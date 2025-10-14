Baltijas balss logotype
Латвия может стать страной пенсионеров. А откуда возьмут деньги на пенсии? 1 1809

Политика
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия может стать страной пенсионеров. А откуда возьмут деньги на пенсии?
ФОТО: LETA

Рождаемость уменьшается, работающие люди уезжают из Латвии за границу, а число пенсионеров в стране растет - вместе с государственным долгом страны.

По данным Центрального статистического управления, в 2024 году в Латвии было занято 83 тысячи пенсионеров, что составляет около 10% от числа всех работающих. Наибольшее количество пожилых людей трудится в сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении, тогда как в сфере информационных технологий и финансов их доля составляет лишь 2%.

"Прогнозы показывают, что к 2060 году почти треть жителей Латвии будут составлять сеньоры", - заявил министр латвийской экономики Виктор Валайнис. Министр отметил, что латвийский рынок труда уже сейчас испытывает нехватку рабочей силы, и в будущем эта проблема будет только усугубляться.

В свою очередь, уже в ближайшие годы в Латвии может усугубиться проблема с финансированием здравоохранения - так как приоритетом является сфера обороны. Которая уже сегодня финансируется за счет увеличения внешних займов, а вместе с ростом государственного долга Латвии растет и процент за его обслуживание, что является дополнительной нагрузкой на бюджет.

Так, Совет по фискальной дисциплине (СФД) в своей оценке подготовленного Министерством финансов проекта государственного бюджета на 2026 год обратил внимание на растущее бремя государственного долга и процентных платежей, что может ограничить гибкость латвийского бюджета и поставить под угрозу будущую фискальную устойчивость после 2029 года.

#латвия
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го октября

    Наибольшее количество пожилых людей трудится в сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении, тогда как в сфере информационных технологий и финансов их доля составляет лишь 2% -- На заводах и фабриках вообще никого нет, как собственно и самих заводов с фабриками. Не то, что станков и оборудования нет, - стены и те разобрали!

    30
    1

Видео