После всей жизни в Латвии придётся уезжать. Без семейных связей граждане РФ не получат ВНЖ

Политика
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
ФОТО: Unsplash
ФОТО: Unsplash

Около 500 граждан России со вчерашнего дня — 13 октября — находятся в Латвии нелегально. Они не подали документы на получение статуса постоянного жителя Европейского союза или другого вида на жительство. Получат ли эти люди ещё одну возможность урегулировать свой статус или на этот раз последует принудительное выдворение, сообщает передача Новости ТВ3.

Принятые в прошлом году поправки к Закону об иммиграции предусматривали, что до 30 июня граждане России должны сдать экзамен по государственному языку и подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Из 4650 человек большинство выполнили требования, однако более 800 — нет.

«Речь не идёт о том, что 841 человек должен покинуть Латвию — их будет гораздо меньше. Надо отметить, что более 300 человек уже подали документы, ведь, как я уже говорила, когда люди получают письмо, тогда понимают: да, я что-то не слышал, что-то не знал, и что это действительно по-настоящему — придётся уезжать. Тогда подключаются и родственники, потому что в основном эти люди — пожилые», — пояснила глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.

Управление по делам гражданства и миграции указывает, что для тех, кто не выполнил требования, со вчерашнего дня вид на жительство более не действителен, и доступ к социальным услугам закрыт.

Получить временный вид на жительство теперь возможно только по случаю воссоединения семьи — если в Латвии есть супруг или дети, например, граждане Латвии или неграждане. Но если таких семейных связей нет, возможности остаться также нет. Даже если человек прожил в Латвии всю жизнь и находится в пенсионном возрасте, закон исключений не предусматривает — придётся уехать. Поскольку около 300 человек уже подали документы, Управление по делам гражданства и миграции теперь будет проверять ситуацию оставшихся примерно 500 человек.

«Примерно в течение двух месяцев мы будем оценивать каждый отдельный случай: что происходит с человеком, нужно ли нам издавать приказ на выезд, или же он уже добровольно покинул страну в этот период», — добавила Майра Розе.

Если люди не урегулируют документы и не уедут добровольно, Управление может принять решение о принудительном выдворении, а его исполнением затем займётся Пограничная охрана.

В последние годы поправки к Закону об иммиграции затронули около 30 тысяч находящихся в Латвии граждан России. Большинство уже выполнили требования и получили виды на жительство, но части предстоит это сделать в этом или следующем году. В целом за последние три года Латвию покинули около 10 тысяч граждан России.

ТВ3

  • С
    Сарказм
    15-го октября

    Ну опять стариками попользовались, это ж им заливали, мол, совершенно без разницы, какой у вас паспорт, вы прекрасно можете продолжать жить в Латвии, только из РФ еще денежка будет капать пенсионная. А потом размахивали статистикой, вон сколько из вашего поганого гей-ЕС в нашу скрепную расеюшку народу бежит. И тут бац, РФ развязывает войну и все что с ней связано становится персоной нон-грата и старики оказываются с голой *опой фактически на улице и полностью зависимыми от милости чиновников РФ (которым счас не до них, да и на войну перестало бабла хватать). Мораль сей басни - не верьте в государственную благотворительность людедских режимов, они вас поматросят и бросят.

    15
    5
  • С
    Сарказм
    15-го октября

    Ну опять стариками попользовались, это ж им заливали, мол, совершенно без разницы, какой у вас паспорт, вы прекрасно можете продолжать жить в Латвии, только из РФ еще денежка будет капать пенсионная. А потом размахивали статистикой, вон сколько из вашего поганого гей-ЕС в нашу скрепную расеюшку народу бежит. И тут бац, РФ развязывает войну и все что с ней связано становится персоной нон-грата и старики оказываются с голой *опой фактически на улице и полностью зависимыми от милости чиновников РФ (которым счас не до них, да и на войну перестало бабла хватать). Мораль сей басни - не верьте в государственную благотворительность людедских режимов, они вас поматросят и бросят.

    5
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го октября

    информация о депортациях доведена до Виндзоров и в ООН

    5
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го октября

    Прибалтика очень сильно напрашивается на ввод Советского спецназа и восстановления Советской юрисдикции.

    С 2021 больше нет Союзных республик, только Культурные Автономии. Русский гос и межнац общения язык на территории Союза СССР

    7
    4
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го октября

    Ты что куришь, какой спецназ советский? 🤦Да ложило НАТО болт на твой спецназ, если бы Вова не боялся последствий то уже давно тут сапоги российские ходили бы(2) Что то не устраивает, чемодан вокзал, Россия если кому-то чтото не нравится он не терпит а либо чтото меняет либо уезжает.. Не хочешь ср..ть не мучай жо...у(3) и больше конченых нациков, меня оазрожают вот такие как тут коллектив собрался, вечно ноющие русские, которым всё не нравится, но при этом терпят ТЕРПИЛЫ🤣 и только гневные комменты стругают, так как уехать или чтото изменить кишка тонка.. Так товарищи сограждане, пиз.... е в России без вас и вам подобным воздух чище будет, только не уверен что вам и там всё будет нравится и вы там очень уж прямо нужны кому-то! Повторюсь чемодан, вокзал и вперёд! Либо стисни зубы и глохнете, если ничего не можете изменить. А то только понос и геройство в комментариях, а в жизни как лопухи трусливые, даже на переез с ненавистной страны решится не могут! Стыдно мне что я живу в одной стране с такими г... и как вы кремлеботы, любители вылизать кремлёвских пуканоов!

