Латвия предоставила гражданам РФ как возможности, так и выполнимые требования для продления ВНЖ - Силиня 25 2526

Политика
Дата публикации: 15.10.2025
LETA
Изображение к статье: Латвия предоставила гражданам РФ как возможности, так и выполнимые требования для продления ВНЖ - Силиня
ФОТО: LETA

Латвия предоставила как возможности, так и адекватные и выполнимые требования для продления видов на жительство проживающим в стране гражданам России, заявила в интервью TV3 премьер-министр Эвика Силиня.

Отвечая на вопрос, найдет ли понимание у западных партнеров Латвии потенциальная высылка около 500 российских граждан, которую российский режим уже использует в пропагандистских целях, Силиня признала, что у партнеров возникли некоторые вопросы и Латвии необходимо работать над повышением осведомленности о ситуации.

Политик напомнила, что более строгие требования к выдаче вида на жительство гражданам России были введены несколько лет назад как реакция на развязанную Россией войну, и тогда первая цифра людей, подпадающих под новые требования, составляла около 25 000. Сейчас стало очевидно, что большинство выполнило требования, и, по мнению Силини, это свидетельствует о том, что государство предоставило возможность получить вид на жительство, а также о том, что требования для его получения были адекватными и выполнимыми.

У граждан России, которые еще не выполнили требования закона, остается выбор: выполнить формальности или покинуть страну.

Как сообщило Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ), после окончания установленного законом срока примерно 500 граждан России не подали заявки на продление права проживания в Латвии. Следовательно, этим людям предстоит покинуть страну.

Согласно поправкам к Иммиграционному закону, принятым 20 июня 2024 года, тем гражданам России, которые до получения российского гражданства постоянно проживали в Латвии и получили постоянный вид на жительство, необходимо было подать в УДГМ документы на статус постоянного жителя ЕС. Среди них — и подтверждение об успешной сдаче экзамена по государственному языку.

На основании этих поправок у 841 гражданина России срок действия постоянного вида на жительство истёк, поскольку до 30 июня они не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Поэтому 18 июля УДГМ направило этим лицам уведомления с требованием до 13 октября либо покинуть Латвию, либо подать соответствующие заявления.

Из 841 получившего письмо 358 человек отреагировали и подали заявки на оформление видов на жительство, указало УДГМ. Однако подача заявки не означает автоматическое её одобрение — документы будут тщательно проверяться УДГМ и Службой государственной безопасности (СГБ).

Что касается 483 человек, не подавших заявление, информация о них будет передана Государственной пограничной охране (ГПО) для проведения проверки выезда. Если будет установлено, что они не покинули страну, их пригласят в УДГМ для получения приказа о выезде.

УДГМ допускает, что часть из этих 483 человек уже покинула Латвию, но не уведомила об этом ведомство. Также предполагается, что некоторые из них могут всё же подать заявления на оформление вида на жительство.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года Сейм принял поправки к Иммиграционному закону, согласно которым граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку или не прошедшие его по уважительным причинам, могут получить временный вид на жительство сроком до двух лет.

Это не распространяется на тех граждан России, которые получили постоянный вид на жительство по так называемому Закону об иностранцах и которым ранее знание языка не требовалось.

Оставить комментарий

(25)
  • ФФ
    Федул Федулов
    15-го октября

    Возможно, когда-то и Силине предоставят возможности и выполнимые требования....

    21
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Федул Федулов
    15-го октября

    Она упустила то время, когда еще могла вернуться в известную область киноискусства.

    4
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го октября

    Алекс

    вам поможет только ампу тация головного мозга

    24
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го октября

    Не ставьте невыполнимые задачи: нельзя ампутировать то, чего нет.

    23
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го октября

    мне еще понятна ситуация с прибывшими в Латвию после 2003.но здесь нужно смотреть, кто уже жил на 2003 г в Латвии.

    все эти ублюдочные законы нужно о применять к призжим из гейес, ближнего востока и тд...

    27
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го октября

    все активные люди уехали, одних выдавили экономически, других политически изгнали из Латвии.

    народ молчит еще со времен закрытия школ. продолжайте молчать.

    35
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го октября

    всю элитку торг компании "Латв Республика" на урановый рудник без права помилования.

    33 года полного pizdeca.

    что доказывать????????? люди на территории Латвии проживают по 40-50-60 лет. как старикам после 65 лет сдать экзамен из 3х частей????

    вообщем нужно учредить Трибунал по всем преступления "элиты" Прибалтики начиная с 1989 года

    34
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го октября

    Весь вопрос в колличестве шасси...

    12
    1
  • А
    Алекс
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го октября

    Отдай смартфон санитару,пора на процедуры

    2
    18
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    Лжот как последняя тварь.

    29
    1
  • З
    Злой
    15-го октября

    А порноролик где?

