Шеф конфедерации работодателей Андрис Бите в интервью ТВ-3 заявил:"Это безответственный предвыборный бюджет. Попытка жить в долг, чем занимается правительство Силини, дорого обойдется всему обществу".

По его мнению, власти, при желании, могли очень быстро добиться большей экономии госсредств.

"Публичный сектор в год закупает товаров и услуг примерно на 5 миллиардов евро. Сократить эти расходы на 5% было бы элементарно и это уже бы дало экономию в размере 250 миллионов!" - отметил эксперт.