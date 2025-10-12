Полвека назад в этом перспективном жилом микрорайоне, у берега Даугавы, появилась современная десятилетка — 75-я Рижская средняя школа. Двухпоточная, русско-латышская. Со временем она стала только русской, потом дети стали учиться 12 лет, а с прошлого года ее переделали в основную, то есть 9-летнюю.

Но это не оказалась, разумеется, не единственным преобразованием — главным нововведением стал полный переход на обучение на госязыке. Вот это учебное заведение, по принципу случайности, и посетила на днях Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества...

«Школьников мы абсолютно не обвиняем»

Государственный язык, отметил во вступительном слове председатель парламентской комиссии Гунарс Кутрис, есть один из краеугольных камней общественного единения. «Чтобы люди не жили в двух параллельных системах, но на базе языка лучше коммуницировали», – пояснил бывший глава Конституционного Суда, ныне представляющий Сейме Союз «зеленых» и крестьян.

– И одна из осуществляемых в государстве программ есть — единая школа, – добавил политик. – Три года назад была начата эта реформа, каждый год понемногу переходя на обучение на государственном языке.

Рамина Скуйя рассказала, что директором 75-й сделалась в ноябре прошлого года: «До того работала в школе, где не было программ национальных меньшинств. Тем самым этот вызов я осознавала, и шла работать, чтобы перемены вводить по существу».

С новым директором школа прошла аккредитацию и проверку по госязыку, был создан план действий. Своей задачей госпожа Скуйя назвала то, что в школе появились многие «педагоги, для которых латышский язык — родной».

– Носители государственного языка помогают, чтобы в школе можно было учиться на нем. Школьников мы абсолютно не обвиняем, они в той ситуации, в которой они есть. Нам нужно понять, как им помочь, – заявила г-жа директор.

Согласно недавним диагностическим работам, в школе есть 67 учеников (из 296), уровень знаний латышского у коих оценивается до 40%. А вот наивысшие оценки, более 80%, получил всего 31 школьник. Прочие, так сказать, середнячки. Директор настроена оптимистично: «Эти школьники могут достичь результатов».

Чтобы поднять уровень латышскости, г-жа Скуйя предлагает факультативные занятия, кружки по интересам (тоже, естественно, на государственном). Но все упирается в посещаемость — увы, она пока слабовата... Разумеется, впереди централизованные экзамены за 9-й класс. А там, по предыдущим результатам, была показана средняя оценка — 28%. «Это очень низко», – признает директор. Трудней всего у старших классов, с 7-го по 9-й.

Лингвистическая диалектика

Наибольшим вызовом для учителей, которые пришли работать в 75-ю школу, госпожа Скуйя назвала то, что они не знают русского языка. Это относится и к ней самой. Но, с другой стороны, в такой ситуации имеется и хорошая сторона!

– Первично ведь надо преподавать учебное содержание, – рассуждала на выездном заседании комиссии Сейма директор. – Все на латышском языке. Что понимает школьник, если у него навыки разговорного языка очень низкие? И тогда, мы, конечно, говорим обо всех этих поддерживающих материалах.

«Перевод не помогает», – уверена педагог. Поэтому надо использовать «простой язык».

«Наша цель их научить кое-чему», – высказалась госпожа Скуйя. Учителя отзываются так: «Есть прогресс». Восприятие учителями отношения школьников разделилось примерно поровну: 11 видят позитив, 10 — негатив.

Рассуждая о необходимости контроля использования языка на переменах, директор высказалась в том ключе, что это — свободное время учеников.

– Мы больше стараемся своим примером. Если мы, учителя, идем по коридору и коммуницируем на русском языке, то мы не можем требовать от школьников...

«Есть технический персонал, работники», – признала при этом Рамина Скуйиня некоторые лакуны в применении госязыка. Однако на помощь приходят и внеклассные мероприятия, которые сейчас полностью переведены на латышский. Важно, чтобы дети не стеснялись говорить, пусть даже с ошибками, а не переходили на русский.

Ее собственное предложение — разрешить детям носить с собой в школу словарик. Возможно, самодельный, или — электронный? «Надо пополнить содержание библиотеки книгами на латышском языке». Обмениваются с другими школами.

«Редко участвуют в мероприятиях школы»

Так директор охарактеризовала отношение родителей массива Краста. Разумеется, «мы рады тем некоторым, которые приходят» на всяческие активности, которые школа организует в сотрудничестве с обществом окраины Краста. В целом же, семьи пока что остаются «получателями информации».

– Мы хотим этого вовлечения, определенно, большего!, – с энтузиазмом высказалась молодая директриса. – Без поддержки работать трудно.

Семьи, которые посылают в 75-ю школу своих чад — преимущественно русскоязычные. Но есть, например, и реэмигранты.

Поговорили и о персонале. На школу имеется 4 человека с функционалом «помощник учителя», к тому же логопед, психолог, социальный педагог. Вообще же — полный комплект педагогов! Председатель комиссии Сейма был приятно удивлен.

В то же время имеются проблемы. «Есть хорошие учителя, которые не знают язык. Отличный математик, но не может объяснить по-латышски», – констатировал Г.Кутрис.

«Каждый живет в своем мире»

Депутат от «Нового Единства» Андрей Юдин вспомнил, что сам преподавал школе — еще в билингвальном режиме, когда «дети не понимают», и им приходится объяснять по-русски: «Как со стеной говоришь. Им и на родном языке трудно. Мы здесь про инспекции не говорим, когда инспекторы приходят, можно показать что-то...».

Директор Р.Скуйя считает, что нужно начинать с самого простого, разговорного языка, ключевых слов. «Каждый живет в своем мире», – вздохнул А.Юдин.

А вот Селма Теодора Левренце («Прогрессивные») поинтересовалась — может быть, начать сотрудничество со школами Западной Европы, где учатся иммигранты, где в семьях говорят на другом языке, нежели государственный в стране?

– Мы с нового учебного года приняли просителей убежища, – ответила директор. – У них есть свой учебный план, свое отделение. Мы приятно удивлены тем, какая здесь есть мотивация, желание идти по коридору и говорить: «Labdien!»

Депутат Левренце также поинтересовалась «выгоранием» учителей. На это госпожа Скуйя сказала: «Пока не было. Это ответственность директора! Но им трудно».

Но отчего же дети, которые все эти годы учились согласно планам реформ, латышским владеют столь плохо? Директор сказала, что таких данных — не собирала, и за дошкольное обучение отвечать не может…

Откуда берутся директора

Рамина Скуйя — магистр управления предпринимательской деятельности со специализацией «Управление учреждением образования». Работала учителем латышского языка и литературы, преподавателем начальной школы. 3 года трудилась заместителем директора 1-й Саласпилсской школы по 1-3 классам.