    21
    3
  • А
    Алекс
    Злой
    15-го октября

    Я не думаю,что порноролик с твоим участием кому-то будет интересен

    2
    19
  • З
    Злой
    Злой
    15-го октября

    У меня на такую не встанет. Специально для тебя, дзинтарсоподобный, разработана ещё одна действенная пакость, как ответить таким как ты за сносы, переименования, унижения людей, за запрет образования и языка, она работает, но что я придумал, здесь не напишу.

    18
    3
  • Д
    Дед
    15-го октября

    Латвия лишила граждан СССР проживающих на территории Латвии, в противоречии с данными обязательствами во время выхода из СССР, что является преступлением и на рушением правил о не лишении единственного гражданства. Латвия обязалась предоставить бессрочный вид на жительство лицам лишенным гражданства, что в итоге было отменено, в итоге нарушены правила о том, что новый закон не может влиять на получивших вид на жительство законным образом по старому закону. Латвия - международный преступник.

    53
    4
  • С
    Сарказм
    Дед
    15-го октября

    Дед, ну-ка расскажи-ка в каком конретно месте Латвия обязывалась (!) сохранять бессрочный (!) вид на жительство для граждан 3-их стран? В очередной раз чушь лепишь с уверенной мордой лица?

    2
    23
  • Д
    Дед
    Дед
    15-го октября

    Учи матчасть! У не граждан был выдан БЕССРОЧНЫЙ вид на жительства, то есть окончания срока не было, то есть постоянный. Потом его отменили, что делать не имели права.

    18
    2
  • С
    Сарказм
    Дед
    15-го октября

    Это ты учи матчасть, статус негражданина автоматически терялся (и теряется) при приобретении гражданства 3-их стран и в теории этот самый получивший чужое гражданство должен был превратиться в стандартного иностранца с точки зрения Латвии (а им для получения вида на жительство нужны основания, а для получения потоянного вида - плюс к основаниям еще и 5 лет безгрешного проживания+категория языка). Но бывшеньким послабление сделали, давали постоянный сразу безо всяких экзаменов, пперерегистрируй его себе каждые 5 лет и в ус не дуй. Но тут у их царя в пятой точке засвербело, решил он войнушкой побаловаться. И отобрали у его холопов послабление. Юридически вполне имели право, с точки зрения эффективности и достижения поставленных целей (очищение рядов от кремлевских засланцев), выгнать 500 пенсиков - это вряд ли решение проблемы, но они оказались легкой и очевидной целью. Но не гражданам страны, разваязавшей самую страшную войну в Европе со Второй Мировой (и будем честны, в своей массе поддерживающим ее до сих пор), пищать о справедливости, для них ее не завезли.

    0
    10
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    15-го октября

    Сарказм, сколько пафоса! Впрочем, диванному анал.итику это почти простительно. А в сухом остатке имеем вот что: "кровавому.террану" мы ничего сделать не можем - как торговали, так и торгуем (например, вискарь чужой эшелонами гоним), как закупали газ и горючку, так и возим. Но что-то же делать надо - не всё же гавкать из-за угла, хвост поджав. На кого из "про.российских" можно наехать, не привлекая внимания санитаров? О, точно - на пенсионеров! Они же сдачи не дадут, в суды не обратятся. Решено - давим российских пенсионеров, как самых беззащитных! Вот что в итоге сотворила Латвия. Сразу вспоминается пакт Мунтерса-Риббен.тропа и последующая ха этим высылка этнических немцев в Германию. С нормой "по два чемодана на каждого"...

