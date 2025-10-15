Документ пока не опубликован и основан на утечке из Еврокомиссии, пишет Euronews.

Запретов и ограничений планируется несколько, но главный аргумент сторонников запрета именно сигарет с фильтром - экология. Миллиарды окурков с фильтрами ежегодно загрязняют природу. Противники же отмечают, что без фильтра курильщики будут вдыхать больше смолы и токсинов.

Кроме того, обсуждается идея запретить продажу табака людям, родившимся после определённого года - как это пытались сделать в Новой Зеландии. Там подобный закон ввели, но тут же отменили из-за резкого роста чёрного рынка.

Окончательное решение пока не принято. 17 октября страны ЕС обсудят вопрос на рабочей встрече.