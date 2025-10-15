Baltijas balss logotype
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма

Политика
Дата публикации: 15.10.2025
LETA
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма

Президиум Сейма в четверг, 16 октября, созвал внеочередное заседание парламента, на котором будет начато рассмотрение проекта госбюджета на следующий год, среднесрочных бюджетных рамок и пакета сопутствующих законопроектов.

Внеочередное заседание начнется в 9:00.

В среду министр финансов Арвилс Ашераденс передал пакет бюджетных законопроектов председателю Сейма Дайге Миерине. В традиционной церемонии передачи "бюджетного портфеля" участвовала также председатель комиссии по бюджету и финансам Анда Чакша.

Передавая бюджет в Сейм, глава Минфина отметил, что это "бюджет более безопасного будущего". По его словам, проделана значительная работа, чтобы обеспечить финансирование для безопасности и других важных направлений.

Миериня со своей стороны отметила, что парламентарии тщательно проанализируют, можно ли в бюджете найти еще какие-то возможности для сокращения расходов. "Депутатские квоты" при рассмотрении бюджета не предусмотрены, заверила спикер, но допустила, что поданные депутатами предложения могут привести к "долгим и эмоциональным дебатам".

Председатель парламента отметила, что Сейм, как и в предыдущие годы, не будет рассматривать бюджет на затянувшихся до ночи заседаниях. Работа над бюджетом будет проходить с 9:00 до 21:00, чтобы на следующий день депутаты могли продолжить обсуждение "со свежим взглядом", но при необходимости заседания могут проводиться и в субботу.

Чакша в свою очередь пообещала, что тщательно будут проверяться расходы каждого министерства. На заседания комиссии по бюджету и финансам будут приглашены представители министерств, чтобы обсудить расходы на следующий год и, возможно, найти новые способы их сокращения.

Как сообщалось, правительство во вторник одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, доходы которого составят 16,064 млрд евро, а расходы - 17,945 млрд евро.

По сравнению с бюджетом 2025 года прирост бюджетных доходов превысит рост расходов - доходы планируется увеличить на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро.

Расходы общего правительственного сектора в следующем году снизятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. Одновременно с сокращением общих расходов вырастут расходы на оборону.

В целом расходы на следующий год сокращены на 171 млн евро. Для приоритетных мер выделено 693,5 млн евро, в том числе 448,3 млн евро предусмотрено на нужды обороны и безопасности.

#бюджет #сейм латвии