    1
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го октября

    Прибалтика очень сильно напрашивается на ввод Советского спецназа и восстановления Советской юрисдикции

    6
    4
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    14-го октября

    Достала эта тема уже, я сначала мимо проходил, теперь уже не могу чтото не написать... Вас не просили брать паспорт России и никто не мешал за 30 лет, хоть чу-чуть язык подучить.. (Для особо одарённых ) где бы ты не жил, язык знать нужно этой страны и Латвия не исключение. Я в Германии жил, меня работодатель сам на курсы отправлял на немецкий..Да я против того что эти черти творят в стране, но и нытьё это уже достало из всех щелей! Будто других проблем нету в стране, на этом мир клином встал?!

    15
    52
  • bt
    bory tschist
    14-го октября

    ... так Латвия уже на свою территорию принялa столько про-путинской сpaни, что – они окончательно обнаглели

    12
    75
  • Д
    Дед
    14-го октября

    Очень странная страна. Если заработал пенсию в Англии, Германии, Норвегии, России, пенсия выплачивается и соцгарантии сохраняются независимо от места нахождения, а Латвия сразу лишает пенсии и соцвыплат, только потому что пожилой человек не сдал экзамен по иностранному для него языку. это просто дикари. Латвия обязалась выплачивать пенсии бывшим гражданам СССР при отделении. Латвия не выполняет взятые обязательства, также было и с Украиной. Страна не выполняющая договоров, может быть подвержена военному воздействию.

    103
    9
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Дед
    15-го октября

    Много ты знаешь видимо, знаеш то что гдето, кто-то, чтото говорит (сплетни короче собираешь) ты мозги свои включи.. В Латвии, если ты работал в Англии или Норвегии и тд, ты тоже пенсию получаешь, без проблем, но Норвегия это б..... ь не Россия с Россией тут война информационная а не с Норвегией.. Ты не путай мягкое с тёплым. У моей матери подруга норвежскую пенсию получает.. (2) Я уже твоему брату по интеллекту объяснял выше, чтото не нравится собирай вещи и уё.... й,воздух без вас кремлеботов чище будет, кто не хочет тот не терпит.. Эти взяли российские паспорта и не знают языка за 30 лет, вот их и гоняют, если бы они были и с этими своими российскими паспортами, но хотя бы как-то знали язык им и слова никто не говорил бы и гонят их уже после хрен знает какой попытки здать экзамен, да и в место российского могли и наш получить паспорт, хотя бы не гражданина, неграждан или граждан , даже с незнанием языка, с латвии не гонят. Хотели паспорт РФ вот и получили , что не расхлябаться теперь .Не путай и меньше телевизор смотри.

    1
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го октября

    Как бстро облетает налёт цивилизованности с рыла хуторского нациоАнального питекантропа...

    92
    4
  • Д
    Дед
    14-го октября

    Очень странная страна. Если заработал пенсию в Англии, Германии, Норвегии, России, пенсия выплачивается и соцгарантии сохраняются независимо от места нахождения, а Латвия сразу лишает пенсии и соцвыплат, только потому что пожилой человек не сдал экзамен по иностранному для него языку. это просто дикари. Латвия обязалась выплачивать пенсии бывшим гражданам СССР при отделении. Латвия не выполняет взятые обязательства, также было и с Украиной. Страна не выполняющая договоров, может быть подвержена военному воздействию.

    44
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    14-го октября

    местному обозному, вспомогательному населению, которые несогласны с политикой и решениями Военных Властей СССР, грозит высылка на историческую родину в Швецию)

    27
    6
  • А
    Алекс
    СМЕРШ СМЕРШ
    14-го октября

    Ты перепутал .Гражданам раши грозит возвращение в родную гавань-в состав Монголии

    7
    68
  • Мп
    Мимо проходил
    СМЕРШ СМЕРШ
    14-го октября

    Тогда и Латвия рискует скатиться в уровню германской энциклопедии 16-какого-то-там года: "Латыши - маленькое грязное вороватое племя, обитающее на берегу Балтийского моря". Помнится, писательница Далия Трускиновская, раскопав это в архивах, была изрядно шокирована...

    48
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    14-го октября

    депортации не законны.

    1 - жалоба в Секретариат ООН(Прибалтика в ООН зарегистрирована как Мятежная территория)

    2- жалоба Королю Великобритании(Виндзорам как следящим за порядком на территории СССР, по Соглашению с Военными Властями СССР)

    3 -жалоба Королю Швеции(Прибалтика во временном управлении Шведской Короны)

    27
    8
  • А
    Алекс
    СМЕРШ СМЕРШ
    14-го октября

    Пожалуйся Сталину или Берии.Они тебе помогут.В какой палате лежит Сталин?В какой палате лежит Берия?

    11
    62
Читать все комментарии

