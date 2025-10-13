Baltijas balss logotype
Дело о расточительстве в Минземледелия: ответственность госсекретаря не оценена 3 323

Политика
Дата публикации: 13.10.2025
LETA
Изображение к статье: Дело о расточительстве в Минземледелия: ответственность госсекретаря не оценена
ФОТО: LETA

Созданная Министерством земледелия сеть станций зарядки электромобилей стоимостью 3,1 млн евро в свое время вызвала одну из самых резких реакций Государственного контроля, пишут общественные СМИ.

Проверка показала, что министерство могло потратить на эти цели как минимум в десять раз меньше. Во время закупки на строительство станций госсекретарем Минземледелия был Райвис Кронбергс, который сейчас возглавляет Госканцелярию. Его дисциплинарная ответственность за ту закупку до сих пор не оценена, сообщает передача Латвийского телевидения "De Facto". После ревизии Госконтроля в Минземледелия была начата внутренняя служебная проверка, однако Кронбергсу удалось ее избежать, так как он был повышен в должности и стал руководителем Госканцелярии.

Именно смена места работы стала для министерства причиной не оценивать его ответственность, хотя новая должность не должна была стать препятствием для оценки его дисциплинарной ответственности, поскольку он продолжил работу на госслужбе. Когда Кронбергс уже работал в Госканцелярии, были два человека, которые могли инициировать служебную проверку по поводу возможных нарушений с его стороны - министр финансов и премьер-министр.

Именно поэтому в феврале этого года Госконтроль направил им письма с просьбой начать такую проверку. Однако глава Минфина Арвилс Ашераденс проверку не инициировал. "Сколько проверок госучреждения могут проводить по одному и тому же вопросу? Этот процесс уже начало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, которое является высшим надзирающим учреждением. Мы считаем нецелесообразным, чтобы Минфин проводил еще одну проверку по тем же вопросам", - заявил министр.

#госуправление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    13-го октября

    Лукашенко:КГБ положил мне на стол список из 15 основных коррупционеров страны.Большая половина из них евреи. Даже не сомневаюсь в национальной принадлежности Кронберга и прикрывающего его Ашераденса. И не 8 таких коррупционеров в Латвии,а 1008.👽😈

    4
    1
  • Д
    Дед
    13-го октября

    Где прокуратура? Где полиция? Доказано, что из бюджета Латвии украдено, как минимум, 2.5 миллиона и доказано кем, тем не менее этот человек ни только, не сидит в тюрьме, но и продолжает работать на другой должности и воровать из бюджета деньги.

    13
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    13-го октября

    Какая полиция, какая прокуратура - всё под контролем своих людей! Чужих там нет, не было и не будет!

    8
    1
Читать все комментарии

