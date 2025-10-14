Baltijas balss logotype
Как быстро сэкономить еще четверть миллиарда? Ответ очень прост

Политика
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро сэкономить еще четверть миллиарда? Ответ очень прост

Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите назвал подготовленный правительством бюджет-2026 безответственным.

Шеф конфедерации работодателей Андрис Бите в интервью ТВ-3 заявил:"Это безответственный предвыборный бюджет. Попытка жить в долг, чем занимается правительство Силини, дорого обойдется всему обществу".

По его мнению, власти, при желании, могли очень быстро добиться большей экономии госсредств.

"Публичный сектор в год закупает товаров и услуг примерно на 5 миллиардов евро. Сократить эти расходы на 5% было бы элементарно и это уже бы дало экономию в размере 250 миллионов!" - отметил эксперт.

#бюджет
