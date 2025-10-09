Такого ажиотажа, как вчера, в комиссии Сейма по иностранным делам не было, пожалуй, лет 15-ти.

Последний раз аншлаг на этой комиссии был еще в период обсуждения ратификации договора с Россией о границе, когда радикальная часть тогдашнего парламента требовала «вернуть Абрене». В ту пору возле Сейма тоже собиралась толпы протестующих…

Что не поделили

Вот и вчера парламент с утра «осаждали» активисты ряда неправительственных организаций, которые громко протестовали против инициативы оппозиции о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Активисты левацких и либеральных организаций и партий пытались представить тех, кто выступают за выход Латвии из Стамбульской конвенции в качестве чуть ли не сторонников насилия в семье.

Хотя, разумеется, сами депутаты, поддержавшие данную инициативу о денонсации конвенции, неоднократно заявляли, что категорически против любого насилия. И на самом деле женщин, детей и, кстати, мужчин от насилия защищает не конвенция, а латвийское законодательство.

В любом случае, сам законопроект о выходе из конвенции вызвал нешуточное политическое землетрясение и чуть было не привел к правительственному кризису. Как известно, демарш оппозиции по выходу из конвенции поддержали входящие в правительство «зеленые крестьяне».

Силиня перепутала Сейм и правительство

Примечательно, что накануне вчерашнего рассмотрения законопроекта в комиссии Сейма, на ситуацию попыталась повлиять… Эвика Силиня. Напомним, что она поручила главе минблага Рейнису Узулниексу (Союз зеленых и крестьян) отчитаться о том, как в Латвии реализуются принципы этой конвенции, ратифицированной Сеймом еще в ноябре 2023-го года. Именно минблаг и отвечает за внедрение принципов конвенции в латвийское общество и законодательство.

А после отчета министра премьер предложила записать в протоколе заседания Кабмина, что правительство против выхода Латвии из Стамбульской конвенции. Эта идея-фикс госпожи Силини вызвала протесты министров от Союза зеленых и крестьян. Они призвали все-таки не впутывать правительство в парламентскую дискуссию.

«Зеленые крестьяне» напомнили, что Латвия — парламентская республика и у нас действует система разделения властей. Вопрос выхода из конвенции находится в компетенции Сейма.

«Это идеологический документ»

Лидер Союза зеленых и крестьян, министр земледелия Армандс Краузе даже сделал специальное заявление: «Стамбульская конвенция предлагает идеологический, а не практический подход к проблеме, поскольку ее содержание во многом основано не на конкретных инструментах борьбы с насилием, а на идеологическом взгляде на так называемый «социальный пол» (Gender)».

«Цели конвенции перекрываются уже существующим латвийским законодательством. Нормативное регулирование Латвии еще до ратификации конвенции содержало необходимые правовые нормы, защищающие от насилия – и в уголовном законе, и в Законе о защите прав детей, и в Законе о социальных услугах и социальной помощи. После ратификации в законодательство также внесены изменения, защищающие от насилия. Доступны кризисные линии, социальные службы и полицейские механизмы. Конвенция не создала новых практических возможностей для пострадавших, а лишь создала дополнительную бюрократию и идеологическую дискуссию», – заявил Армандс Краузе.

«Страшилки» от министерств

Так или иначе, но главная битва за то, быть или не быть конвенции, уже переместилась в парламент.

Вчера в помещении комиссии Сейма по иностранным делам действительно яблоку негде было упасть — приглашенные эксперты и журналисты стояли в проходах, поскольку мест для всех не хватило. Отметим, что в данной комиссии у оппозиции большинство, а с учетом того, что выход из конвенции поддерживают и «зеленые крестьяне», у защитников конвенции в комиссии — депутатов фракций «Новое Единство» и «Прогрессивные» – практически нет шансов отбить инициативу о выходе из конвенции.

Поэтому они применили единственно возможную в данных условиях тактику — затягивание вопроса. С докладами о вреде выхода из конвенции бросились выступать представители контролируемых «Новым Единством» министерств — иностранных дел, образования и юстиции.

Парламентские секретари и советники этих министерств приводили разные доводы и аргументы. И то, что в случае выхода из конвенции пострадает международная репутация Латвии, (мы ведь только недавно получили место непостоянного члена Совета безопасности ООН), и то, что отказ от конвенции затруднит реальную защиту как тех, кто пострадал от насилия, так и тех, кто еще в будущем может подвергнуться различным формам насилия в семье и за ее пределами.

Затянуть вопрос

Противники выхода из конвенции настаивали на том, что комиссия Сейма сперва должна провести широкие дискуссии по данному вопросу и вообще не торопиться с голосованием.

Опять-таки сторонники сохранения конвенции в Латвии «вспомнили», что оппозиция не приложила к своему законопроекту аннотацию — мол, по каким причинам депутаты хотят добиться выхода Латвии из конвенции и каковы могут быть последствия такого шага. В итоге было принято решение, что авторы законопроекта все-таки подготовят аннотацию.

После почти двухчасового обсуждения председатель комиссии Инара Мурниеце (Национальное объединение) отложила дальнейшее обсуждение на неделю. То есть дискуссия продолжится 15-го октября и не факт, что депутаты дойдут до принятия законопроекта в первом чтении. Таким образом тактика затягивания пока работает. Цель затягивания — не дать принять законопроект в окончательном чтении до утверждения бюджета. Ведь эта конвенция действительно может развалить правительство.

А реальные проблемы решать будем?

Пляски вокруг конвенции — это все очень интересно и даже забавно, но здесь можно согласиться с президентом — едва ли эта тема является самой важной для латвийского общества.

Куда важнее понять, что власти собираются (если собираются) делать для решения насущных проблем страны — все еще очень высокой инфляции (по итогам квартала она опять составила 4,1%), слабым ростом экономики и очень значительным ростом долговых обязательств в страны. Денег не хватает в казне на предоставление своевременной и эффективной медицинской помощи, демографический кризис усугубляется…

Понятно, что многим политикам — и тем, кто за Стамбульской конвенцию, и тем, кто против - выгодно такое отвлечение внимания на второстепенные вопросы.