    5
    1
  • С
    Сарказм
    Дед
    15-го октября

    Но это вы лжете: и торговля и услуги за 3 года упали в разы (о чем постоянно стонут и логисты, и ж/д, и порт), статистика это подтверждает, лишь очень отдельные "бузинесмены" до сих пор рискуют иметь дело напрямую с зачумленными, это очень хлопотно и затруднительно технически. И уж тем более ни о каком газе (и тем более, горючем, которое уже 100 лет идет из Мажейкяя и Скандинавии) речи не идет уже давно. Что касается "несчастных" российских пенсионеров, то как я уже писал выше, у них нет никаких юридических зацепок для каких-то там обращений (собственно, они же обращались коллективно и получили от ворот поворот), тут Лавтия в своем праве. Другое дело, зачем это все (имхо это реально ИБД с чисто популистскими целями)? Но и сильно жалеть их я тоже не буду: во-первых, было изначально понятно, что кремлевцы их используют в своих грязных играх, а потом выбросят как надоевшую игрушку, когда надобность отпадет, во-вторых, как я уже сказал, они в большинстве реально зомбированы и поддерживают преступную путинскую войну. А глупость, равнодушие и черствость наказуемы, пусть иногда бревно и прилетает по башке откуда не ждешь. Что касается немецкой репатриации, то и тут наврали неслабо, во-первых, ее отправной точкой стал пакт Молотова-Риббентропа, очертивший зоны влияния двух режимов, в нем же содержалось обязательство кремлевцев не чинить препятствий выезду немцев на историческую родину. Во-вторых, она сопровождалась мощной германской пропагандой в среде балтийских немцев про "один народ - один рейх" (особо описывать незачем, нынче у соловьева и ко примерно те же аргументы, вам, без сомнения, знакомы), так что формально была добровольной (хотя бы потому, что была еще вторая волна репатриации зимой-весной 1941, т.е. уже после оккупации, кстати говоря, с еще большими ограничениями на вывоз имущества, так что большевики в этом плане нисколько не были святее Ульманиса и грабили даже поболе). И уж совсем непонятна привязка этого всего к нынешней ситуации, сейчас вообще никаких ограничений на вывоз чего бы то ни было (ну кроме всяких предметов искусства, вероятно) нет, а вся волынка с этими ВНЖ/неВНЖ тянется уже лет пару точно. Короче, с "2 часа на сборы", вагонами для скота и и "по снегам Сибири в бальных туфельках" сравнения никакого, как бы вы не старались сову на глобус натянуть.

    0
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    15-го октября

    Ну да, ну да - Латвия больше не в лидерах ЕС по ввозу виски и вина в Россию. И бОльшую часть импорта из России составляют как раз продукты нефтепереработки - читайте собственную статистику. Что же по высылки немцев, не надо мне ссылаться на пакт Молотова-Риббентропа (хотя уверен, что текст его вы даже прочитать полностью не удосужились). Я ссылаюсь на пакт Мунтерса-Риббентропа, подписанного РАНЬШЕ, чем пакт Молотова-Риббентропа. Не поленитесь поискать и почитать. А то больно у вас антирусской пропагандой мозги засорены. Это я к тому, что не надо смотреть и читать "Немецкую волну" так же, как и пропаганду Соловьёва.

    0
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    15-го октября

    А насчет "выезда без ограничений" вы расскажите тем пограничникам, нашим и эстонским, которые при выезде в Россию конфискуют евро - их, дескать, вывозить нельзя. А менять евро на юани на территории Латвии, как вы понимаете, несколько затруднительно... :)

    1
    0
  • С
    Сарказм
    Дед
    16-го октября

    Официально этот ваш пакт называется догвоором о ненападении между Германией и Латвией. Содержал всего 2 статьи - в них стороны брали на себя обязательство не применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах. Были слухи о секретной статье, согласно которой Латвия обязывалась принять «с согласия Германии все необходимые меры военной безопасности по отношению к Советской России». Однако её существование не подтверждено документально. Но никаких слухов о том, что сей документ содержал хоть что-то касаемое репатриации немцев нет и не было. Так что врете вы и не краснеете. Что касается импорта из РФ, то в 2022 он составлял более 1,8 млрд евро в год, в 2023 - 606 млн, в 2024 - 396 млн, за 8 месяцев этого года - аж 85 млн евро, 36 млн из которых - металл и изделия из него, 15 млн - продукция химической промышленности, 12 млн - продукты, табак, алко. Минеральное топливо тоже есть, в размере 1,3 млн евро (что там было про бОльшую часть, ась?) И да, практически все из этого миллиона с хвостиком составляют пропан (по этому поводу кстати уже были разбирательства), а также нефтяной газ и прочие газообразные углеводороды, которые как я понимаю используются не в виде топлива, а в качестве сырья для нефтехима. Но в общем торговля бьет рекорды, однако, а уж сколько путин на этом наваривается, ни в сказке сказать. Так что и тут соврамши, причем bigtime (вы вообще хоть когда нибудь не врете?). Копать состав экспорта мне лень, но там я и без статистики знаю, что алкоголь для экспорта в РФ сюда завозят итальянцы, ирландцы и французы, мстные оказывают им только услуги по складированию, обклейке марками и таможенному оформлению. Так что формально да, грузы экспортируются через латвийскую границу, но Латвия от этого имеет только скромное вознаграждение за вышеупомянутые услуги. И? А наликом евро нефик таскать через границу их ввоз запрещен еще с 2022, пусть пользуются криптой и прочими инструментами, ну или в Турции счета открывают.

    1
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го октября

    Один вопрос: станет ли г-жа Силиня профессором астрономии, если её (даже в её веьма нестаром возрасте) поднатаскать в названии созвездий и заставить написать кандидатскую? Вот и я думаю, что не станет - она немного по другой части в молодости специализировалась...

    34
    4
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    15-го октября

    Сейчас надо смотреть раздел Зрелые.

    13
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    15-го октября

    Скорее, "ментально недохрелые".

    8
    3
Читать все комментарии

