Около 500 граждан России со вчерашнего дня — 13 октября — находятся в Латвии нелегально. Они не подали документы на получение статуса постоянного жителя Европейского союза или другого вида на жительство. Получат ли эти люди ещё одну возможность урегулировать свой статус или на этот раз последует принудительное выдворение, сообщает передача Новости ТВ3.

Принятые в прошлом году поправки к Закону об иммиграции предусматривали, что до 30 июня граждане России должны сдать экзамен по государственному языку и подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Из 4650 человек большинство выполнили требования, однако более 800 — нет.

«Речь не идёт о том, что 841 человек должен покинуть Латвию — их будет гораздо меньше. Надо отметить, что более 300 человек уже подали документы, ведь, как я уже говорила, когда люди получают письмо, тогда понимают: да, я что-то не слышал, что-то не знал, и что это действительно по-настоящему — придётся уезжать. Тогда подключаются и родственники, потому что в основном эти люди — пожилые», — пояснила глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.

Управление по делам гражданства и миграции указывает, что для тех, кто не выполнил требования, со вчерашнего дня вид на жительство более не действителен, и доступ к социальным услугам закрыт.

Получить временный вид на жительство теперь возможно только по случаю воссоединения семьи — если в Латвии есть супруг или дети, например, граждане Латвии или неграждане. Но если таких семейных связей нет, возможности остаться также нет. Даже если человек прожил в Латвии всю жизнь и находится в пенсионном возрасте, закон исключений не предусматривает — придётся уехать. Поскольку около 300 человек уже подали документы, Управление по делам гражданства и миграции теперь будет проверять ситуацию оставшихся примерно 500 человек.

«Примерно в течение двух месяцев мы будем оценивать каждый отдельный случай: что происходит с человеком, нужно ли нам издавать приказ на выезд, или же он уже добровольно покинул страну в этот период», — добавила Майра Розе.

Если люди не урегулируют документы и не уедут добровольно, Управление может принять решение о принудительном выдворении, а его исполнением затем займётся Пограничная охрана.

В последние годы поправки к Закону об иммиграции затронули около 30 тысяч находящихся в Латвии граждан России. Большинство уже выполнили требования и получили виды на жительство, но части предстоит это сделать в этом или следующем году. В целом за последние три года Латвию покинули около 10 тысяч граждан России.

