Латвия предоставила как возможности, так и адекватные и выполнимые требования для продления видов на жительство проживающим в стране гражданам России, заявила в интервью TV3 премьер-министр Эвика Силиня.

Отвечая на вопрос, найдет ли понимание у западных партнеров Латвии потенциальная высылка около 500 российских граждан, которую российский режим уже использует в пропагандистских целях, Силиня признала, что у партнеров возникли некоторые вопросы и Латвии необходимо работать над повышением осведомленности о ситуации.

Политик напомнила, что более строгие требования к выдаче вида на жительство гражданам России были введены несколько лет назад как реакция на развязанную Россией войну, и тогда первая цифра людей, подпадающих под новые требования, составляла около 25 000. Сейчас стало очевидно, что большинство выполнило требования, и, по мнению Силини, это свидетельствует о том, что государство предоставило возможность получить вид на жительство, а также о том, что требования для его получения были адекватными и выполнимыми.

У граждан России, которые еще не выполнили требования закона, остается выбор: выполнить формальности или покинуть страну.

Как сообщило Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ), после окончания установленного законом срока примерно 500 граждан России не подали заявки на продление права проживания в Латвии. Следовательно, этим людям предстоит покинуть страну.

Согласно поправкам к Иммиграционному закону, принятым 20 июня 2024 года, тем гражданам России, которые до получения российского гражданства постоянно проживали в Латвии и получили постоянный вид на жительство, необходимо было подать в УДГМ документы на статус постоянного жителя ЕС. Среди них — и подтверждение об успешной сдаче экзамена по государственному языку.

На основании этих поправок у 841 гражданина России срок действия постоянного вида на жительство истёк, поскольку до 30 июня они не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Поэтому 18 июля УДГМ направило этим лицам уведомления с требованием до 13 октября либо покинуть Латвию, либо подать соответствующие заявления.

Из 841 получившего письмо 358 человек отреагировали и подали заявки на оформление видов на жительство, указало УДГМ. Однако подача заявки не означает автоматическое её одобрение — документы будут тщательно проверяться УДГМ и Службой государственной безопасности (СГБ).

Что касается 483 человек, не подавших заявление, информация о них будет передана Государственной пограничной охране (ГПО) для проведения проверки выезда. Если будет установлено, что они не покинули страну, их пригласят в УДГМ для получения приказа о выезде.

УДГМ допускает, что часть из этих 483 человек уже покинула Латвию, но не уведомила об этом ведомство. Также предполагается, что некоторые из них могут всё же подать заявления на оформление вида на жительство.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года Сейм принял поправки к Иммиграционному закону, согласно которым граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку или не прошедшие его по уважительным причинам, могут получить временный вид на жительство сроком до двух лет.

Это не распространяется на тех граждан России, которые получили постоянный вид на жительство по так называемому Закону об иностранцах и которым ранее знание языка не требовалось.