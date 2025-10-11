Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс в эфире TV24 выразил обеспокоенность возможным банкротством компаний общественного транспорта, осуществляющих автобусные перевозки в регионах Латвии. В свою очередь, парламентский секретарь Министерства сообщений (МС) Гирт Дубкевич («Прогрессивные») заявил, что о банкротстве пока никто не объявлял и в этой ситуации "есть элемент шантажа", однако министерство ищет решения и готово к компромиссу, сообщает nra.lv.

«Ситуация довольно плохая, если не будет найдены средства и не будут пересмотрены долгосрочные договоры. Первая акция протеста у здания Кабинета министров состоялась уже в августе, где перевозчики впервые предупредили, что расходы растут в геометрической прогрессии, и мы не хотели бы дожить до момента, когда действующие перевозчики будут вынуждены обанкротиться. Это реально грозит, если проблему и дальше будут откладывать и не решать», — отметил Иво Ошениекс.

По словам Дубкевича, никто официально не заявил о банкротстве, и в происходящем он усматривает «некоторый элемент шантажа», так как заключены действующие договоры, министерство уже общалось с господином Ошениексом, и в каждом договоре ситуация индивидуальна.

«Если в целом речь идёт о росте на 10% — это около 15 миллионов евро, то нельзя говорить о равномерном, линейном увеличении, потому что в каждом лоте — разные автобусы, разное количество пассажиров, разные эксплуатационные и амортизационные расходы, а также стоимость закупки. Здесь Автотранспортная дирекция ведёт переговоры с каждым перевозчиком отдельно, и ясно, что решения ищутся и уже находятся», — пояснил парламентский секретарь МС.

Он добавил, что ситуация непростая, и министерство это осознаёт, однако если был проведён тендер и установлены цены в договорах, «то стоит посмотреть и с другой стороны: есть целый ряд [предприятий], которые не прошли отбор, но теперь приходят и говорят, что готовы предоставить эту услугу».

«Мы открыты для компромисса, мы его ищем и, я думаю, он обязательно должен быть с обеих сторон. В министерстве мы к нему готовы», — подчеркнул Дубкевич.

Как ранее сообщал nra.lv, девять из одиннадцати действующих в Латвии перевозчиков 16 сентября провели символическую акцию протеста «Один час без общественного транспорта», в рамках которой были отменены или задержаны 165 рейсов региональных автобусов, что создало неудобства примерно для пяти тысяч пассажиров.

Своей акцией компании добивались, чтобы государство выполнило требование об увеличении текущей сметы перевозок на 10% сверх предусмотренной в договорах индексации затрат. Эти договоры были заключены с компаниями, победившими в тендерах на право обслуживания определённых региональных маршрутов (лотов).

nra.lv