Война нервов в правительстве: ругаются, но не расходятся 1 226

Политика
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

В понедельник партнеры дружно поддержат законопроекты, входящие в так называемый бюджетный пакет.

Как сообщалось, уже в ближайший понедельник правительство соберется на внеочередное заседание, чтобы принять часть законопроектов, связанных с бюджетом. Так все-таки правящие согласовали запуск поправок в законы, которые ужесточать условия выхода на пенсию по выслуге лет - это и увеличение возраста выхода на пенсию по выслуге лет, и увеличение стажа для получения права выхода на такую пенсию.

Несмотря на очень плохую атмосферу в коалиции, партнеры все-таки пока хотят продолжить работу в правительстве Силини. То есть все коалиционные депутаты уже на следующей неделе в Сейме концептуально поддержат связанные с бюджетом законопроекты.

Впрочем, это не означает, что во власти... наступил мир. По неофициальной информации, война нервов в коалиции продолжится. Тому подтверждение - уже второй по счету "наезд" партии "Прогрессивные" на министров от Союза зеленых и крестьян - сперва на ковер для дачи пояснений по поводу роста цен был вызван министр экономики Виктор Валайнис, а в пятницу "прогрессивные" потребовали от министра земледелия Арманда Краузе представить детальный отчет о расходовании средств Фондом развития леса. В этом году Фонду было выделено из бюджета 1,3 миллиона евро.

Понятно, что "зеленые крестьяне" в долгу не останутся и в ближайшее время "предъявят претензии" министрам от партии "Прогрессивные".

Кроме того, "зеленые крестьяне" полны решимости уже к началу ноября принять в окончательном чтении законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Премьеру Эвике Силине пока так и не удалось "успокоить" партнеров.

#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го октября

    ругаются, но не расходятся -- Ну это пока до драки не дошло, тогда разом всё "устаканиться"!

    1
    0

Видео