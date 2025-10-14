Правительство в рамках внеочередного заседания рассмотрело еще несколько законопроектов, входящих в так называемый бюджетный пакет. На сей раз министры от всех коалиционных сил демонстрировали поразительное по нынешним временам единодушие и быстренько все эти документы одобрили.

Впрочем, такое «единение душ» обманчивое, поскольку, во-первых, вчера обсуждались второстепенные вопросы, а во-вторых — основные сюрпризы партии оставили «на десерт», то есть когда бюджет-2026 будет рассматриваться в Сейме. Но обо всем по порядку.

Отложенные пенсии

Итак, вчера главным образом министры одобрили инициативы в рамках так называемой реформы пенсий по выслуге лет. Реформа эта, разумеется, крайне непопулярна — прежде всего, в глазах тех, кого она непосредственно затронет. К тому же — и это самое странное – реформа не принесет в ближайшей перспективе ощутимой экономии бюджетных средств.

Напомним, что вводится переходный период — изменения запускаются с 1-го января 2027-го года. Возраст выхода на пенсию по выслуге лет для большинства тех, кто имеет право на такую пенсию, приравнивается к возрасту оформления пенсии по старости — то есть к 65 годам. Да, со временем государство будет меньше тратить на выплату таких спецпенсий, но это не скажется ни на бюджете-2026, ни на бюджете-2027, ни даже на бюджете-2030…

Зачем нужно тогда так спешить, особенно учитывая, что через год сменятся Сейм и правительство и было бы логично именно этим политикам, получившим новый мандат доверия народа, проводить подобную реформу?

Затишье перед бурей

Но что сделано — то сделано. Скорее всего, эту реформу утвердят и в Сейме. А вот дальше может начаться самое интересное. Представители партии «Прогрессивные» вчера вновь «заподозрили» своих партнеров в лице Союза зеленых и крестьян в том, что они как пить дать попытаются подать свои предложения к бюджету-2026 «между первым и вторым чтением».

Мол, после того, как «зеленые крестьяне» нарушили коалиционный договор, поддержать оппозицию в вопросе о выходе из священной для «прогрессивных» Стамбульской конвенции, от них, «зеленых крестьян», можно ожидать чего угодно…

И вчера же один из лидеров «зеленых крестьян», министр экономики Виктор Валайнис в интервью Латвийскому радио подтвердил эти «опасения» партнеров: «Могу огорчить или порадовать «прогрессивных», но наши депутаты в Сейме попытаются подать поправки — например, чтобы уменьшить расходы бюджета – и таким образом улучшить бюджет. Так мы делали и в оппозиции, и когда работали в правящей коалиции», – заявил В. Валайнис.

На депутатские квоты денег нет

Справедливости ради заметим, что подача правящими депутатами поправок в проект бюджета-2026 — нечастое явление в латвийской политике. Особенно, если мы говорим о существенных поправках. Раньше поправки подавались уже по согласованному сценарию — в рамках так называемых «депутатских квот». Но после череды скандалов политики от этих депутатских квот отказались. По заверениям правящих, не будет этих квот и на сей раз — да и «лишних» денег на это в бюджете нет от слова совсем.

Возникает вопрос: какие же поправки «зеленые крестьяне» могут подать, дабы сделать бюджет хоть чуть-чуть более привлекательным для народа и таким образом сообщить избирателям, наконец, хорошие новости?

По слухам, «зеленые крестьяне» попытаются изыскать финансы на сохранение сельских школ, а также выбить какие-то дополнительные деньги на здравоохранение — с акцентом на региональные больницы. Правда, в этом случае, согласно закона, который, как и все последние годы, будет принят до утверждения бюджета, «зеленым крестьянам» нужно будет предложить источник получения дополнительных средств. Иными словами — от кого забрать, чтобы можно было перераспределить средства на медицину и сельские школы.

Маленькие подарки народу

В любом случае, процесс принятия бюджета будет очень непростым. Однако пока ничто не свидетельствует о том, что «внутренние оппозиционеры» в лице «зеленых крестьян» намерены торпедировать бюджет и таким образом похоронить правительство Силини. Скорее всего, бюджет-2026 будет принят, причем согласно графику — в первых числах декабря.

Пока из хороших новостей для народа в контексте бюджета можно упомянуть разве что увеличение на 40 евро минималки и необлагаемого минимума, а также введение эксперимента в виде снижения НДС до 12% на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. При этом данный эксперимент начнется не с 1-го января следующего года, а лишь с 1-го июля.

Да и еще в бюджете предусмотрены средства на увеличение пособий по рождению ребенка и по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Насколько это поможет улучшить демографическую ситуацию сказать сложно… Впрочем, это первое увеличение данных пособий за последние 13 лет!

Напомним, что львиная доля дополнительных средств в бюджете пойдет на оборону, бюджетный дефицит составит аж 3,3%, а госдолг приблизится к 55% от ВВП — это исторически самый большой долг нашей страны.

И плюс абсурдная инициатива

В надежде собрать дополнительные средства в бюджет правящие взялись за старое — будут повышены акцизы на спиртное, сигареты, азартные игры и природные ресурсы.

Верхом же абсурда стало предложение лишить льготной ставки НДС книги и периодику, включая электронные издания, издающиеся на русском языке. Против такой инициативы минкульта выступили и сами издатели, и распространители газет и журналов, и конфедерация работодателей. Посмотрим, что теперь скажет Сейм…

Дух и тело

Для принятия бюджета-2026 правящим предстоит обеспечить жесткую коалиционную дисциплину. А именно — чтобы все депутаты, поддерживающие правительство, находились в зале пленарных заседаний во время рассмотрения бюджет-2026 и бюджетного пакета.

Для этого на период рассмотрения бюджета в двух чтениях будут отменены все зарубежные командировки. Нельзя исключить, что даже больных депутатов попросят «собраться с силами» и приехать на работу, ведь у правящих, напомним, минимальный перевес голосов в Сейме.

Примечательно, что на этой неделе свои депутатские полномочия сложит Андрис Вилкс (Союз зеленых и крестьян), который по состоянию здоровья долгое время уже не появлялся в парламенте. Его место займет ветеран латвийской политики Янис Диневич, который был депутатом Верховного Совета в исторический период — с 1990-го по 1993-ый годы.

Похоже, в коалиции здоровый дух уже не так важен – главное, чтобы в наличии имелось здоровое тело, которое сможет правильно проголосовать.