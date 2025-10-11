Депутаты правящей коалиции подготовили поправки к закону о Земессардзе, цель которых — укрепить обороноспособность страны, расширив возможности граждан Латвии участвовать в деятельности Земессардзе и улучшив организацию службы, сообщает LETA.

Поправки предусматривают, что проходить службу в Земессардзе смогут также сотрудники Министерства внутренних дел, служб безопасности, полиции, прокуратуры, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК/KNAB) и Службы государственных доходов (СГД/VID).

Также поправки предусматривают социальные гарантии — родственники смогут получить пособие и в тех случаях, когда земессарг погиб по неосторожности, но не в результате злонамеренных действий.

Законом планируется ввести статус «поддерживающего Земессардзе». Такие лица смогут оказывать практическую помощь Земессардзе без прохождения активной службы — например, в области логистики, радиосвязи или анализа данных.

Одновременно предполагается, что на службу не будут приниматься граждане с двойным гражданством, за исключением случаев, предусмотренных исключениями Закона о гражданстве.

Авторы законопроекта поясняют, что изменения способствуют вовлечению общества в оборону государства и укрепляют потенциал Земессардзе.