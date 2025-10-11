Baltijas balss logotype
Минобороны покупает дистанционные противотанковые системы минирования 1 208

Политика
Дата публикации: 11.10.2025
LETA
Изображение к статье: x.com/MoD_Latvia

x.com/MoD_Latvia

ФОТО: пресс-фото

На следующей неделе на закрытом заседании Министерство обороны проинформирует правительство о покупке дистанционных противотанковых систем минирования.

На данный момент не разглашается, какое финансирование планируется потратить на покупку этих систем.

Как сообщалось, системы необходимы для создания Балтийской линии обороны. Еще в начале сентября полковник объединенного штаба Национальных вооруженных сил Андрис Риекстс рассказал в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, что для формирования линии в этом году продолжится покупка контрмобильных препятствий и в завершающей стадии находится приобретение систем дистанционного минирования и закупки противотанковых мин.

Проект "Балтийская линия обороны", направленный на своевременную подготовку к возможной российской агрессии, реализуют страны Балтии совместно с Польшей. Финляндия также рассматривает варианты укрепления своей границы. Начатый в 2024 году проект с общим бюджетом 300 млн евро планируется завершить к 2028 году, после чего, возможно, потребуются дополнительные меры.

#министерство обороны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го октября

    Всё правильно, согнать прочь с отцовских хуторов латгальцев и заминировать эту территорию километров на 50 вглубь!

    5
    1

