На данный момент не разглашается, какое финансирование планируется потратить на покупку этих систем.

Как сообщалось, системы необходимы для создания Балтийской линии обороны. Еще в начале сентября полковник объединенного штаба Национальных вооруженных сил Андрис Риекстс рассказал в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, что для формирования линии в этом году продолжится покупка контрмобильных препятствий и в завершающей стадии находится приобретение систем дистанционного минирования и закупки противотанковых мин.

Проект "Балтийская линия обороны", направленный на своевременную подготовку к возможной российской агрессии, реализуют страны Балтии совместно с Польшей. Финляндия также рассматривает варианты укрепления своей границы. Начатый в 2024 году проект с общим бюджетом 300 млн евро планируется завершить к 2028 году, после чего, возможно, потребуются дополнительные меры.