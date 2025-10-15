Baltijas balss logotype
В странах ЕС хотят запретить продажу сигарет с фильтром 1 2463

Политика
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В странах ЕС хотят запретить продажу сигарет с фильтром

Документ пока не опубликован и основан на утечке из Еврокомиссии, пишет Euronews.

Запретов и ограничений планируется несколько, но главный аргумент сторонников запрета именно сигарет с фильтром - экология. Миллиарды окурков с фильтрами ежегодно загрязняют природу. Противники же отмечают, что без фильтра курильщики будут вдыхать больше смолы и токсинов.

Кроме того, обсуждается идея запретить продажу табака людям, родившимся после определённого года - как это пытались сделать в Новой Зеландии. Там подобный закон ввели, но тут же отменили из-за резкого роста чёрного рынка.

Окончательное решение пока не принято. 17 октября страны ЕС обсудят вопрос на рабочей встрече.

#евросоюз #курение
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го октября

    Других проблем нет! Хотя, если вспомнить, как ожесточенно еврочиновники обсуждали "допустимую кривизну банана", в это лекго верится. А уж многолетняя переписка по поводу единого европейского стандарта презервативов вызывает просто гомерический хохот: не помню в подробностях, но французы требовали покороче, итальянцы - потоньше, немцы - наоборот, потолще... Всё это есть в архивах Еврокомиссии - смейтесь на здоровье.

    62
    3

