и поддержку жертвам — юридическую, психологическую и социальную помощь, — предусмотреть строгую ответственность как за акты насилия, так и за бездействие государственных учреждений, а также регулировать сбор данных, сотрудничество между учреждениями и просвещение общества в области профилактики насилия.

Национальное объединение подчёркивает, что реальные результаты возможны только в том случае, если в национальное законодательство будут включены конкретные, практически осуществимые нормы, направленные на решение проблем по существу.

Как уже сообщалось, в конце сентября, после голосования СЗК в Сейме за денонсацию Стамбульской конвенции, в правительственной коалиции началась заметная нестабильность. Хотя партнёры по коалиции пообещали работать над принятием "бюджета безопасности" на следующий год, веру в способность правительства премьер-министра Эвики Силини (Новое единство) эффективно работать в долгосрочной перспективе сейчас выражают лишь немногие политики.

В Латвии Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, также известная как Стамбульская конвенция, вступила в силу 1 мая прошлого года. Этот международный договор обязывает страны-участницы проводить согласованную политику для лучшей защиты женщин от всех форм насилия, а также женщин и мужчин от домашнего насилия. Среди прочего, государства обязаны предоставлять пострадавшим всестороннюю помощь и защиту, включая кризисные центры, круглосуточные горячие линии, специализированные центры поддержки для жертв сексуального насилия, а также защищать и поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.

Во фракции "Новое единство" в Сейме 25 депутатов, у СЗК — 16, у "Прогрессивных" — 8. "Объединённый список" представлен 13 депутатами, Национальное объединение — 12, партии "Латвия на первом месте" и "За стабильность" — по 8. Также в парламенте есть 10 внефракционных депутатов, некоторые из которых поддерживают правящую коалицию.