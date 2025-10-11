Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

О банкротстве пока никто не объявлял, это шантаж - парламентский секретарь 0 1447

Политика
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: О банкротстве пока никто не объявлял, это шантаж - парламентский секретарь

Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс в эфире TV24 выразил обеспокоенность возможным банкротством компаний общественного транспорта, осуществляющих автобусные перевозки в регионах Латвии. В свою очередь, парламентский секретарь Министерства сообщений (МС) Гирт Дубкевич («Прогрессивные») заявил, что о банкротстве пока никто не объявлял и в этой ситуации "есть элемент шантажа", однако министерство ищет решения и готово к компромиссу, сообщает nra.lv.

«Ситуация довольно плохая, если не будет найдены средства и не будут пересмотрены долгосрочные договоры. Первая акция протеста у здания Кабинета министров состоялась уже в августе, где перевозчики впервые предупредили, что расходы растут в геометрической прогрессии, и мы не хотели бы дожить до момента, когда действующие перевозчики будут вынуждены обанкротиться. Это реально грозит, если проблему и дальше будут откладывать и не решать», — отметил Иво Ошениекс.

По словам Дубкевича, никто официально не заявил о банкротстве, и в происходящем он усматривает «некоторый элемент шантажа», так как заключены действующие договоры, министерство уже общалось с господином Ошениексом, и в каждом договоре ситуация индивидуальна.

«Если в целом речь идёт о росте на 10% — это около 15 миллионов евро, то нельзя говорить о равномерном, линейном увеличении, потому что в каждом лоте — разные автобусы, разное количество пассажиров, разные эксплуатационные и амортизационные расходы, а также стоимость закупки. Здесь Автотранспортная дирекция ведёт переговоры с каждым перевозчиком отдельно, и ясно, что решения ищутся и уже находятся», — пояснил парламентский секретарь МС.

Он добавил, что ситуация непростая, и министерство это осознаёт, однако если был проведён тендер и установлены цены в договорах, «то стоит посмотреть и с другой стороны: есть целый ряд [предприятий], которые не прошли отбор, но теперь приходят и говорят, что готовы предоставить эту услугу».

«Мы открыты для компромисса, мы его ищем и, я думаю, он обязательно должен быть с обеих сторон. В министерстве мы к нему готовы», — подчеркнул Дубкевич.

Как ранее сообщал nra.lv, девять из одиннадцати действующих в Латвии перевозчиков 16 сентября провели символическую акцию протеста «Один час без общественного транспорта», в рамках которой были отменены или задержаны 165 рейсов региональных автобусов, что создало неудобства примерно для пяти тысяч пассажиров.

Своей акцией компании добивались, чтобы государство выполнило требование об увеличении текущей сметы перевозок на 10% сверх предусмотренной в договорах индексации затрат. Эти договоры были заключены с компаниями, победившими в тендерах на право обслуживания определённых региональных маршрутов (лотов).

nra.lv

Читайте нас также:
#общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Война нервов в правительстве: ругаются, но не расходятся
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Не просто дадут денег: министр рассказал, что США ожидают от Латвии
Изображение к статье: Не просто дадут денег: министр рассказал, что США ожидают от Латвии
Минобороны покупает дистанционные противотанковые системы минирования
Изображение к статье: x.com/MoD_Latvia
Огрская дума расширяет комитеты до 23 человек, министерство не возражает
Изображение к статье: Огрская дума расширяет комитеты до 23 человек, министерство не возражает
Изображение к статье: Закон о Земессардзе обновят: к службе хотят допустить больше латвийцев
Закон о Земессардзе обновят: к службе хотят допустить больше латвийцев 1094
Изображение к статье: Чтобы купить и потом уничтожить вакцины против Covid-19 Минздраву нужны 4 млн евро
Чтобы купить и потом уничтожить вакцины против Covid-19 Минздраву нужны 4 млн евро 871
Изображение к статье: Президент уходит в отпуск
Президент уходит в отпуск 1 297
Изображение к статье: Битва за выживание началась: пять причин, которые разрывают правительство Силини Эксклюзив!
Битва за выживание началась: пять причин, которые разрывают правительство Силини 2 1294

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник
Дом и сад
Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник 5
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 45
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 75
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 83
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Техно
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие 132
Изображение к статье: Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе
Люблю!
Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе 694
Изображение к статье: Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник
Дом и сад
Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник 5
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 45
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 75

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео