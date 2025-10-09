Baltijas balss logotype
Сдается домик в деревне: налоговики Латвии требуют свою долю 2 2134

Политика
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сдается домик в деревне: налоговики Латвии требуют свою долю

Туристический сезон в Латвии завершен, пора подсчитывать барыши. Но тут как тут оказались налоговики, которые запустили руку в карман малого бизнеса.

Депопуляция населения республики постоянно выбрасывает на рынок новые объекты недвижимости. Многие собственники предпочитают сдавать бабушкин хутор через сетевые агрегаторы airbnb и booking. До недавнего времени это было выгодно, но теперь Служба государственных доходов обещает заняться неучтенкой.

Заплати налоги и сдавай спокойно

По данным на лето сего года, в республике имелось 1663 предприятия гостиничного сектора, гостевого дома или квартиры, имеющих договоры с вышеназванными платформами. Из них только 251 — или всего 15%, были зарегистрированы в СГД как плательщики НДС. Пока что налоговые пени не применялись. «У СГД есть ограниченные ресурсы, чтобы отслеживать соответствие деятельности каждого налогоплательщика», – признало фискальное учреждение, обсуждавшее наболевший вопрос на парламентской подкомиссии по борьбе с теневой экономикой.

Ее председатель Линда Матисоне («Объединенный список») напомнила, что с 1 июля сего года начало действовать введенное Сеймом особое налоговое регулирование для тех, кто сдает свою собственность через платформы. Сам по себе новый порядок «очень хороший и простой». «И также очень выгодный малому бизнесу», – добавила депутат.

Однако многие предприниматели уже получили письма Службы госдоходов с требованием уплатить 21% НДС за размещение гостей при помощи онлайновых платформ... за последние 3 года!

Илзе Янкова, руководитель Налогового управления СГД, сказала на это, что, да, «есть неудовлетворенность существующим порядком». Однако еще с 2010 года действует норма, согласно которой оказывающим «межграничные услуги», надо регистрироваться как плательщикам НДС.

Недовольные Службой госдоходов

На заседании прозвучало также мнение, что значительная часть пользователей данных платформ — как предоставляющие, так и оказывающие услуги — жители Латвии. А вот один из участников, сдающий койко-места, поведал, что ему насчитали 4000 евро только НДС, и еще 1000 за просрочку. «Это значительная сумма для меня, как для частного лица, я ведь не ООО», — пожаловалось лицо, ведущее хозяйственную деятельность.

— Люди звонят и возмущаются, что СГД вводил в заблуждение, а платить теперь приходится предпринимателям, — сказала А.Матисоне.

Со своей стороны, депутат Национального объединения Артурс Бутанс, высказался, что в отрасли туризма нет единого подхода к налогам. Одного его знакомого предпринимателя так «отфутболивали» к трем разным чиновникам: «На сайте СГД нет порядка, как регистрироваться, будет ли применяться налог с обратным действием и так далее».

По словам депутата, «абсолютно отсутствует» нормальная коммуникация между обчными гражданами и фискалами. Ведь если бы люди заранее знали о налогах, они бы зарегистрировали ООО – и списали бы расходы, например, на отопление и телефон.

Чиновница СГД, со своей стороны, объяснила — если гостиничные услуги, например, в домике на берегу моря, оказываются обычным путем, то они облагаются 12% НДС, а 21% платится только за то, что прислали иностранные платформы.

#налоги #комиссия сейма
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(2)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    10-го октября

    Очень, очень выгодно малому бизнесу, и даже не бизнесу да и просто любому жителю ЛР узнать что он должен отдать налог за три года , ведь тогда такие отличные парни как Кариньш смогут заказать себе один чартер за 50к евро, как тут можно не понимать свою выгоду? Что это за народ такой?

    7
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го октября

    налоговики Латвии требуют свою долю -- И правильно делают, а то повадилось хуторское жульё, деньги делать в обход закона!

    12
    8

