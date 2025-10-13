Около 500 российских граждан не подали заявления на получение ВНЖ после истечения установленного законом срока. Однако, пенсии без ВНЖ также не выплачиваются...

Около 500 граждан России не подали в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) заявления о предоставлении дальнейшего вида на жительство (ВНЖ) в Латвии по истечении установленного законом срока, поэтому им придется покинуть Латвию, свидетельствует первоначальная информация УДГМ.

Согласно поправкам к закону об иммиграции от 20 июня прошлого года, граждане России, постоянно проживавшие в Латвии до получения российского гражданства и получившие постоянный ВНЖ, должны были подать в управление документы для получения статуса постоянного жителя ЕС, в том числе справку о сдаче теста на знание государственного языка.

На основании поправок к закону об иммиграции у 841 российского гражданина истек срок действия постоянных ВНЖ, так как они не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС до 30 июня.

Поэтому 18 июля УДГМ разослало этим лицам письма с уведомлением о необходимости покинуть Латвию до 13 октября или подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС или другого вида на жительство.

Из 841 человека, которым были отправлены информационные письма, 358 откликнулись и подали документы на получение вида на жительство, сообщили агентству ЛЕТА в УДГМ.

Поданные заявления не означают, что вид на жительство будет предоставлен автоматически, так как их документы будут рассмотрены УДГМ и Службой государственной безопасности.

Информация о 483 лицах, которые не подали заявления, будет направлена в Государственную пограничную службу для проверки. После проверки тем лицам, которые не покинули Латвию, будет предложено явиться в УДГМ для получения распоряжения о выезде.

УДГМ допускает, что некоторые из этих 483 человек уже покинули Латвию, а некоторые подадут заявления на получение вида на жительство в ближайшие дни.

Более точная информация может появиться в ближайшем будущем.